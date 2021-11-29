В истории с композитами стало ясно, кто есть who

В новых технологиях "кое-где у нас порой" отмечается отставание от Запада и даже от Азии, в связи с чем для его преодоления требуются экстраординарные усилия. Крылатая фраза "новое — это хорошо забытое старое" приходит на ум, видя желание властей возродить передовые технологии и производства советского периода, разрушенные намеренно или по недомыслию в годы "дикого рынка". Углеродное волокно и композитные материалы — из их числа.

Россия в годы "дикого рынка"

Объёмы производства композитов в США, Китае, Евросоюзе и в России несопоставимы: наша доля от мирового рынка не превышает и 1%. Как отмечает учёный секретарь ОАО "НИИТЭХИМ" Валентина Гавриленко, в 1980-х годах СССР занимал третье место в мире по применению композитов, однако в 90-е годы развитие отрасли практически остановилось. По мнению эксперта, отставание нашей страны в сфере композитных (или композиционных) материалов объясняется такими причинами, как недостаток соответствующего сырья и отечественного оборудования, сложный и длительный процесс сертификации разработок, проблемы с подготовкой специалистов, допуск на рынок импортных материалов при наличии российских аналогов и т. д. Следует отметить и высокую зависимость от импорта в секторе малотоннажной химии, которая является поставщиком продукции для композитных изделий.

"Импортозависимость в области производства высокотехнологичной продукции получила начало в процессе перехода России от плановой экономики к рыночной, — отмечает Валентина Гавриленко, — когда инвесторы предпочитали вкладывать капиталы в добывающие отрасли и в крупнотоннажные экспортоориентированные производства".

В США и странах Евросоюза любят повторять на каждом углу, как эта "коварная, авторитарная" Россия превратила свой природный газ в гибридное оружие против Запада, хотя реальными фактами свои обвинения подкрепить не могут. Зато мы можем привести массу примеров применения Западом нелегитимных санкций против целых секторов экономики России, как это было в случаях с авиационной и космической отраслями, алюминиевой промышленностью и крупным газовым проектом "Северный поток-2". Они хотят "разорвать в клочья" нашу экономику, устранить любой намёк на честную конкуренцию — и это, конечно, не приём гибридной войны, а безобидные шалости "образцово-показательных демократий". Как ни рядись в овечьи шкуры, волчье нутро даёт о себе знать.

Соединённые Штаты не постеснялись применить санкции — в обход любых правил ВТО — против гражданских предприятий авиационной отрасли России, когда увидели угрозу для "Боингов" со стороны первого среднемагистрального самолёта в истории российского авиапрома МС-21. Помимо авиастроительной корпорации "Иркут", в чёрном списке оказалась компания "АэроКомпозит", которая специализируется на изготовлении силовых композитных конструкций для гражданских самолётов.

Введёнными ограничениями в 2018 году Вашингтон запретил компаниям Hexcel (США) и Toray Industries (Япония) поставлять в Россию композитные материалы, в результате выпуск консолей для "чёрного крыла" ульяновским АО "АэроКомпозит", как и в целом реализация ключевого проекта российского гражданского авиапрома — самолёта МС-21, были поставлены под угрозу. Вот когда стало окончательно ясно, что кооперация с западными компаниями несёт в себе повышенные риски, ведь политики в Вашингтоне и Брюсселе склонны превращать любую технологическую зависимость от них в удавку для экономики России.

По аналогии с атомным проектом

Атом

Программа импортозамещения, сформированная в своё время Минпромторгом, предусматривает план мероприятий в химической промышленности, в том числе проекты по выпуску продукции, необходимой для производства композитных изделий (углеродные волокна, эпоксидные смолы и т. д.). Как отметил глава "Росатома" Алексей Лихачёв, руководимая им госкорпорация по поручению правительства разработала дорожную карту "Технологии новых материалов и веществ". На первом этапе, в течение 4 лет намечено сократить технологическое отставание, а к 2030 году — войти в число мировых лидеров по нескольким направлениям, среди которых полимерные композиционные материалы, аддитивные технологии, редкие и редкоземельные металлы.

