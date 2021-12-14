Федеральный центр не делится с Москвой налогами из регионов

Почему в Москве живут лучше, чем на периферии, правда ли, что столица роскошествует за счёт региональных налогов и как Минфин предлагает изменить нынешнюю налоговую систему, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Москва: город и Федерация

— Дмитрий Анатольевич, есть проблема взаимоотношений Москвы и регионов. В регионах считают, что в столице все живут прекрасно, поэтому нужно уезжать в Москву. У этой проблемы экономические причины. Наверное, есть способы её решения?

— Тут два взаимосвязанных экономических основания: одно — с минусом, другое — с плюсом. С минусом очень простое. У нас жёстко вертикально организованные общество и экономика. Крупным компаниям выгодно регистрироваться в Москве: не потому, что важно, кому платить налоги, а потому, что им важно быть рядом с правительством, чтобы, когда оно что-то новое придумает, они об этом побыстрее узнали. И значительная часть корпораций, предприятия которых находятся в регионах, зарегистрированы в Москве и здесь платят налоги. В результате бюджет Москвы очень большой.

Второе основание — со знаком плюс. Поскольку бюджет большой, то московские власти нанимают качественных менеджеров, а их не так много реально. Поэтому механизмы управления столицей эффективнее, чем в регионах. Не потому, что там люди глупее, а просто потому, что крупный специалист не будет работать в Ульяновской администрации, он в Москву поедет нормально зарабатывать. В результате уровень зарплат в Москве выше, чем в стране. Следовательно, товары тоже сюда приходят.

Что с этим делать? Идея, как ни парадоксально, озвучена Минфином.

Надо, чтобы налоги платили предприятия на территории своего региона, а не компания, у которой заводы в разных регионах.

Во-первых, это сразу снимает вопрос о наполняемости бюджета, решении социальных задач, зарплат бюджетников. Во-вторых, это создаёт стимул для местных властей развивать промышленность. Сейчас им параллельно, какой завод у них работает, потому что налоги компания, которой принадлежит завод, всё равно платит Москве.

— Но хотя бы какие-то налоги идут в регионы?

— У нас налоговая система устроена так:

60% — это федеральный бюджет,

30% — региональный,

10% — местный.

А школы, поликлиники — это местный бюджет, больницы и вузы — это региональный. Хорошо регионам, у которых есть сырьё, потому что налог на недра делится в равных долях между уровнями: Федерация, регион и муниципалитет. В результате муниципалитет получает очень прилично.

То есть в Ханты-Мансийске и Ямало-Ненецком округе с налогами всё нормально, хотя компании тоже зарегистрированы в Москве.

В остальном всё уходит в Москву, поэтому Минфин, которому надоело дотации давать регионам, сказал: "Давайте они будут налоги по месту фактического присутствия платить, а мы не будем деньги туда-сюда гонять, а то они приходят в Москву, а потом уходят обратно".

Есть ещё одна проблема — психологическая. Мы говорим "Москва", понимая два разных предмета. Есть Москва как город, который, благодаря столичной функции, получает дополнительные доходы, потому что компаниям удобно здесь регистрироваться. И есть Москва как Федерация.

60% налогов не город Москва собирает, а федеральный центр. И он с городом Москвой не сильно делится.

Но люди в регионах, когда говорят "Москва", это распределение не видят, зато знают: Москва у нас забирает деньги. У нас регион может очень много производить, но при этом быть дотационным. Потому что налоги уходят в другие юрисдикции, а им тут одни затраты остаются.

— Дмитрий Анатольевич, вы говорите, что Москва забирает деньги, а бедные регионы сидят, копейки считают. Но недавно было заявлено, что Дагестан обеспечивает электроэнергией чуть ли не центр. Потом выяснилось, что они производят электроэнергии меньше половины от того, что им нужно, а остальное им даёт федеральный центр.

— Тут другое. Есть многие регионы, которые реально дотационные. Но Минфин сейчас поставил вопрос, чтобы все платили на месте. Город Москва от этого не обеднеет, потому что обладает, во-первых, немалыми собственными ресурсами, во-вторых, эффективной командой управленцев, в-третьих, немалые налоги от экономических субъектов, находящихся в Москве, тоже будут идти. Да, заводы будут платить в Красноярске, но сами-то компании всё равно будут платить в Москве.

Нужна модернизация

— Получается, 20 лет понадобилось, чтобы к этому прийти?

— Всё не так просто. Систему централизации доходов создавали двадцать лет назад, но с конкретными целями: не для того, чтобы в Москве жили богаче, чем в Смоленске, а для того, чтобы переломить тенденцию к расползанию регионов. Потому что в 1999 году фактически контроля над регионами не было. И было два варианта:

административно-силовой,

экономический.

Выбрали второй, более гибкий. Другое дело, что за 20 лет нужно параметры перестраивать. Потом были введены федеральные округа, назначение губернаторов. То есть была ещё попытка решить вопрос административным путём, когда сверху до районов всё назначается, и только от района избирается. Одновременно с этим была другая идея: "Давайте соберём все деньги в Москве, а потом в виде трансферта отдадим обратно".

Деньги-то всё равно вернутся в регионы. Но регионы будут вынуждены их просить, и тут им уже будет не до ультиматумов столице, ведь в 90-е годы дошло до того, что была Уральская республика со своими деньгами.

— Но тогда ведь и Ельцин говорил: "Берите суверенитета, сколько хотите".

— Вот. Нынешняя налоговая система — ответ Борису Николаевичу. Проблема не в том, что она была создана, а в том, что она не была модернизирована. В 2000-2010-х годах, в период двух первых сроков Владимира Владимировича Путина, все говорили: "Правильно, так и надо". Но и ситуация не была столь критической, как сейчас.

Уровень жизни рос, от нуля правда, но рос. Общий объём экономики рос очень быстро. И в этой ситуации немного от большого пирога оказалось больше, чем много от маленького.

А потом ситуация стабилизировалась, скачкообразного развития уже не происходило. И стали накапливаться проблемы с тем, что деньги все в центре, а проблемы все на местах. Жители регионов раздражаются: "Вы там в Москве жируете". Это нужно преодолевать за счёт просвещения. Потому что не жители Москвы деньги забирают у жителей Омска, Смоленска, а Федерация. И забирает по своей логике. Логику надо менять, но люди должны понимать, что просто будет другой Центр, который будет всё собирать у себя, а регионы останутся в той же ситуации. Но чтобы люди это поняли, им нужно подробно объяснить, потому что иначе копится внутреннее напряжение.