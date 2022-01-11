В ожидании чуда: в Литве рассказали, как конфликт с Китаем приведёт страну к процветанию

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что конфликт с Китаем открывает для её страны очень неплохие перспективы.

"Эта проблема, которая возникла из-за того, что Китай решил нас исключить из (своих) таможенных систем, должна дать нам возможность стать самой конкурентоспособной страной в регионе, а также, я надеюсь, и в Евросоюзе", — цитирует Армонайте сайт Rubaltic.ru.

По её словам, дабы достичь этой цели, Литве надо подумать об улучшении налоговой системы, в том числе отмене налога на прибыль.

Оптимизма литовскому министру экономики добавила и новость про то, что Тайвань готовит инвестиционный фонд со стартовым капиталом 200 миллионов долларов США, чтобы инвестировать в отрасли литовской промышленности.

"Ждем конкретных решений по инвестициям из Тайваня. <…> Я предложила воспринимать Литву как потенциальное место инвестиций в производство полупроводников", — сказала Аушрине Армонайте.

По её словам, "Тайвань — одна из самых прогрессивных экономик в мире, поэтому Литва готовится открыть торговое представительство в Тайбэе".

"Мы надеемся, что их инвестиции дойдут до Литвы, а наши экспортёры смогут представить товары на новых рынках", — сказала Армонайте.

Что будет в том случае, если тайваньские инвестиции не дойдут до Литвы или дойдут не том объёме, чтобы компенсировать убытки от разрыва отношений с Китаем, министр не уточнила.

В декабре глава Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сообщил, что около шести десятков компаний страны испытывают проблемы из-за неофициальных санкций со стороны КНР. По его оценке, при негативном развитии событий убытки литовских компаний могут достичь 300 миллионов евро в 2022 году.

При этом он предлагал настойчивее просить поддержки Евросоюза — по мнению Янулявичюса, таковой на тот момент не наблюдалось.

Отношения между Литвой и Китаем резко ухудшились после того, как в Вильнюсе решили развивать отношения с Тайванем. В середине ноября в столице Литвы начало работу представительство Тайваня под официальным наименованием "Тайбэйское бюро по торговым отношениям". В Пекине заявили, что эти действия литовских властей не останутся без последствий.

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