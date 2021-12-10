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Автор Антон Куликов

Несмотря на угрозы и санкции: Белоруссия резко нарастила торговлю с Украиной

Экономика

Несмотря на резкие заявления, которыми обмениваются Киев и Минск, торговый оборот между двумя государствами за последние несколько месяцев вырос на 60 процентов. И это в условиях санкций со стороны Евросоюза и США.

Несмотря на угрозы и санкции: Белоруссия резко нарастила торговлю с Украиной

По словам заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, торговля Белоруссии с Россией за этот же период времени возросла на 38 процентов.

По мнению Александра Фадеева, нельзя говорить, будто в результате увеличения санкционного давления со стороны Запада президент Белоруссии Александр Лукашенко "бросился в объятия России", сообщает "Политнавигатор".

По словам эксперта, Белоруссия после санкций Запада "стала самым активным образом в экономическом плане сближаться с Украиной": "И за прошедшие месяцы внешний торговый оборот с Украиной вырос на 60 процентов. А с Россией за десять месяцев — на 38%. Во-вторых, никуда не делись торговые связи с ЕС, и они даже возросли на какие-то проценты".

"Что касается торговли с Украиной, только один пример: две трети торговли нефтепродуктами идёт на Украину, а это основной экспортный доход Белоруссии. Это и дизель, и бензин, и так далее. Несмотря на то, что сейчас политическая атмосфера испортилась, Киев не признал Лукашенко президентом, торговые отношения с Украиной не испортились, электричество поставляют до сих пор в том же объёме", — констатировал Фадеев.

Стоит заметить, что основной объём нефти для переработки белорусские предприятия получают из России. Но это, в общем-то, известный факт.

Напомним, в начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать "по полной программе", если Белоруссия признает Крым российским.

Произошло это после того, как Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости" заявил, что Крым де-факто и де-юре является российским, а его поездка в Крым будет означать признание Минском того, что Крым является частью Российской Федерации.

В ответ на это Кулеба заявил, что в Киеве будут оценивать действия Александра Лукашенко, а не его слова. После чего и пригрозил ответом "по полной программе", если действия Минска Киев не устроят.

Однако же столь грозная риторика и упрёки, которыми обмениваются власти Белоруссии и Украины, никоим образом не мешает развивать им экономическое сотрудничество.

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Темы дмитрий кулеба александр лукашенко
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