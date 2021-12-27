Индустриализация России: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова

В апреле 2020 года стало известно, что Минпромторг России готовит масштабную программу индустриализации. Её целью было заявлено наращивание до 75 процентов отечественных компонентов в десяти ключевых отраслях производства.

Отметим, что этот вопрос занимает не только чиновников. Большое внимание теме индустриализации уделено в проекте "20 идей по развитию России", автором которого является предприниматель Дмитрий Давыдов.

Стратегия минпромторга предполагает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14 до 17 процентов. Для этого потребуется придать ей ускорение: объём выпуска в 2023–2025 годы будет прирастать на 4,5 процента ежегодно с дальнейшим снижением до трёх процентов в 2031–2035 годах.

Понятно, что реализовать эти планы будет сложно. Помехами могут стать и продолжающаяся пандемия коронавируса, и санкции со стороны ряда государств, и такое явление, как "экономический национализм", то есть протекционистские меры других стран.

Варианты индустриализации и как может помочь государство

Дмитрий Давыдов, в свою очередь, предлагает эффективные меры по стимулированию процесса индустриализации России.

По его мнению, необходимо предусмотреть минимальные ставки по всем видам налогов для компаний ряда отраслей промышленности. Причём речь идёт о сроках от 30 до 50 лет.

Во-первых, речь идёт о товарах, которые в данный момент не производятся в России. И более того, даже не планируются к производству. Но при этом имеют огромный экспортный потенциал. Например, речь об автомобилях с правым рулём. В мире не так уж и мало государств, где левостороннее движение — Индия, Пакистан, Индонезия, Таиланд и другие.

Понятно, что там уже есть производители автомобилей. Но минимальная ставка налогов в России может побудить развивать их производство в нашей стране. Во-вторых, речь о товарах, которые не производятся в России и не планируются к производству. Но в отличие от первой группы, их можно было бы не только экспортировать, но и продавать на внутреннем рынке. Речь о смартфонах, компьютерной технике, брендовой одежде и так далее. Таких групп товаров достаточно много. В-третьих, речь идёт о товарах, которые в России производятся, но на данный момент на рынках многих стран не представлены. Например, автомобили.

Кроме того, Дмитрий Давыдов предлагает решить и ещё одну проблему. А именно, перегруженность мегаполисов. По его мнению, необходимо запретить строить заводы и фабрики в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 километров от этих городов. Разумеется, речь идёт только о предприятиях, которые строятся по программе льготной налогообложения.

Автор "20 идей" полагает, что это приведёт к оттоку части населения из мегаполисов. А это поможет решить массу проблем, в том числе перегруженности, экологии, пробок и так далее.

Очевидно, что без государственной поддержки на законодательном уровне инициативы предпринимателя не могут быть реализованы. Дмитрий Давыдов надеется на внимание со стороны государства к этой проблеме и на то, что его идеи найдут поддержку в органах власти.