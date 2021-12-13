Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век

Наши недоброжелатели на Западе стараются изобразить Россию сырьевой страной, "бензоколонкой", экономика которой всецело зависит от нефти и газа. Экспортные доходы страны в значительной мере формируются благодаря торговле энергоносителями, но их доля неуклонно сокращается за счёт роста несырьевых товаров. Прошедший на днях ежегодный форум "Сделано в России" стал определённым рубежом для подведения промежуточных итогов и обозначения целей на будущее.

С 2017 по 2020 год доля нефти и газа в ВВП страны опустилась примерно с 21% до 15%. Правда, в структуре российского экспорта на них приходится примерно половина. Такая зависимость чревата дополнительными рисками для экономики, так как мировые цены на сырьё — вещь очень нестабильная. Вот почему одним из важных результатов структурных реформ в экономике должен стать растущий экспорт товаров обрабатывающей промышленности как естественной альтернативы сырью.

В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" премьер-министр Михаил Мишустин обозначил ряд проблем, сохраняющихся на внешних рынках:

резкие колебания ценовой конъюнктуры;

нарушенные логистические цепочки;

турбулентность в торговой политике;

локальные дефициты товаров.

Для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) нужна значительная трансформация в экономике. В таких системообразующих отраслях, как промышленность и сельское хозяйство, накоплен большой потенциал. В основном это производства с высокой добавленной стоимостью, которые формируют точки роста, стимулируют развитие смежных отраслей.

Как отметил глава кабмина, объём ННЭ в текущем году может превысить $180 млрд, что станет самым высоким показателем за последние три года. К 2030 году власти намерены увеличить его не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. К сожалению, на сегодняшний день компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Для преодоления дисбаланса необходима единая система поддержки промышленных экспортёров, которая делает работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. В правительстве обещают создать комплекс мер поддержки, которую компании будут получать на каждом этапе своего развития, в том числе путём снижения административных и организационных барьеров при выходе на внешние рынки.

По мнению Михаила Мишустина, главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле "может и должна стать предпринимательская инициатива". Он призвал бизнес, особенно малый, осваивать принципы работы электронной коммерции, являющейся серьёзным каналом реализации продукции. Крупные российские производители должны конкурировать не только качеством, но и ценой, а также "хорошо структурированным финансовым предложением", которое они смогут сделать своим иностранным партнёрам.

Со своей стороны, правительство настроено формировать комфортную для компаний экосреду, чтобы предоставление услуг стало естественным и необременительным. В прошлом году была запущена цифровая платформа "Мой экспорт", представляющая собой систему онлайн-сервисов для бизнеса, которая помогает ему при выходе на внешние рынки. Предприниматели буквально круглосуточно могут получать квалифицированную поддержку, считает глава правительства.

Экспортёры выходят в онлайн

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), общий объём экспорта за прошлый год составил $338,18 млрд. В связи с падением цен на нефть доля ННЭ выросла с 36,4% в предыдущем году до 48% в прошлом. Что касается несырьевого неэнергетического экспорта, заявленный поначалу рост (на 4%) пришлось затем скорректировать вниз, поскольку с текущего года он будет рассчитываться уже без учёта вывозимого золота, которое признано нетрадиционным экспортным товаром. В итоге это дало не рост, а снижение ННЭ на 4,4%. В его структуре основная доля пришлась на металлопродукцию, за ней идут по мере убывания продукция машиностроения, продовольствие и химические товары.

РЭЦ как агент правительства России активно участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В 2020 году им были запущены 4 меры поддержки экспортёров:

сертификация продукции АПК;

патентование;

сертификация промышленной продукции;

сертификация продукции кинематографии и ИТ.

Как отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, показатель объёма ННЭ показывает с начала текущего года серьёзный прирост — и это вопреки изменению методики его подсчёта. Из перечня несырьевых товаров исключили драгоценные металлы, в том числе золото. В прошлом году они заметно выросли в цене, что способно исказить статистику. В РЭЦ отмечают, что золото не является классическим рыночным экспортным товаром и обычные системные меры поддержки экспорта тут неприменимы.

Среди несырьевых отечественных товаров, которые наиболее активно идут за рубеж, Вероника Никишина называет стальной прокат, пищевую продукцию, товары агропромышленного комплекса, полимеры, нефтехимию и продукцию машиностроительной отрасли. К первой тройке стран, куда их поставляют, относятся Китай, Казахстан и Белоруссия. Но вообще, список стран очень большой. Российские экспортёры стали активно участвовать в онлайн-выставках, проводимых электронными торговыми площадками. В мае РЭЦ подписал с компанией Alibaba соглашение об организации первой российской онлайн-выставки экспортных товаров на площадке компании. С недавних пор также начали практиковать такой канал, как "Национальный магазин российских товаров", предоставляя экспортёру преимущества собственного маркетплейса.

Легпром России добрался до Рима и Парижа

Ещё не так давно лёгкую промышленность России можно было описывать лишь в мрачных тонах. После разрухи 1990-х годов, казалось, вдохнуть в неё жизнь будет уже невозможно. Между тем, по прогнозам экспертов, к 2025 году объём производства в этой отрасли вырастет до 631 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом. В 2020 году в стране произвели кожевенно-обувную продукцию на 62 млрд рублей. В глобальном рейтинге самых быстрорастущих рынков одежды Россия занимает второе место.

Как отмечает директор департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова, совокупный объём отечественного обувного производства в России к 2035 году может достичь 200 млрд рублей. Например, за 10 месяцев текущего года объём выпуска обуви в натуральном выражении вырос на 5,8%. Отечественные фабрики по пошиву одежды и обуви стали увереннее в себе и пробуют свои возможности на зарубежных рынках, и такая стратегия оправдывает себя. Так, по итогам 9 месяцев 2021 года экспорт обувной промышленности вырос на 7,5%, несмотря на коронавирусные ограничения.

Важной составляющей продвижения экспортных товаров является участие в международных выставках. Ранее компании из России демонстрировали свою продукцию на выставках AYSAF в Турции и IATF в Дубае, где провели свыше сотни переговоров с зарубежными партнёрами. Например, крупный производитель натуральной кожи завод "Русская кожа" поставляет свою продукцию в Индию, Италию, Испанию, Китай, Германию и многие другие страны. То же самое можно сказать и об одном из старейших предприятий отрасли — Верхневолжском кожевенном заводе.

Несмотря на некоторые успехи в развитии обрабатывающих отраслей, окончательный уход страны от сырьевой модели экономики потребует ещё много усилий и времени. Как отмечает профессор РЭШ, экономист Наталья Волчкова, в постиндустриальный век выигрывают те, кто встраивается в глобальные производственные цепочки. Меры по поддержке и развитию экспорта следовало бы ориентировать в первую очередь на крупных игроков, так как в России не хватает крупных несырьевых экспортёров с диверсифицированной товарной структурой. Эксперт считает, что необходимо создавать производителям и инвесторам благоприятные условия путём снижения тарифов, упрощения таможенного регулирования и создания эффективной логистической инфраструктуры.

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