Зачем в ТоАЗ хотят взять на работу бывшего генерала Росгвардии

Pravda.Ru продолжает следить за ситуацией на ТоАЗе, заводе стратегического значения, до сих пор принадлежащем осужденным за мошенничество Махлаям. На ресурсе m.progorodsamara.ru появилась следующая информация.

Бывший глава МВД Карачаево-Черкессии и бывший начальник разведуправления федеральной службы войск Росгвардии генерал-лейтенант Казимир Боташев в ближайшее время может быть назначен заместителем генерального директора химкомбината ПАО "Тольяттиазот"

Пока ещё он не оформлен на работу, но уже приезжал на встречи с руководством завода в качестве "решальщика", чтобы противостоять Росгвардии и не допустить прихода подразделений ведомства на завод.

На первый взгляд, назначение выглядит странным: где генерал из МВД, а где химическое производство. Однако если взглянуть на историю ТоАЗа с одной стороны и на биографию Боташева с другой, вырисовывается вполне чёткая картина — скрывающиеся за рубежом осужденные за мошенничество основные владельцы ТоАЗа возлагают свои надежды на погрязшего в коррупции отставного силовика, чтобы он коррупционными методами помог им решить проблемы с законом.

Основной владелец ТоАЗа Сергей Махлай вместе с четырьмя сообщниками был два года назад признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере путём хищения экспортных поставок продукции ТоАЗа аж на 87,6 млрд руб. Однако мошенники продолжают, скрываясь за рубежом, разрабатывать и реализовывать всё новые и новые схемы ограбления завода, широкомасштабного незаконного вывода денег и вывоза материальных ценностей.

Если раньше продукцию воровали в основном путём её продажи по заниженной цене аффилированному офшору, то сейчас всё большее значение приобретает натуральный вынос неучтенной продукции, оборудования, запчастей и других товарно-материальных ценностей с территории завода. Для этого на территории ТоАЗа была создана целая преступная группа, которую организовали замгендиректора по коммерческим вопросам Владислав Пустынников, начальник службы безопасности завода Андрей Бобков, директор прикормленного ЧОПа "Алмаз" Александр Феоктистов, которые путём подкупа, шантажа или угроз втянули в преступную деятельность множество других сотрудников предприятия, как из числа руководящего состава, так и рядовых.

Однако опасный производственный объект по закону не должен охранять частное охранное предприятие. Минпромторг РФ 29 марта включил ТоАЗ в перечень объектов промышленности, подлежащих категорированию по степени опасности, а 2 июня был завершён процесс согласования и утверждения паспорта безопасности объекта промышленности ТоАЗа. В апреле правительство утвердило требования к защищённости такого рода объектов. Как установлено постановлением правительства России №1413, "объекты (территория) ТоАЗа подлежат охране войсками национальной гвардии и (или) организациями, находящимся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Но руководство всеми силами старалось не допустить перехода предприятия под охрану Росгвардии. Они готовы забыть про антитеррористическую безопасность, лишь бы дальше беспрепятственно вывозить через проходную всё, что только возможно. В августе прокуратура Комсомольского района Тольятти внесла Шишову представление об устранении нарушений антитеррористического законодательства. Также в отношении него был составлен протокол об административном нарушении. Неоднократно прокуроры официальными документами вызывали топ-менеджеров ТоАЗа для вручения постановления о возбуждении административного производства, но Шишов и его подчинённые просто игнорировали эти документы и не являлись.

Выходит, недопуск Росгвардии на завод являлся вопросом выживания для засевшей на ТоАЗе преступной группировки. Тут-то и пригодился Казимир Боташев, которого весной 2021 года с позором выгнали из этой же Росгвардии.

Репутационный шлейф тянется за Боташевым ещё с 90-х, когда он в Чечне занимался выкупом заложников у боевиков. За одного из захваченных военных Боташеву передали крупную сумму денег, но пленный в итоге был найден мёртвым, а деньги пропали.

Сейчас против одного из приближённых Боташева, бывшего начальника тыла МВД Карачаево-Черкессии Мухтара Пхешхова расследуется уголовное дело по факту масштабных хищений в 2016 году. По версии следствия, он на 22 млн руб. завысил стоимость земельного участка и здания в Черкасске. Документы, как пишут СМИ, подписывал лично Боташев.

Успел засветиться Боташев и в нашумевшем деле Арашуковых. Как утверждал в суде сенатор Рауф Арашуков, именно Боташев стал главным инициатором его уголовного преследования. По словам сенатора, генерал был возмущён проверкой законности закупок регионального управления ФМС, вошедшего в состав республиканского МВД, и расценил это как попытку помешать его планам возглавить республику, где в 2016 году как раз проходили выборы. Усугубило конфликт возбуждение уголовного дела против Пхешхова. Арашуков также утверждает, что Боташев заплатил $5 млн за то, чтобы донести компромат на него до президента России.

Одним словом, использовать свои связи и звание в личных целях за годы службы в органах Боташев научился по полной. Привлечь родственников и бывших подчинённых Боташева к ответственности — нелегкая задача, процессы затягиваются на годы. До сих пор не осужден сбивший пешехода насмерть племянник этого скандального генерала. Другой его родственник, экс-заммэра Карачаевского городского округа Алибек Каракетов, объявленный в федеральный розыск за хищение бюджетных средств в 2013–2017 годах, благополучно бежал из страны. Не удивительно, что КЧР прочно занимает первое место среди самых криминогенных регионов РФ.

Теперь криминальными талантами Боташева заинтересовались осужденные преступники, скрывающиеся за рубежом владельцы ТоАЗа Махлаи. Они наверняка предложили ему за коррупционное прикрытие хорошую цену. Остаётся лишь надеяться, что к ситуации проявит внимание общественность, а также действующие сотрудники правоохранительных органов, для которых на первом месте стоят закон и порядок, а не торговля своими связями и влиянием в корыстных целях.

Источник: tltpravda.ru/uvolennyj-iz-organov-general-budet-na-toaze-reshalshhikom/