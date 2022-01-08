Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис

Соединённые Штаты и их приспешники в Европе не перестают интриговать против "Северного потока — 2". И их можно понять, так как решаются сразу две важные задачи:

устраняется конкурент в лице "Газпрома" на пути американского СПГ и вбивается клин между Россией и Евросоюзом.

Однако не все политики по обе стороны "баррикад" желали бы принять как норму такой макиавеллиевский подход к международным отношениям.

Односторонние рестрикции против СП2, принятые в годы президентства Дональда Трампа, сделали своё дело: из-за возникших затруднений газопровод не смогли ввести в строй ни в 2020-м, ни в 2021-м году.

Свою лепту внесли и власти Евросоюза, одержимые идеей ускоренного перехода на "зелёную" энергетику, в основе которой лежит плохо скрываемое стремление перестать зависеть от "недемократичного" российского газа любой ценой. Делалось всё, чтобы осложнить жизнь "Газпрому" и затруднить поставки газа в Европу, в том числе принятием правовых актов и организацией антимонопольного расследования.

Победа европейцев оказалась пирровой, когда биржевые цены на газ осенью резко стали расти, а в декабре подскочили до 2300 долларов.

Бюрократы из Еврокомиссии слаженно подыграли планам США по извлечению сверхприбылей на торговле СПГ, действуя в ущерб потребителям и экономике стран Европы. По сообщениям The Financial Times, в момент взлёта биржевых цен 20 танкеров, перевозившие сжиженный природный газ из США в Азию, развернули на полпути и направили в Европу. Американцы откровенно поставляют СПГ туда, где больше нажива. Соображения солидарности со своими европейскими союзниками, страдающими от небывалых цен на газ, для них — пустой звук.

По оценкам экспертов, в прошлом году объём поставок СПГ в Европу уменьшился на 20 млрд кубометров, что и привело — наряду с неоправдавшимися надеждами на ВИЭ — к дефициту газа в европейских ПХГ.

Однако мишенью для истеричных обвинений в создании энергокризиса западные СМИ избрали не поставщиков СПГ из США, не брюссельских бюрократов, а российский "Газпром", который на самом деле даже увеличил в прошлом году на 10% поставки газа в Европу, причём по контрактным ценам, что в разы меньше биржевых.

Понятно, что столь откровенное враньё западных СМИ не может быть ничем иным, как проплаченной антироссийской пропагандой.

Надуманная тема использования Россией газа в качестве оружия (как и предстоящего военного вторжения на Украину) стала инструментом зомбирования населения стран Европы и одновременно громоотводом, переключающим гнев людей от истинных виновников энергокризиса в сторону выдуманного внешнего врага.

Энергетика Европы на грани катастрофы

Деятельность евробюрократов на энергетическом треке можно ёмко описать пословицей — не рой другому яму, сам в неё попадёшь. В конце прошлого года The Daily Telegraph сообщила, что британские энергетические компании взывают к правительству о помощи, так как рост цен на газ "поставил индустрию на грань катастрофы". Шутка ли, из-за газового кризиса о банкротстве объявили свыше 20 британских энергокомпаний, обслуживающих миллионы потребителей. В их числе была, например, фирма Bulb, занимавшая седьмое место в стране по числу клиентов.

Даже после решения британского регулятора поднять с октября тарифы на газ для конечных потребителей энергокомпании продолжают торговать газом себе в убыток.

Упование на "зелёную энергетику", спотовый рынок газа и американский СПГ вышло боком и для Чехии. В конце декабря там закрылась компания Frantiskovy Energie, которая насчитывала около пяти тысяч абонентов, получавших электричество и газ.

Ранее с рынка ушли ещё несколько компаний, в том числе Kolibrik Energie (28 тысяч клиентов) и Bohemia Energie, обеспечивавшая электричеством 900 тысяч (!) потребителей.

Наряду с частными домохозяйствами пострадал малый бизнес и крупные производители, дававшие чешской экономике большое число рабочих мест.

Президент Чехии Милош Земан публично заявил, что главную опасность для страны представляет не Россия, а так называемая "Зелёная сделка". По его мнению, принятие курса к скорейшему достижению нулевых выбросов парниковых газов стало возможным благодаря превращению экологии из науки в религию.

Не лучшим образом обстоят дела и в Германии. Издание Focus, ссылаясь на данные Федерального сетевого агентства, сообщило о возникновении проблем в работе 38 энергокомпаний.

