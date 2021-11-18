Эксперты предложили ускорить развитие кооперационных связей

В Рязани 16-17 ноября 2021 года прошел Межрегиональный Форум "Время эффективных решений. Кластеры и технопарки". Мероприятие организовано Правительством Рязанской области при участии Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Уже второй год подряд регион становится площадкой, на которой собираются представители бизнеса и государства, чтобы обсудить вопрос развития промышленной инфраструктуры и кооперационных связей. Первый Межрегиональный форум "Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка" состоялся 18 сентября 2020 года. В результате экспертных дискуссий были сформированы предложения, которые были поддержаны на федеральном уровне. В частности, в постановлении Правительства Российской Федерации (далее — ПП РФ) от 28 января 2016 года №41 дополнен перечень субсидируемых затрат на реализацию совместных кластерных проектов, а в ПП РФ от 30 октября 2014 года №1119 включены объективные показатели эффективности технопарков.

В 2021 году на площадке форума собрались более 30 субъектов РФ, чтобы обсудить актуальность инструментов поддержки промышленного производства и разработать предложения по устранению барьеров, сдерживающих приток инвестиций в промышленность регионов.

В работе экспертных площадок приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, управляющих компаний технопарков, специализированных организаций промышленных кластеров, региональных фондов развития промышленности и предприятий радиоэлектронной промышленности. Со своими докладами выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных и директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко и другие.

Особенностью форума стал нестандартный подход к обсуждаемым проблемам. Перед пленарным заседанием состоялись форсайт-сессия и круглый стол, на которых эксперты поднимали темы развития промышленных кластеров и технопарков. Форсайт-сессия позволила более детально рассмотреть существующие угрозы, выявить возможности и новые тренды при развитии промышленной кооперации. На круглом столе участники форума проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются технопарки при прохождении аккредитации. Также участниками обсуждалась новая мера поддержки технопарков в сфере электронной промышленности.

Результаты прошедших дискуссий были подведены на пленарном заседании. Обращаясь к собравшимся, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных рассказал о текущих результатах развития региональной промышленной инфраструктуры:

"Количество промтехнопарков и индустриальных парков год от года растет, общее количество площадок данного типа по итогам I полугодия 2021 года превысило 360 объектов. Это свыше 14,1 млн кв м. подготовленных производственных помещений, на территории которых уже размещено более 6 тыс. компаний с численностью занятых порядка 280 тыс. человек".

Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым было поддержано предложение по апробации в Рязанской области модели агробиотехнопарков.

"Сегодня на новом витке реализации промышленной политики мы вместе с практиками от промышленности проверяем на прочность и синхронизируем работу всех внутренних механизмов нашего взаимодействия, чтобы максимально ускорить темпы развития технопарков и кластеров, повысить инвестиционную привлекательность регионов всей страны", — отметил Любимов.

Андрей Шпиленко обратил внимание на несоответствие механизмов существующей поддержки тем целям (выпуск сырья, материалов и комплектующих), для достижения которых был создан инструмент импортозамещения в рамках поддержки совместных кластерных проектов. Директор АКИТ РФ добавил:

"Целесообразно рассмотреть возможность распространения меры поддержки на проекты, связанные с освоением конечных видов продукции в кластерах".

В завершении форума была принята итоговая резолюция с предложениями, направленными на совершенствование промышленной политики в сфере кластеров и технопарков.

Участники форума сошлись во мнении, что поддержка совместных проектов промышленных кластеров в рамках ПП РФ от 28 января 2016 г. № 41 является важнейшим инструментом импортозамещения сырья, комплектующих и материалов (далее — СМК), развития кооперационных связей и повышения конкурентоспособности продукции, произведенной в кластерах. Однако существующий механизм имеет ряд ограничений. В нынешней редакции прекратилась поддержка освоения конечной продукции, объем компенсации понесенных затрат сократился до 30% от стоимости проекта (не более 300 млн руб.). По мнению участников форума, необходимо увеличить объем компенсации понесенных затрат на реализацию совместных кластерных проектов до 50%.

В резолюции закреплены предложения по упрощению требований к участникам промышленных кластеров. Так, рекомендовано рассмотреть возможность трансформации ПП РФ от 31 июля 2015 г. № 779 в части снижения уровня кооперации с 20% до 10%, уменьшения количества участников промышленного кластера с 10 до 8 и другие предложения.

В тексте резолюции особое внимание уделено совершенствованию нормативно-правового регулирования промышленных технопарков. Эксперты отметили, что действующий механизм аккредитации является достаточно проработанным. Для повышения эффективности инструмента целесообразно исключить дублирующую документацию, цифровизовать процедуру получения статуса "промышленный технопарк" и упростить перечень документов по подтверждению транспортной обеспеченности и доступности территории площадки.

Предложения бизнеса, изложенные в резолюции, позволят внедрить эффективные решения для стимулирования промышленного производства.