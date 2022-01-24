Германию предупредили о "коварном плане России" после запуска "Северного потока — 2"

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью немецкому изданию Die Welt предупредил власти Германии о последствиях запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Последствия будут совсем не те, которых ожидают в Берлине, — по мнению Макогона, разумеется.

Так вот, главная ошибка Германии, считает он, заключается в том, что "она принимает газопроводную систему Украины как нечто само собой разумеющееся". Однако как только "Северный поток — 2" начнёт свою работу, украинская сеть более не будет использоваться, предрекает Макогон.

По его словам, российская компания "Газпром" будет контролировать все доступы — и тогда цены на природный газ поднимутся, в том числе в Германии.

По его мнению, Германии следует понять, что дополнительные объёмы газа через СП-2 поставляться не будут, как это когда-то планировалось. Этот газопровод заменит украинские трубы, цитирует интервью Deutsche Welle.

Он также отметил, что, несмотря на высокие цены на природный газ в Европе, украинские газопроводы сейчас задействованы лишь на 20%. Россия оплатила транзит в объеме 110 млн кубометров в день, но прокачивает всего 50 млн. "Это лишено смысла в то время, когда объёмы газодобычи в России выросли, а спрос на газ в Европе на очень высоком уровне", — подчеркнул Макогон.

Здесь, правда, следует отметить, что "Газпром" в соответствии с соглашением платит за весь выкупленный транзит, а не за фактически поставляемый объём газа. Ну и, кроме того, какой смысл увеличивать поставки, если нет заказов на дополнительные объёмы от европейских компаний? Кому и куда поставлять дополнительные объёмы природного газа?

В последнее время давление на проект усилилось из-за якобы планируемого Россией "вторжения на Украину". Газопровод, который уже несколько месяцев как построен, несмотря на санкции США, и так не испытывал недостатка внимания. Попытки остановить его ввод в эксплуатацию не ослабевают.

Хотя в самой Германии многие политики высказываются за то, чтобы газопровод был введён в эксплуатацию. Например, лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток — 2".

По его мнению, ограничения "уже давно малоэффективны". Более того, антироссийские санкции могут навредить самой Германии.

"Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток — 2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулись бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", — считает Зёдер.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре прошлого года приостановило сертификацию "Северного потока — 2". Возобновить её регулятор обещает после того, как в Германии будет создана компания, которая станет оператором газопровода.

Сейчас называются разные сроки возможного запуска газопровода в эксплуатацию — называют второй квартал нынешнего года или же второе полугодие. Но это только прогнозы, как будет реально продвигаться процесс, никто точно сказать не может.

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