VIP-гетеры Катерины Босов

Вдова угольного миллиардера постигала "тайные пружины" большого бизнеса в России, работая на Давида Каплана.

Похоже, в истории вдовы миллиардера Дмитрия Босова Катерины ещё рано ставить точку. Достоянием общественности стали новые скандальные факты, проливающие свет на то, каким образом эта бизнесвумен едва не завладела одной из самых крупных угольных компаний в стране.

В прессе подробно описывалось, с помощью каких юридических "схем" Катерина Босов и её адвокаты добивались контроля над компанией "Аллтек". Результатом этих попыток стало уголовное дело о мошенничестве, что и вынудило Босов бежать за границу.

Но сейчас стали известны подробности о том, какие в действительности "университеты" прошла выпускница юрфака, которые едва не вознесли её на вершину отечественного истеблишмента.

Куртизанки класса "люкс"

Как выяснилось, ещё недавно являвшаяся генеральным директором компании "Сибантрацит" вдова основателя компании Дмитрия Босова начала свою трудовую деятельность в 2011 году с поста личного помощника-секретаря израильского бизнесмена Давида Каплана, который в 2010-е годы организовал в России компанию по организации элитного эскортного бизнеса для российских и иностранных олигархов. Более известный в направлении торговли "лохматым золотом" Петр Листерман по сравнению с Давидом Капланом, по мнению его клиентов, являлся бледной тенью — своего рода мелким торговцем на рынке.

Израильский предприниматель Давид Каплан, начинавший свой путь в большую коммерцию, если верить Википедии, с членства в так называемой Вильнюсской бригаде, организовал весьма прибыльный, статусный и востребованный в мире бизнес по предоставлению элитных эскорт-услуг в начале 2000-х.

Офис Давида Каплана, куда приезжали красивые девушки со всей страны, располагался по адресу с символичным названием: Прслелний переулок, 1

Приехавших из регионов девушек приглашали на кастинг в офис компании "Мегастоун Технолоджих ЛТД" по адресу: Москва, Последний переулок, д. 7, 1-й этаж. Обычно встреча проходила в 18-20 часов в рабочие дни при непосредственном участии Давида Каплана, который был официальным главой представительства. Затем две-три отобранных девушки сопровождали шефа и его спутников в ресторан. Столики заказывались в самых модных столичных заведениях. По окончании вечера с девушками рассчитывались — от 10 тысяч рублей, в отдельных случаях, если девушка очень понравилась, были возможны выплаты сверх установленной таксы. Если девушка была согласна на интимное продолжение вечера (соответствующие пометки обязательно делались агентами при направлении заявки на кастинг — "спорт" (это означало, что девушка готова на интимные услуги) или "не спорт" (без интима)), то ее забирали. Нередко Каплан и сам приглашал претенденток к себе домой в Екатериновку, где у него был особняк, или в гостиницу. Стоимость услуг девушек варьировалась от 1500 до 5000 долларов США.

Претенденток на попадание в картотеку Давида Каплана селили чаще всего в гостинице «Сретенская», расположенную рядом с его офисом

Работали с модельными агентствами по всей стране, а также с партнерами на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Помимо Кати Ястребовой в 2011–2012 годах в московском представительстве работали Дарья Глаголева и Альбина Сяинова. В Лондоне на связи с Давидом Капланом был его помощник-менеджер Дима Билоливидис (Dimitrios Belolividis), а Эли Лейбзон помогал Давиду Каплану в Израиле. Славянские девушки предлагались для знакомства и для поездок в "туристические" туры также состоятельным иностранцам, зачастую знаменитостям. Известно, что Давид Каплан в кругу знакомых гордился своим фото с Сильвио Берлускони. Эксцентричный итальянец известен своими похождениями с красивыми дамами и, вполне вероятно, мог быть среди клиентов Каплана, который организовывал вечеринки с моделями в Куршевеле, на Капри и других модных курортах Европы.

Катерина Босов: фото без ретуши

Ответственность за высокое качество "товара" лежала на секретарях-помощниках. Источники из офиса компании не располагают информацией, как удалось студентке 4 курса Юридического института имени Кутафина Кате Ястребовой попасть в помощницы в то время 44-летнего Давида Каплана. Как можно предположить, она прошла кастинг у Каплана и оказалась в числе отобранных поужинать, а на ужине, или, возможно, и после него, в итоге произвела впечатление на израильского бизнесмена.

Благодаря сводническому таланту Давид Каплан развернул свою деятельность в масштабах, которые сопоставимы со скандальной империей секс-услуг американца Джеффри Эпштейна. Но Эпштейна, в конечном итоге, власти арестовали и посадили в тюрьму, где он совершил самоубийство. Последствия этого скандала до сих пор не утихают в США.

Давид Каплан оказался удачливей Джеффри Эпштейна. Но цели его бизнеса, видимо, были схожи. Ведь Эпштейн тоже был финансистом, как и Каплан, и успешно сочетал финансовые махинации с оказанием секс-услуг VIP-клиентам до поры до времени.

В помощниках у "бригадира"

Близкое общение с Капланом позволило Катерине узнать много нового о тайных пружинах большого бизнеса в России, о скрытых от посторонней публики страстях, которые правят бал среди "сливок" крупных "акул" российского капитализма.