12 из них до конца года уже прекратили работу, остальные находились в предбанкротном состоянии. Газ и электричество для потребителей ФРГ в прошлом году подорожали в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно. Но не это беспокоит представителей партии "Зелёных", получивших портфели в новом коалиционном правительстве Германии. Новоиспеченная глава МИД Анналена Бербок то и дело грозит России санкциями из-за Украины и объявляет проект "Северный поток — 2" не соответствующим законодательству Евросоюза. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц считает СП2 выгодным проектом и выступает против его увязки с украинским кризисом.

Потенциальный запуск СП2 вызывает у госпожи Бербок одни негативные эмоции. А вдруг Россия вторгнется на Украину, будет использовать энергию "в качестве оружия для дестабилизации Европы", делать её "уязвимой для шантажа" в вопросах энергоснабжения, задаётся тревожными вопросами глава дипломатии Германии, будто во власти мании преследования.

Компания "Газпром" в своих отношениях с зарубежными партнёрами всегда дорожила репутацией надёжного поставщика, поэтому высказываемые в её адрес подозрения выглядят странно.

Получается в итоге, что вольно или невольно Анналена Бербок действует не в интересах собственной страны, а выступает агентом влияния Вашингтона. Ведь блокирование "Северного потока — 2" толкает цены на газ в Европе вверх, что выгодно США.

Двухпартийный консенсус под ударом

Как ни странно, в Еврокомиссии рождаются идеи, идущие вразрез с привычным "зелёным" радикализмом. Так, еврокомиссары в Брюсселе представили широкой публике законопроект о новых критериях устойчивости источников энергии. Он возводит атомную энергию в ранг "зелёной" при условии соответствия АЭС новейшим техническим стандартам и наличия у них плана по внедрению собственной переработки радиоактивных отходов к 2050 году. Газовые электростанции в перспективе должны работать по строгим экологическим стандартам, в частности, предусмотреть лимит по выбросам углекислого газа.

Такие "вольности" не могли прийтись по душе фанатам от экологии.

Министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке заявила, что не может быть "зелёной" технология, производящая радиоактивные отходы и способная привести к масштабной катастрофе.

Коллегу поддержали сопредседатель партии "Зелёные", новый министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр экологии Австрии Леонора Гевесслер. Последняя даже пригрозила подать официальную жалобу, видя в атоме и природном газе вредные для климата источники энергии, "разрушающие будущее наших детей".

Не всё спокойно и на берегах Потомака, где также зреют неожиданные противоречия. Тема "Северного потока — 2" вызвала трещину в пресловутом двухпартийном консенсусе, порождённом ненавистью к России и желанием причинить её максимум ущерба.

Сенатор-республиканец Тед Круз внёс на рассмотрение конгресса законопроект, предусматривающий такие рестрикции против СП2, которые сделают невозможным его введение в строй с железобетонной гарантией.

Казалось бы, не составит никакого труда набрать необходимые для принятия законопроекта 60 из 100 голосов сенаторов, но нашла коса на камень.

Скепсис представителей демпартии насчёт новых рестрикций выразила на днях сенатор Джейн Шейхин.

По её словам, поправка в военный бюджет по газопроводу несвоевременна на фоне "потенциальных действий России на Украине".

На данном этапе США важно сотрудничать с союзниками, среди которых Германия является одним из самых значимых. Понятно, что позиция президента Джозефа Байдена и стоящей за его плечами демократической партии никак не свидетельствует о миролюбивом отношении к России (хотя республиканцы не откажут себе в удовольствии выдвинуть такое обвинение).

Как заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс, принятие обсуждаемого законопроекта "подорвёт единство" среди союзников, тогда как им надо "выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины".

Забота Запада о судьбе Украины просто умиляет. Но верится, что гражданам Незалежной жилось бы на своей земле куда лучше, если бы "сердобольный" Запад оставил их в покое и сосредоточился на своих собственных делах.

В "Газпроме" уже не знают, благодарить или ругать западные столицы за их несуразную, близорукую политику. Как ни старались противники России ей навредить, концерн получит за 2021 год максимальную прибыль за всю свою историю. По прогнозам, доходы "Газпрома" от экспорта могут достигнуть $45 млрд. Верно сказано: избави меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь.

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