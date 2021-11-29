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Автор Олег Артюков

Китай готов к тесному сотрудничеству с Россией в энергосфере. Почему это важно

Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией содействовать дальнейшему развитию двустороннего энергетического сотрудничества. Какие перспективы в этой связи открываются для нашей страны?

Китай готов к тесному сотрудничеству с Россией в энергосфере. Почему это важно

В послании председателя КНР участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подчёркивается, что "Китай готов вместе с Россией прикладывать усилия, чтобы создать еще более тесное энергетическое сотрудничество, вместе защищать энергетическую безопасность, противостоять вызовам в области глобального изменения климата".

Сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики Си Цзиньпин оценил весьма высоко: "Выдающиеся достижения энергетического сотрудничества двух стран демонстрируют широкий потенциал развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

За последнее десятилетие энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается весьма активно. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, на нынешнем форуме между двумя странами будет подписано около двух десятков соглашений.

"В этом году на полях форума между российскими и китайскими компаниями планируется подписание около 20 крупных соглашений в таких сферах, как поставки энергоресурсов, трансфер технологий, совместные исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование", — сказал Сечин, выступая на открытии форума.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" на конец ноября в сумме достигли 13,4 миллиарда кубометров (речь о совокупных поставках с момента запуска газопровода в декабре 2019 года).

По словам Новака, поставки электроэнергии из России в Китай в этом году могут составить порядка 4 млрд кВт. ч. И рассматривается их увеличение в дальнейшем.

Стоит напомнить, что Китай дважды за последнее время — в сентябре и в октябре — обращался к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. В КНР наблюдается дефицит электроэнергии. И "Интер РАО" после каждых из таких обращений увеличивала поставки почти вдвое.

Очевидно, что для обеих стран в сфере энергетики выгодно еще и с политической точки зрения. Здесь достаточно напомнить, что в европейской и американской прессе вновь заговорили о возможных санкциях против России в энергетической сфере.

Звучат предложения об ограничениях на поставки энергоресурсов в нашу страну. Это кажется безумием — и без всяких ограничений в Европе нынешней осенью случился энергокризис. А в случае ограничений последствия и вовсе становятся непредсказуемыми. Но учитывать такой вариант, пусть и гипотетический, тоже необходимо.

Для Китая диверсификация источников поставок энергоресурсов также весьма насущная задача. Как показывает практика, ничего незыблемого в этой сфере нет. И это сейчас поставки нефти из ближневосточных государств и СПГ из США представляются стабильными и надежными. Но кто знает, как дело может обернуться в будущем?

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Темы игорь сечин си цзиньпин александр новак
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