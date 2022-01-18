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Автор Антон Куликов

В Литве предсказали мир, где правила устанавливают Россия и Китай

Экономика

Глава комиссии сейма Литвы по связям с Тайванем Матас Мальдейкис спрогнозировал непростые времена для своей страны и для всего Евросоюза, если они уступят влиянию Китая.

В Литве предсказали мир, где правила устанавливают Россия и Китай

Напомним, отношения между Литвой и Китаем резко ухудшились после того, как в ноябре прошлого года в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Пекин понизил уровень дипломатического представительства в Литве. Кроме того, у литовских компаний начались проблемы с экспортом в Китай, а также с приобретением необходимой для производства продукции.

Литовские власти уже неоднократно обращались к Евросоюзу за поддержкой. Однако в ЕС пока ограничиваются заверениями в сочувствии, но на практике вступать в противостояние с Китаем из-за Литвы не спешат.

Собственно, по этому поводу и выступил глава комиссии сейма. Матас Мальдейкис подчеркнул, что экономическое давление Китая на Литву выходит за национальные рамки и касается всех членов Евросоюза.

"Смирение под давлением Пекина", считает депутат, приведет к тому, что в ЕС будет установлен "китайский мировой порядок", сообщает Rubaltic. ru.

"Если сперва Литва, а затем ЕС сдадутся под давлением Китая, это означает, что за два месяца Китай может свергнуть страну ЕС и НАТО, не прилагая особых усилий", — заявил Мальдейкис.

Если ЕС будет выступать сторонним наблюдателем в противостоянии Вильнюса и Пекина, как это происходит сейчас, то наступит "мир, где правила устанавливаются Китаем и Россией". "Литве в таком мире не выжить", — предупредил депутат.

Он также заявил, что считает "вопросом времени" китайскую "угрозу" для ведущих экономик Евросоюза — Германии и Франции.

Как уже отмечалось, призывы к Евросоюзу проявить солидарность с Литвой в противостоянии с Китаем из Вильнюса звучали уже неоднократно. Правда, власти Литвы не сообщали, согласовали они своё решение открыть представительство Тайваня или же проявили самостоятельность в данном вопросе?

Если второй вариант, то не очень понятно, почему весь Евросоюз должен проявлять солидарность с Литвой, коль скоро власти этой страны приняли такое решение. И стало быть, взяли на себя ответственность за его последствия.

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