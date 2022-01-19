Можно ли не выплачивать кредит — эксперт развенчивает мифы

Интернет часто пестрит высказываниями о том, что можно набрать кредитов, а потом не платить по ним и это вполне законно, мол, заёмщику ничего за это не будет. Тем не менее это просто ложные суждения блогеров, которые не знают всех тонкостей финансовых взаимоотношений.

Развенчать некоторые мифы о кредитовании поможет читателям Pravda.Ru руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

Пять утверждений, которые противоречат закону о кредитовании

Есть несколько мнений в интернете, с которыми просто нельзя согласиться. Стоит их разобрать, чтобы уберечь будущих и нынешних заёмщиков от ошибок.

Первое ложное суждение

Бытует мнение: "Если кредит взят самостоятельно и без поручителей, нет залогового имущества, то выплачивать его необязательно".

Это неправильно, и об этом говорит Гражданский кодекс РФ. Если есть обязательство перед кредиторами, то следует его погашать, оплачивая вовремя и в назначенный срок. В противном случае заёмщику придётся уплачивать ещё и проценты, пени за просрочку платежа. Следовательно, задолженность перед банком увеличится. В конечном итоге если сумма, взятая в кредит, возвращена не будет, наступит момент, когда будет произведено принудительное взыскание.

В какой-то момент должник может подумать, что о нём забыли. Тем не менее это не так. Например, если он брал кредит в 2009 году, то о нём вспомнят коллекторы и через 15 лет. Только уже работа будет проводиться по исполнительному листу.

Рано или поздно жизненная ситуация человека может наладиться. Например, он получит маткапитал и захочет оформить ипотеку для его использования на улучшение жилищных условий. Но кредитная история уже испорчена. Никто не выдаст такому человеку ипотеку. Да и с открытыми исполнительными производствами на нормальную работу не устроиться. Поэтому принцип "платить не хочу" работает, как правило, против самого должника.

Второе ложное суждение

Некоторые говорят: "Можно набрать кучу кредитов и не платить, всё равно за такое в тюрьму не посадят".

На самом деле существуют способы сделать так, чтобы заёмщик всё же вернул долг. Просто у кредиторов и у полиции нет желания тратить на это время, особенно если сумма займа небольшая. А ведь можно доказать, что человек, подписывая документы перед выдачей кредита, заведомо указал ложную информацию и не планировал возвращать деньги. По сути, это мошенничество и преступление, которое нужно рассматривать по Уголовному кодексу.

Если в больших городах на разбирательство с должником не захотят тратить время, то в маленьких для кредиторов важна каждая сумма долга. Нежелание платить по займу может привести заёмщика в суд. В итоге человека заставят заплатить, да ещё придётся понести и расходы на все эти тяжбы. Так у должника появится судимость, с которой он больше не сможет занимать хорошие должности и вообще устроиться на приличную работу. Его даже кассиром в супермаркет не возьмут, так как служба безопасности легко проверит соискателя на сайте ФССП и узнает, какие исполнительные производства по нему открыты. Разумеется, никто ему работать с деньгами не позволит.

Третье ложное суждение

"Не стоит вступать в диалог с кредиторами по телефону или в формате СМС".

Да, должникам привычнее игнорировать звонки от заимодателя. Все ведь знают, что нужно кредитору. Только при этом он может предложить изменить график платежей, дать отсрочку, в общем, войти в положение для того, чтобы получить обратно свои деньги. Поэтому смысл отвечать на звонки есть.

Если же звонят коллекторы, то их также не стоит игнорировать. Бояться вести переговоры с этими сотрудниками не стоит. Сейчас они очень любезны с должниками, поскольку за любое оскорбление им придётся платить штраф в пределах 50 тысяч.

Четвёртое ложное суждение

"От долгов можно полностью избавиться процедурой списания".

Заёмщик может объявить себя банкротом согласно ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)". Если же сумма долга была небольшой, в 50-100 тысяч, тогда никто на это особого внимания не обратит. Но если должник не выплатит кредитору порядка миллиона рублей, тогда тот может пойти на принцип и обратиться к конкурсному управляющему с пожеланием найти любое имущество, а также опротестовать сделки.

Разумеется, чтобы собственность не отняли кредиторы, можно оформить её на других людей, родственников. Но если изначально при заполнении анкеты для получения займа человек указал, что владеет двумя квартирами, а теперь по факту осталась одна, значит, была проведена сделка с недвижимостью. Работа с таким заёмщиком будет проводиться в таком формате: сначала по нему будет возбуждено банкротство, а затем его сделки опротестуют.

Нужно платить как по залоговым кредитам, так и по не залоговым. В противном случае имущество, например, ипотечную квартиру заёмщика, принудительно выставят на торги, и в этом случае он либо ничего не получит от этой сделки, либо совсем немного денег. Поэтому финансовые вопросы лучше решать своевременно и самостоятельно, не доводя дело до суда.

Пятое ложное суждение

"Частичные платежи по займу вносить нельзя".

Это неверное утверждение. Частичные платежи можно и нужно вносить, только предварительно нужна договорённость с кредиторами, которые сформируют новый график платежей. Заёмщику часто идут на уступки, если у него сложная финансовая ситуация и он об этом заявляет. Только если человек не будет платить уже и по новому графику, то ему вернут старый. Следовательно, сначала он будет погашать проценты, потом штрафы, а уж затем основной долг.

Если накопилось много долгов и нет возможности погашать, то лучше обратиться к проверенному юристу, который будет договариваться с кредиторами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.