Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ

Спад в экономике, спровоцированный пандемией коронавируса, привёл во многих странах к ожидаемому продовольственному кризису. На недавнем саммите ООН, например, в качестве одного из стратегических направлений по решению продовольственного кризиса рассматривались методы производства пищи, оказывающие благотворное влияние на природу. Дмитрий Давыдов, автор "20 идей развития России", уверен, что аквапонические фермы могут стать реальным выходом для обеспечения продовольственной безопасности России.

За развитием инновационного и безопасного направления сельского хозяйства "аквапоника" видится будущее, которое вполне реально, если российские власти предоставят налоговые льготы компаниям и фермерам, работающим в данном направлении, считает автор "20 идей". По его мнению, подобная поддержка со стороны государства даст стимул отечественным компаниям к популяризации этого метода в сельском хозяйстве. Внедрение аквапоники выгодно и фермерам, и потребителям, ведь технология позволит не только увеличить прибыль местным производителям, но и улучшить качество продукции.

Преимущества аквапоники

Инновационное решение основано на симбиозе растений и водных организмов, когда сочетаются технологии аквакультуры (разведение рыб в искусственных водоёмах) и гидропоники (выращивание растений без почвы). Основной принцип — отходы жизнедеятельности рыб используются в качестве питания для растений, а последние выступают как фильтр, очищая воду для рыб. Получается замкнутый цикл, когда очистка и переработка происходят естественным путем. В итоге производитель получает товар для продажи, не затрачивая при этом больших денег на ведение хозяйства, в частности, привлекая по минимуму обслуживающий персонал.

Такая практика совместного выращивания рыб и растений успешно применяется в США, Австралии и странах Азии. Например, в Азии уже давно поняли, почему на рисовые поля выгодно запускать рыбу. Ещё в 2013 году в США провели масштабное исследование, результаты которого показали, что аквапоника приносит фермерам в пять раз больше прибыли. А в 2014 году американский штат Висконсин выделили из бюджета $677 500 на создание на базе местного университета "Инновационного центра Аквапоники". В последние годы, с активным развитием технологий, аквапоника начинает постепенно завоевывать своё место под солнцем. Современные аквапонные фермы выращивают зелень, овощи (томаты, огурцы и т. д.), бобовые культуры и другие виды растений, а также разводят форель, карпов, треску, креветок, мидий.

Какие преимущества перед традиционным сельским хозяйством:

Снижение потребления воды на 85%, увеличение производительности (на квадратном метре производится в 8 раз больше продукции).

Отсутствие в растительной продукции пестицидов и гербицидов, а в рыбе — гормонов и антибиотиков.

Не используются искусственные удобрения, которые вредят экологии.

Устойчивость системы и экологичность.

Отсутствие фактора сезонности.

Нет болезней, передаваемых через почву.

Доставка свежей и качественной продукции в короткие сроки, поскольку аквапонные фермы можно организовывать недалеко от городов. Соответственно, сокращаются и логистические расходы.

Очевидно, что аквапоника — перспективное направление для инвесторов, тем более оно попадает в тренд на здоровое питание без консервантов, химии и ГМО.

Дмитрий Давыдов предлагает российским властям поддержать налоговыми льготами компании, которые занимаются разработками соответствующих технологий, производят и устанавливают оборудование для аквапонных ферм. Если фермерские хозяйства возьмут на вооружение этот метод, то фермеры смогут не только увеличить свою прибыль, что немаловажно для экономики государства, но и улучшить качество продуктов.

Дмитрий Давыдов надеется, что власти не оставят без внимания его инициативу, ведь законодательная поддержка так важна для оживления сельского хозяйства. Ведь если качественная пища будет более доступной для граждан, то в перспективе данная инновация скажется позитивно и на экологии страны в целом.