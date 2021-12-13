Наши недоброжелатели на Западе стараются изобразить Россию сырьевой страной, "бензоколонкой", экономика которой всецело зависит от нефти и газа. Экспортные доходы страны в значительной мере формируются благодаря торговле энергоносителями, но их доля неуклонно сокращается за счёт роста несырьевых товаров. Прошедший на днях ежегодный форум "Сделано в России" стал определённым рубежом для подведения промежуточных итогов и обозначения целей на будущее.
С 2017 по 2020 год доля нефти и газа в ВВП страны опустилась примерно с 21% до 15%. Правда, в структуре российского экспорта на них приходится примерно половина. Такая зависимость чревата дополнительными рисками для экономики, так как мировые цены на сырьё — вещь очень нестабильная. Вот почему одним из важных результатов структурных реформ в экономике должен стать растущий экспорт товаров обрабатывающей промышленности как естественной альтернативы сырью.
В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" премьер-министр Михаил Мишустин обозначил ряд проблем, сохраняющихся на внешних рынках:
Для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) нужна значительная трансформация в экономике. В таких системообразующих отраслях, как промышленность и сельское хозяйство, накоплен большой потенциал. В основном это производства с высокой добавленной стоимостью, которые формируют точки роста, стимулируют развитие смежных отраслей.
Как отметил глава кабмина, объём ННЭ в текущем году может превысить $180 млрд, что станет самым высоким показателем за последние три года. К 2030 году власти намерены увеличить его не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. К сожалению, на сегодняшний день компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Для преодоления дисбаланса необходима единая система поддержки промышленных экспортёров, которая делает работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. В правительстве обещают создать комплекс мер поддержки, которую компании будут получать на каждом этапе своего развития, в том числе путём снижения административных и организационных барьеров при выходе на внешние рынки.
По мнению Михаила Мишустина, главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле "может и должна стать предпринимательская инициатива". Он призвал бизнес, особенно малый, осваивать принципы работы электронной коммерции, являющейся серьёзным каналом реализации продукции. Крупные российские производители должны конкурировать не только качеством, но и ценой, а также "хорошо структурированным финансовым предложением", которое они смогут сделать своим иностранным партнёрам.
Со своей стороны, правительство настроено формировать комфортную для компаний экосреду, чтобы предоставление услуг стало естественным и необременительным. В прошлом году была запущена цифровая платформа "Мой экспорт", представляющая собой систему онлайн-сервисов для бизнеса, которая помогает ему при выходе на внешние рынки. Предприниматели буквально круглосуточно могут получать квалифицированную поддержку, считает глава правительства.
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), общий объём экспорта за прошлый год составил $338,18 млрд. В связи с падением цен на нефть доля ННЭ выросла с 36,4% в предыдущем году до 48% в прошлом. Что касается несырьевого неэнергетического экспорта, заявленный поначалу рост (на 4%) пришлось затем скорректировать вниз, поскольку с текущего года он будет рассчитываться уже без учёта вывозимого золота, которое признано нетрадиционным экспортным товаром. В итоге это дало не рост, а снижение ННЭ на 4,4%. В его структуре основная доля пришлась на металлопродукцию, за ней идут по мере убывания продукция машиностроения, продовольствие и химические товары.
РЭЦ как агент правительства России активно участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В 2020 году им были запущены 4 меры поддержки экспортёров:
Как отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, показатель объёма ННЭ показывает с начала текущего года серьёзный прирост — и это вопреки изменению методики его подсчёта. Из перечня несырьевых товаров исключили драгоценные металлы, в том числе золото. В прошлом году они заметно выросли в цене, что способно исказить статистику. В РЭЦ отмечают, что золото не является классическим рыночным экспортным товаром и обычные системные меры поддержки экспорта тут неприменимы.
Среди несырьевых отечественных товаров, которые наиболее активно идут за рубеж, Вероника Никишина называет стальной прокат, пищевую продукцию, товары агропромышленного комплекса, полимеры, нефтехимию и продукцию машиностроительной отрасли. К первой тройке стран, куда их поставляют, относятся Китай, Казахстан и Белоруссия. Но вообще, список стран очень большой. Российские экспортёры стали активно участвовать в онлайн-выставках, проводимых электронными торговыми площадками. В мае РЭЦ подписал с компанией Alibaba соглашение об организации первой российской онлайн-выставки экспортных товаров на площадке компании. С недавних пор также начали практиковать такой канал, как "Национальный магазин российских товаров", предоставляя экспортёру преимущества собственного маркетплейса.
Ещё не так давно лёгкую промышленность России можно было описывать лишь в мрачных тонах. После разрухи 1990-х годов, казалось, вдохнуть в неё жизнь будет уже невозможно. Между тем, по прогнозам экспертов, к 2025 году объём производства в этой отрасли вырастет до 631 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом. В 2020 году в стране произвели кожевенно-обувную продукцию на 62 млрд рублей. В глобальном рейтинге самых быстрорастущих рынков одежды Россия занимает второе место.
Как отмечает директор департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова, совокупный объём отечественного обувного производства в России к 2035 году может достичь 200 млрд рублей. Например, за 10 месяцев текущего года объём выпуска обуви в натуральном выражении вырос на 5,8%. Отечественные фабрики по пошиву одежды и обуви стали увереннее в себе и пробуют свои возможности на зарубежных рынках, и такая стратегия оправдывает себя. Так, по итогам 9 месяцев 2021 года экспорт обувной промышленности вырос на 7,5%, несмотря на коронавирусные ограничения.
Важной составляющей продвижения экспортных товаров является участие в международных выставках. Ранее компании из России демонстрировали свою продукцию на выставках AYSAF в Турции и IATF в Дубае, где провели свыше сотни переговоров с зарубежными партнёрами. Например, крупный производитель натуральной кожи завод "Русская кожа" поставляет свою продукцию в Индию, Италию, Испанию, Китай, Германию и многие другие страны. То же самое можно сказать и об одном из старейших предприятий отрасли — Верхневолжском кожевенном заводе.
Несмотря на некоторые успехи в развитии обрабатывающих отраслей, окончательный уход страны от сырьевой модели экономики потребует ещё много усилий и времени. Как отмечает профессор РЭШ, экономист Наталья Волчкова, в постиндустриальный век выигрывают те, кто встраивается в глобальные производственные цепочки. Меры по поддержке и развитию экспорта следовало бы ориентировать в первую очередь на крупных игроков, так как в России не хватает крупных несырьевых экспортёров с диверсифицированной товарной структурой. Эксперт считает, что необходимо создавать производителям и инвесторам благоприятные условия путём снижения тарифов, упрощения таможенного регулирования и создания эффективной логистической инфраструктуры.
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