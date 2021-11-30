Провальный пиар Катерины Босов

Как вдова угольного олигарха пыталась поправить свой имидж в СМИ.

Екатерина Босов, Андрей Травников (губернатор Новосибирской области), Александр Овечкин

История охотницы за богатствами олигарха Дмитрия Босова Екатерины Ястребовой, похоже, все больше напоминает сюжет сказки "Морозко", где падкая до чужого добра мачехина дочь решилась нахлобучить Деда Мороза, да осталась ни с чем и, по одной версии, замерзла в лесу, а по другой — вернулась домой с позором на санках, запряженных парой визжащих хрюшек.

Конечно, с учетом прошлогоднего трагического ухода из жизни предпринимателя Босова эта история превратилась в драму, однако и с элементами комедии. Получив после внезапной кончины богатого мужа доступ к его активам, Катерина вместо того, чтобы довольствоваться долей и не препятствовать участию в разделе наследства между детьми, родителями и другими родственниками покойного мужа, судя по всему, вообразила себя единоличной владелицей капиталов и даже успешным руководителем оставшихся от супруга компаний.

Молодая и излишне самоуверенная барышня, привыкшая, похоже, вертеть мужчинами, поддалась опасному тренду, решив, что важно не как руководить, а как об этом написать в СМИ и соцсетях. Подменив управление сложным угольным бизнесом проведением PR-кампании, Катерина Босов в результате осталась и без пиара, и без активов. Итог вполне закономерный, не раз описанный в русских народных сказаниях

Однако при этом заслуживает внимания детализация процесса с попытками закрепления Катерины в роли непревзойденной бизнес-вумэн. Женщина, видимо, с самого начала уверилась в то, что если побольше и почаще размещать в СМИ статьи про свои управленческие таланты, то ни у кого не останется сомнений в том, что Катерина Босов именно такая и есть, и все миллиарды покойного супруга, с которым она случайно встретилась и совсем немного прожила, по праву должны принадлежать ей одной.

Уж как только не расхваливала сама себя Катерина в разных изданиях, какие только позы не принимала в фотосессиях, привлекла даже "звезду "НХЛ" Александра Овечкина, якобы заявившего о большом вкладе молодой вдовы угольного олигарха в развитие российского хоккея. Что уж говорить о разных партийных, беспартийных, местных и федеральных газетах и сайтах, которые одно время на все лады воспевали достоинства Катерины Босов, которая и красива, и умна, и лучший топ-менеджер, и ключевой игрок российского бизнеса, и знаток горной отрасли — в общем, ни дать ни взять без пяти минут готовый кандидат в министры, а то и в премьеры с преемниками.

Сколько в шахтерской каске не фотографируйся, а шахтером так не станешь.

Стоит ли говорить, что российское бизнес-сообщество, а тем более специалистов-угольщиков на такой мякине не проведешь, там встречают по одежке, но оценивают по деловым качествам, которых у Катерины оказалось кот наплакал. Чем больше СМИ нахваливали угольную вдову, тем хуже шли дела во вверенных ей компаниях, тем очевиднее бизнес расползался по швам. Тем более, что Катерина Босов вскоре же устала даже делать вид, что управляет бизнесом, целиком сосредоточившись на куда более близком ей занятии по выстраиванию сомнительных схем, чтобы обойти других претендентов на активы Дмитрия Босова. В конце концов Катерина ожидаемо запуталась, побросав и шахты в Сибири, и офисы в Москве, спешно отбыв за границу.

Бегство несостоявшейся бизнес-вуман было столь же неожиданным, сколько и закономерным, потому что рано или поздно, но должны были всплыть все многочисленные аферы этой не в меру предприимчивой особы. К тому же, в повестке обострился вопрос и о доведении предпринимателя Дмитрия Босова до самоубийства, что, возможно, и подтолкнуло вдову к побегу из России. Впрочем, тучи и без того сгустились над незадачливой мадам, которая решила, что уже выиграла свой лотерейный билет и может вертеть людьми как ей вздумается.

Однако сюжет сказки "Морозко" никто не отменял. Санки, запряженные парой хряков, уже подготовлены для Катерины Босов. По первому снежку — и в путь, а там, как пелось в песне про Таганку, — дорога дальняя…