Давид Каплан был также известен связями с банками, которые подозревались в отмывании денег. Каплана считают неофициальным совладельцем литовского банка Snoras, у которого отозвали лицензию за финансовые нарушения. Он также был совладельцем российского банка "Диамант" наряду с братьями Магомедовыми. У "Диаманта" тоже отозвали лицензию. Этот банк был широко известен на рынке "обнала" в России. Та же репутация была и у латвийского банка Parex, неофициальным владельцем которого в СМИ называют Давида Каплана.

Из сводниц в супруги олигарха

Катерина Босов, судя по всему, усвоила полезные уроки Давида Каплана по созданию теневых "схем" для зарабатывания криминальных денег. Но применить все эти познания позволил ей другой тайный бизнес Давида Каплана — эскорт.

Эскортницы были не только любимым хобби Давида Каплана, но и своего рода "агентурой", которую ушлый бизнесмен мог использовать для сбора конфиденциальной информации. Красивых девушек мужчины часто принимают за глупых и неосторожно обсуждают в их присутствии свои дела. Для такого хваткого теневого дельца, как Давид Каплан, даже крупицы закрытой информации могли представлять большую ценность.

Однако Екатерина Ястребова, приобретя ценный опыт и нужные связи в компании Давида Каплана, решила сменить сферу деятельности и перешла на работу в АО "Модный континент".

Однако бизнес по пошиву модной одежды не отвлекал Екатерину Ястребову от главной цели — найти богатого мужа. Опыт, приобретенный в эскорт-агентстве Давида Каплана, похоже, очень пригодился ей в поиске соответствующего требованиям кандидата и его "обработке". В 2014 году Екатерина Ястребова смогла получить доступ на закрытую вечеринку в Ницце, на которой присутствовал Дмитрий Босов. Екатерина основательно подготовилась к знакомству и собрала, судя по всему, достаточно конфиденциальной информации об олигархе, чтобы подцепить его на "крючок" и женить на себе. Свадьбу сыграли в 2016 году. Екатерина Ястребова стала Катериной Босов.

Катерина-разрушительница

Как известно, Дмитрий Босов щедро одаривал молодую жену дорогими подарками. Он даже поверил в ее талант менеджера и назначил руководителем компании "Сибантрацит-логистик". Но вскоре понял, что допустил ошибку. Катерина Босов является обладателем "корочки" MBA, полученной в университете "Сколково", но реальные навыки ведения бизнеса она приобрела, похоже, работая помощницей Давида Каплана. Теневые схемы, которые стала применять Катерина Босов, вскоре привели к тому, что на компанию завели уголовное дело за контрабанду угля на Украину. К тому же Катерина умудрилась создать долги на полмиллиарда рублей в ранее успешной компании.

О том, что между супругами было много ссор и скандалов, в прессе писалось неоднократно. Блогер Божена Рынска и вовсе заявила, что измены Катерины и психологическое давление, которое она оказывала на экс-олигарха, и послужили причиной его поступка.

История Катерины Босов удивительна своими резкими взлетами и не менее эффектными падениями. Божена Рынска высказала предположение, что Дмитрий Босов был бы жив по сей день, если бы не встретил Катерину. Очень похоже на то, что знаток светской жизни Рынска в данном случае права. Дмитрий Босов прошел через горнило олигархических войн в 90-е годы. Он получил такую закалку, что, как говорится, "гвозди бы делать из этих людей". Но Катерине Босов удавалось создавать проблемы Дмитрию Босову как в бизнесе, так и в семейной жизни.

Вместо эпилога

В этой истории еще много белых пятен. По мере продвижения следствия, по всей видимости, станут известны новые подробности бурной деятельности Катерины Босов. Но даже той информации, которая доступна на сегодняшний момент, достаточно для сценария крутого голливудского триллера. Неслучайно же Катерина Босов присмотрела особняк в Беверли-Хиллз. Рядом ведь Голливуд. Может, она продаст права на экранизацию своей биографии голливудским продюсерам и даже сама снимется в главной роли? По аналогии со знаменитым фильмом с Арнольдом Шварценеггером "Конан-разрушитель" новый блокбастер следовало бы назвать "Катерина-разрушитель".

Однако Катерина Босов вряд ли заинтересована в широкой огласке своих "подвигов". Она тщательно вымарывает из своей биографии период работы с Давидом Капланом, поскольку организация работы по поставке "секс-рабынь" богатым клиентам не только вредит репутации, но и преследуется по закону. Слава Джеффри Эпштейна её явно не прельщает.

Напомним также, что над ней висят уголовные дела о мошенничестве и доведении Дмитрия Босова до самоубийства. Добавим к этому свидетельство Божены Рынски о том, что Катерина уговорила мужа заняться производством марихуаны в США. Учитывая её склонность к теневым схемам, можно предположить, что легальный бизнес по производству марихуаны тоже был омрачён нелегальными схемами и американские власти могут ещё раскопать новые факты о подвигах Катерины Босов по ту сторону океана.

Если бы молодой вдове удались аферы с присвоением акций холдинга "Сибантарцит", то такой "эффективный менеджер", как Катерина Босов, нанесла бы огромный ущерб не только компании, но и всей угольной отрасли России. Трагедия на шахте "Листвяжная" показывает, как дорого обходятся решения "эффективных менеджеров", которые думают только о прибылях. Катерине Босов, привыкшей "ходить по головам", не место среди капитанов российского бизнеса. А где её заслуженное место — этим вопросом должны заниматься следствие и суды.