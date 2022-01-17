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Автор Антон Куликов

Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"

Экономика

Проблема с нехваткой природного газа в Европе в нынешнем сезоне по-прежнему будоражит умы политиков и экспертов. Недостатка в предложениях относительно того, как избегать подобных ситуаций, хватает. Вот, например, такая идея — обязать Россию заполнять газовые хранилища в Европе.

Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"

Автор американского агентства Bloomberg Джулиан Ли рассуждает на эту тему так. Россия с конца 1960-х годов была надёжным поставщиком для европейских потребителей. В 1990–2000-х годах "Газпром" приобрёл у ряда европейских энергетических компаний газовые хранилища. И всех это устраивало до нынешней зимы.

Эта система прекрасно работала, когда к началу зимы хранилища оказываются заполнены, отмечает автор Bloomberg. Но этой зимой ситуация сложилась по-другому. Европейские компании не спешили арендовать хранилища, а "Газпром" не мог или не стал заполнять те, что принадлежат ему.

Россия внезапно превратилась в ненадежного поставщика, констатирует агентство. Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных — или внутренних — компаний, владеющих хранилищами, подчёркивает автор Bloomberg.

Непонятно из этих рассуждений, с чего б вдруг Россия превратилась в "ненадёжного поставщика"? Все контрактные обязательства "Газпром" выполняет, это подчёркивали в правительствах стран Евросоюза. А если европейские компании "не спешили арендовать хранилища", то причём здесь Россия?

Но вернёмся к рассуждениям автора Bloomberg. Нужно принять меры, сообщает он. А меры принять нужно в том случае, если Европа планирует оставить важные газовые хранилища в руках торгового партнёра, контролируемого иностранным правительством, которое не всегда желает ей добра.

Подчёркивается, что в Европе достаточно газовых хранилищ, но их нужно заполнять до начала зимы. И это должно быть обязательным требованием. А если поставщики не выполняют этих требований, то должны столкнуться с последствиями в виде санкций, предлагает Дужлиан Ли.

Хотя почему "поставщики"? Речь идёт исключительно о России и "Газпроме". Поскольку автор подчёркивает, если не разобраться с этой проблемой, Европа превратится в заложника политических целей своего крупнейшего поставщика, а погода зимой не всегда будет на её стороне.

В общем, всё как обычно — Россия "должна" и "обязана", а иначе санкции, штрафы и на что там ещё фантазии хватит.

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