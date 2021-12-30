В лесном комплексе России с 1 января 2022 года должны произойти давно назревшие изменения. О нерачительном отношении к нашим лесам, по площади которых страна занимает первое место в мире, не говорил только ленивый. Ситуацию должны изменить к лучшему вступающий в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород в сочетании с уже заработавшей информационной системой учёта движения древесины ЛесЕГАИС.
Мы уже давно свыклись с тем, что Россия является одним из главных мировых поставщиков нефти и газа, но было возмутительно видеть бесконечный поток леса-кругляка, вывозимого за границу с использованием различных серых схем на основе хищнической эксплуатации лесов. Казалось, власти решили по каким-то причинам пустить этот вопрос на самотёк, отдав одно из главных богатств страны на откуп "чёрным лесорубам" и тем, кто их "курирует".
Недавно вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказала в одном из интервью о своих впечатлениях после поездки в Забайкалье, где ей довелось посетить пограничный пункт Забайкальск — Маньчжурия. По её словам, она с коллегами из федеральных органов исполнительной власти увидела с нашей стороны границы классический, находящийся в запустении населённый пункт — с ветхим жильём, необустроенными городскими пространствами и т. д. И цветущий город-сад абсолютно в таких же климатических условиях — по ту сторону границы. То есть китайская экономика процветает благодаря в том числе тому, что российский круглый лес вывозится в Китай. У нас этого не происходит, поскольку мы не занимаемся глубокой переработкой. Но мы не должны, к примеру, импортировать откуда-то мебель, произведённую из нашего леса — мы можем производить её сами, считает Абрамченко.
Поручение главы государства о вводе полного запрета на вывоз из России необработанных (или грубо, только для вида обработанных) лесоматериалов с начала 2022 года, озвученное во время совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса в сентябре прошлого года, было столь же судьбоносным, сколь и долгожданным. Президент Владимир Путин выступил за то, чтобы поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины при активном использовании современных цифровых технологий, позволяющих проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы страны.
Одной из мер воздействия экономического характера, применявшихся правительством, была пошлина на экспорт круглого леса: с 2019 года по 2021-й она выросла с 25% до 80%. Благодаря ей экспорт кругляка постепенно сокращался, но не настолько, как хотелось бы. К тому же встал вопрос о необходимости увеличивать перерабатывающие мощности на территории России. Тема хозяйского подхода к управлению лесной отраслью имеет много аспектов, которые приходится рассматривать в комплексе.
По мнению заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, вводимые меры должны сделать нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж. При её вывозе вся добавленная стоимость, возникающая в процессе производства конечной продукции, остаётся за границей. Переработка внутри страны означает дополнительные рабочие места, налоги, рост.
Немаловажно учитывать экологическую составляющую, которая оказывается в плюсе при переходе от хищнического использования леса к рациональному, с планированием на многие годы вперёд. По словам Спиренкова, когда речь идёт только о заготовке и вывозе за границу, бизнес не заинтересован в рациональном использовании ресурсов. В жажде быстрой наживы такие дельцы отбирают лучшую деловую древесину, не занимаются переработкой остатков (веток и коры) и лесовосстановлением.
Среди мероприятий, направленных на развитие и декриминализацию лесного комплекса, ключевая роль была отведена цифровизации отрасли. С 1 июля текущего года в цифровой системе появились точки прослеживаемости — лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Таким образом увязываются все этапы движения, собирается воедино вся информация об обороте древесины, что позволяет усилить контроль за использованием лесов. По словам Виктории Абрамченко, предприятия должны привыкнуть к тому, что у каждого действия в лесу должен появиться цифровой след. Уже с 1 января 2022 года вводится электронный сопроводительный документ, который позволит фиксировать перемещение древесины и лесоматериалов из пункта отправления в пункт назначения. При отсутствии "электронного паспорта", подтверждающего легальность происхождения древесины, её дальнейшая реализация будет невозможна.
Перестройка в лесной отрасли потребовала приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями времени. Были внесены изменения в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты, с тем чтобы совершенствовать правовое регулирование лесных отношений (№3-ФЗ от 4 февраля 2021 года). С начала следующего года вступит в силу новый закон о лесоустройстве, согласно которому полномочия в данной сфере перераспределяются с регионального на федеральный уровень. Перезагрузку претерпели большинство требований, предъявляемых к государству как владельцу леса, и бизнесу, который в нём работает. Например, закон запретил находиться в лесах с лесозаготовительной техникой лицам, не имеющим права на заготовку, а также передавать участки леса в субаренду. Все эти шаги по обелению лесной отрасли должны сделать невозможной нелегальную деятельность, не создавая сложностей для добросовестных лесозаготовителей.
Как отмечает руководитель направления "Лесоуправление" компании "Свеза" Александр Протченко, бизнес поддерживает инициативы власти, направленные против криминальных, мошеннических схем при рубке и вывозе леса. Ведь для ответственных лесопользователей введение электронной формы сопроводительных документов будет означать не что иное, как снижение бумажного документооборота, упрощение оформления и отслеживания объёмов древесины. Бизнес также предполагает, что вводимые меры позволят более чётко рассчитывать объёмы заготовки и избегать дефицита сырья на внутреннем рынке.
В Минпромторге подготовили целевые программы для помощи предпринимательству в данной сфере. Например, планируется ввести субсидию на транспортировку низкосортной древесины с Дальнего Востока в другие регионы. Предусмотрены льготные кредиты на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины на базе Фонда развития промышленности. При наличии господдержки глубокая переработка даст новый толчок развитию отрасли на Дальнем Востоке, который окружают хорошие рынки сбыта в лице Китая, Японии и других стран Азии. Принято решение о строительстве целлюлозно-бумажных комбинатов в Красноярском крае: создаётся своего рода лесной кластер в Богучанах и Лесосибирске.
Как известно, в начале этого года на заседании правительства была одобрена Стратегия развития лесного комплекса страны до 2030 года. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, она закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства за счёт эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами — на основе наиболее успешных моделей. Вклад лесной отрасли в экономику России за десятилетку должен увеличиться в два раза — до 1,14 трлн рублей. Стратегия предусматривает цифровизацию отрасли, развитие механизмов лесовосстановления и создание лесных питомников, поддержку перерабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных дорог.
Согласно документу, через 10 лет должно ежегодно строиться не менее 2 тысяч километров лесных дорог круглогодичного действия, что в 4 раза больше, чем сегодня. Ставится цель усилить лесной надзор, быстрее реагировать на лесные пожары, предотвращать и ликвидировать их в первые сутки, для чего необходимо создавать лесопожарные центры, оперативно обеспечивать соответствующие структуры кадрами и финансированием.
Реализация Стратегии позволит использовать лес более грамотно, более экономически эффективно с учётом правил восстановления лесов и местных природных особенностей, считает директор Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности Максим Лобовиков. На каждом предприятии можно не просто пилить, продавать круглый лес, заниматься пиломатериалами, но и производить из древесины какие-то изделия. Изменились технологии, спрос на рынке, и бизнесу необходимо научиться планировать свою деятельность на нём, использовать с умом то, что сегодня даёт лес. Если раньше лес рассматривался исключительно через призму промышленности и повышения доходности бизнеса, то теперь Стратегия нацеливает на установление баланса интересов всех задействованных сторон.
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