"Мы здесь видим аналогии с первым атомным проектом, который обеспечил суверенитет и безопасность нашей страны, — заметил Алексей Лихачёв. — Тогда учёные, инженеры, руководители столкнулись с новыми задачами, которые были решены буквально за считанные годы. И сегодня нам предстоит решить целый ряд материаловедческих задач фундаментального уровня, чтобы не проиграть конкурентам".

Как отмечают в Минпромторге, рынок полимерных композиционных материалов — один из наиболее динамично развивающихся отечественных рынков промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. Без него невозможно себе представить дальнейший рост таких высокотехнологичных направлений, как авиастроение, судостроение, строительная индустрия, энергетика и т. д. По мнению главы композитного дивизиона "Росатома", гендиректора UMATEX Александра Тюнина, для масштабирования и роста рынка композитных материалов в России следует заняться вплотную формированием сбыта, например, ввести систему квотирования для госкомпаний при закупке новых инновационных материалов.

Пандемия привела к тому, что старые самолёты из стали и алюминия перестают эксплуатировать, полагает президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. В будущем, лет через двадцать, три четверти новых самолётов, в первую очередь узкофюзеляжных, построят из композитов и титана. Уже сейчас 56 типов деталей из титановых сплавов для Boeing и Airbus производят на Урале. Следовательно, спрос на композитно-титановые составляющие для авиастроения будет только расти, и Россия в этой истории может стать ключевым игроком, считает Кравченко.

Не ищите виноватых "за бугром"

МС-21 на авиасалоне в Дубае

Для того чтобы удовлетворить спрос в композитных материалах со стороны отечественных промышленных предприятий, ведутся работы по созданию технологий в "Росатоме", научно-исследовательских институтах, ведущих вузах страны, созданы специальные композитные кластеры в Татарстане, Московской и Саратовской областях. На заводе "Алабуга-Волокно" в 2015 году было налажено производство углеродного волокна, с тем чтобы постепенно заместить иностранную продукцию на российском рынке. Выпускаемые заводом волокна по характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам ведущих мировых производителей.

Высокий спрос на углеродное волокно (УВ), применяемое для армирования композиционных материалов, объясняется его уникальными техническими характеристиками. Углепластики, сделанные на основе УВ, имея меньший вес, значительно прочнее металла, устойчивы к высоким температурам и коррозии. Благодаря таким свойствам УВ в композитных материалах востребовано в авиастроении, судостроении, энергетике и даже в создании спортивного инвентаря. Недавно в ОЭЗ "Алабуга" открылся новый завод по производству УВ — стратегического материала ПАН-прекурсора, который жизненно необходим для ключевых отраслей промышленности.

Что касается "чёрного крыла" из композитных материалов для самолёта МС-21, происки наших геополитических противников смогли лишь отдалить завершение важного проекта российского авиапрома, но сорвать его у них не получилось. Ведущие химики и технологи России разработали и испытали отечественные аналоги импортных материалов. Была внедрена и запатентована уникальная технология вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

Применение жёстких и лёгких композиционных материалов позволило компании "АэроКомпозит" разработать крыло большего удлинения и улучшить аэродинамику самолёта МС-21. Оно также обеспечивает топливную эффективность на 4-6% больше, чем у Boeing-737 и Airbus A-320. Недавно в корпорации "Иркут" сообщили, что сертификация МС-21-300 запланирована на декабрь текущего года, а первый самолёт с композитным крылом поставят заказчику в 2022 году. Упорство в достижении поставленной цели и сложение усилий многих специалистов дали свои плоды. Ведь кто хочет действовать, ищет возможности, а кто не хочет — ищет виноватых "за бугром".

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