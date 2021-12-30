Перемены в лесной отрасли: государство наносит удар по "чёрным лесорубам"

В лесном комплексе России с 1 января 2022 года должны произойти давно назревшие изменения. О нерачительном отношении к нашим лесам, по площади которых страна занимает первое место в мире, не говорил только ленивый. Ситуацию должны изменить к лучшему вступающий в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород в сочетании с уже заработавшей информационной системой учёта движения древесины ЛесЕГАИС.

Мы уже давно свыклись с тем, что Россия является одним из главных мировых поставщиков нефти и газа, но было возмутительно видеть бесконечный поток леса-кругляка, вывозимого за границу с использованием различных серых схем на основе хищнической эксплуатации лесов. Казалось, власти решили по каким-то причинам пустить этот вопрос на самотёк, отдав одно из главных богатств страны на откуп "чёрным лесорубам" и тем, кто их "курирует".

Недавно вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказала в одном из интервью о своих впечатлениях после поездки в Забайкалье, где ей довелось посетить пограничный пункт Забайкальск — Маньчжурия. По её словам, она с коллегами из федеральных органов исполнительной власти увидела с нашей стороны границы классический, находящийся в запустении населённый пункт — с ветхим жильём, необустроенными городскими пространствами и т. д. И цветущий город-сад абсолютно в таких же климатических условиях — по ту сторону границы. То есть китайская экономика процветает благодаря в том числе тому, что российский круглый лес вывозится в Китай. У нас этого не происходит, поскольку мы не занимаемся глубокой переработкой. Но мы не должны, к примеру, импортировать откуда-то мебель, произведённую из нашего леса — мы можем производить её сами, считает Абрамченко.

Поручение главы государства о вводе полного запрета на вывоз из России необработанных (или грубо, только для вида обработанных) лесоматериалов с начала 2022 года, озвученное во время совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса в сентябре прошлого года, было столь же судьбоносным, сколь и долгожданным. Президент Владимир Путин выступил за то, чтобы поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины при активном использовании современных цифровых технологий, позволяющих проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы страны.

Одной из мер воздействия экономического характера, применявшихся правительством, была пошлина на экспорт круглого леса: с 2019 года по 2021-й она выросла с 25% до 80%. Благодаря ей экспорт кругляка постепенно сокращался, но не настолько, как хотелось бы. К тому же встал вопрос о необходимости увеличивать перерабатывающие мощности на территории России. Тема хозяйского подхода к управлению лесной отраслью имеет много аспектов, которые приходится рассматривать в комплексе.

Древесина получит "электронный паспорт"

По мнению заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, вводимые меры должны сделать нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж. При её вывозе вся добавленная стоимость, возникающая в процессе производства конечной продукции, остаётся за границей. Переработка внутри страны означает дополнительные рабочие места, налоги, рост.

Немаловажно учитывать экологическую составляющую, которая оказывается в плюсе при переходе от хищнического использования леса к рациональному, с планированием на многие годы вперёд. По словам Спиренкова, когда речь идёт только о заготовке и вывозе за границу, бизнес не заинтересован в рациональном использовании ресурсов. В жажде быстрой наживы такие дельцы отбирают лучшую деловую древесину, не занимаются переработкой остатков (веток и коры) и лесовосстановлением.

Среди мероприятий, направленных на развитие и декриминализацию лесного комплекса, ключевая роль была отведена цифровизации отрасли. С 1 июля текущего года в цифровой системе появились точки прослеживаемости — лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Таким образом увязываются все этапы движения, собирается воедино вся информация об обороте древесины, что позволяет усилить контроль за использованием лесов. По словам Виктории Абрамченко, предприятия должны привыкнуть к тому, что у каждого действия в лесу должен появиться цифровой след. Уже с 1 января 2022 года вводится электронный сопроводительный документ, который позволит фиксировать перемещение древесины и лесоматериалов из пункта отправления в пункт назначения. При отсутствии "электронного паспорта", подтверждающего легальность происхождения древесины, её дальнейшая реализация будет невозможна.

Перестройка в лесной отрасли потребовала приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями времени. Были внесены изменения в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты, с тем чтобы совершенствовать правовое регулирование лесных отношений (№3-ФЗ от 4 февраля 2021 года). С начала следующего года вступит в силу новый закон о лесоустройстве, согласно которому полномочия в данной сфере перераспределяются с регионального на федеральный уровень. Перезагрузку претерпели большинство требований, предъявляемых к государству как владельцу леса, и бизнесу, который в нём работает. Например, закон запретил находиться в лесах с лесозаготовительной техникой лицам, не имеющим права на заготовку, а также передавать участки леса в субаренду. Все эти шаги по обелению лесной отрасли должны сделать невозможной нелегальную деятельность, не создавая сложностей для добросовестных лесозаготовителей.

Не просто пилить лес, а грамотно использовать

Как отмечает руководитель направления "Лесоуправление" компании "Свеза" Александр Протченко, бизнес поддерживает инициативы власти, направленные против криминальных, мошеннических схем при рубке и вывозе леса. Ведь для ответственных лесопользователей введение электронной формы сопроводительных документов будет означать не что иное, как снижение бумажного документооборота, упрощение оформления и отслеживания объёмов древесины. Бизнес также предполагает, что вводимые меры позволят более чётко рассчитывать объёмы заготовки и избегать дефицита сырья на внутреннем рынке.

В Минпромторге подготовили целевые программы для помощи предпринимательству в данной сфере. Например, планируется ввести субсидию на транспортировку низкосортной древесины с Дальнего Востока в другие регионы. Предусмотрены льготные кредиты на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины на базе Фонда развития промышленности. При наличии господдержки глубокая переработка даст новый толчок развитию отрасли на Дальнем Востоке, который окружают хорошие рынки сбыта в лице Китая, Японии и других стран Азии. Принято решение о строительстве целлюлозно-бумажных комбинатов в Красноярском крае: создаётся своего рода лесной кластер в Богучанах и Лесосибирске.

Как известно, в начале этого года на заседании правительства была одобрена Стратегия развития лесного комплекса страны до 2030 года. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, она закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства за счёт эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами — на основе наиболее успешных моделей. Вклад лесной отрасли в экономику России за десятилетку должен увеличиться в два раза — до 1,14 трлн рублей. Стратегия предусматривает цифровизацию отрасли, развитие механизмов лесовосстановления и создание лесных питомников, поддержку перерабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных дорог.

Согласно документу, через 10 лет должно ежегодно строиться не менее 2 тысяч километров лесных дорог круглогодичного действия, что в 4 раза больше, чем сегодня. Ставится цель усилить лесной надзор, быстрее реагировать на лесные пожары, предотвращать и ликвидировать их в первые сутки, для чего необходимо создавать лесопожарные центры, оперативно обеспечивать соответствующие структуры кадрами и финансированием.

Реализация Стратегии позволит использовать лес более грамотно, более экономически эффективно с учётом правил восстановления лесов и местных природных особенностей, считает директор Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности Максим Лобовиков. На каждом предприятии можно не просто пилить, продавать круглый лес, заниматься пиломатериалами, но и производить из древесины какие-то изделия. Изменились технологии, спрос на рынке, и бизнесу необходимо научиться планировать свою деятельность на нём, использовать с умом то, что сегодня даёт лес. Если раньше лес рассматривался исключительно через призму промышленности и повышения доходности бизнеса, то теперь Стратегия нацеливает на установление баланса интересов всех задействованных сторон.

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