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Автор Ирина Гусакова

В Москве состоялась Московско-Итальянская экономическая конференция

Экономика

15 ноября в гостинице St. Regis Moscow Nikolskaya состоялась Московско-Итальянская экономическая конференция "Москва — город для бизнеса и инвестиций", организованная Итало-Российской торговой палатой совместно с Правительством Москвы при поддержке ТПП РФ. Мероприятие прошло в формате телемоста с выступлениями представителей бизнеса и государственных структур из московской и миланской студии и собрало более 100 представителей деловых кругов и правительственных структур из России и Италии.

В Москве состоялась Московско-Итальянская экономическая конференция

На конференции обсудили возможности и перспективы укрепления двусторонних отношений и инвестиционную привлекательность Москвы. Особое внимание спикеры уделили возможностям сотрудничества в сфере транспорта и промышленности, внедрению передовых технологий в сферу медицины и биотехнологий, в том числе в рамках возможностей создания на территории Московского международного медицинского кластера в "Сколково" медицинских центров с иностранным участием, а также в рамках формирующегося Инновационного научно-технологического центра "Долина МГУ".

Модераторами конференции выступили Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ и ИРТП, и Лаура Беттини, журналист Radio 24.

С приветственным словом к гостям конференции обратился Дмитрий Курочкин. Он привел говорящую статистику по внешнеторговому товарообороту, в котором Италия занимает лидирующие позиции:

"Товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и итальянскими партнёрами по итогам первого полугодия текущего года достиг $3,3 млрд США. На мой взгляд, это достаточно красноречивые показатели, которые очень хорошо характеризуют и текущее состояние наших отношений и создаёт хороший задел для будущего".

Винченцо Трани, президент ИРТП, поблагодарил всех за участие, напомнив, что Итало-Российская торговая палата — это организация, которая более 50 лет успешно занимается налаживанием мостов между нашими странами. И сейчас особенно важно отправиться вместе в "ментальное путешествие", т. е. активно делиться опытом и знаниями друг с другом, что значительно расширит двустороннее сотрудничество во многих сферах.

Сергей Черемин, Министр Правительства Москвы, подчеркнул, что в 2020 году между странами во внешнеэкономической деятельности был спад, но в 2021 году ситуация стала намного радостнее. Внешнеторговый оборот увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, составив 3,3 млрд $. Сейчас в РФ работает около 200 итальянских компаний, и это способствует стабильной тенденции двустороннего взаимодействия. С Италией Россию объединяют многолетние партнёрские отношения. Москва выдвинула свою кандидатуру, как город, который хотел бы принять "Всемирное Eхpo-2030", и в рамках этой инициативы делегация Правительства Москвы недавно провела встречу в Милане с целью изучения опыта "Всемирного Expo", которое прошло в 2015 году в Италии с большим успехом.

Те итальянские компании, которые присутствуют в России, очень сильно влияют в том числе и на изменение облика столицы. Один из самых интересных проектов, который был реализован итальянскими партнёрами — это реконструкция стадиона "Динамо" и строительство бизнес-парка с отелем Hyatt. Этот уникальный проект был реализован компанией Codest (член ИРТП) совместно с итальянским агенством SACE и банком ВТБ (член ИРТП). Он уникален тем, что различные институты объединились для реализации очень крупного и социально-значимого инфраструктурного бизнес-проекта.

C видеообращением выступил Джорджо Стараче, Посол Италии в РФ:

"Мы хотим увеличить предложение Италии в этом великолепном городе. Потенциалы в перспективе остаются огромными, с большими возможностями роста именно в том, в чём славится Италия — инфраструктура, агропищевой и фармацевтический сектора, нефть, газ, нефтехимия, туризм, искусство. В данных рамках Москва, которая развивалась очень бурно, является важнейшим центром. Не случайно Италия — среди главных, ведущих торговых партнёров Москвы, и все ведущие итальянские компании имеют свои представительства в ведущих российских городах".

Стараче отметил, что Москва много инвестирует в высокотехнологичную инфраструктуру, так как в столице находится много стартапов.

Также с приветственным словом обратились заместитель президента области Ломбардия по международным вопросам Алан Кристиан Рицци, торговый представитель России в Италии Павел Дорохин, который рассказал о создании Делового клуба, который станет постоянной дискуссионной площадкой для итальянцев и россиян.

Президент Московской ТПП Владимир Платонов рассказал, что ТПП РФ организовало бизнес-маркет (онлайн), и благодаря этой инициативе стало проводиться ещё больше мероприятий, поэтому это важное и перспективное направление, которое не исчезнет даже тогда, когда откроются все границы, т. к. решить некоторые проблемы быстрее именно онлайн.

В рамках обсуждения перспективных направлений сотрудничества итальянских и московских компаний в инновационной сфере и мер государственной поддержки выступили:

  • генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев,
  • заместитель генерального директора "Московского центра инновационных технологий в здравоохранении" Роман Гостищев,
  • заместитель директора Агентства управления инвестициями Москвы Константин Тузов,
  • начальник отдела регионального и международного сотрудничества Московского инновационного кластера Андрей Якимов,
  • руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Магомед Колгаев.

"Общий объём венчурных инвестиций в 2020 году в Москве составил порядка 250 млн долларов. Это сравнительно небольшие цифры, но они характеризуют динамичный рост. Порядка 30 процентов — это именно зарубежный капитал, в первую очередь — это европейские компании, которые инвестируют в технологические проекты", — отметил в своём выступлении Алексей Парабучев.

Российские и итальянские компании, участвующие в мероприятии, представили бизнес-проекты для развития двустороннего делового сотрудничества. На московской площадке выступили:

  • генеральный директор компании "ЭЛТА" Юрий Глухов,
  • генеральный директор ООО "Текнимонт Руссия" Антонио Донато,
  • менеджер по маркетингу компании SIAD Group Анна Савельева.

На площадке в Милане выступили:

  • президент компании "Adienne S. r. l." Антонио Франческо Ди Наро,
  • генеральный секретарь компании "Lombardy Mobility Cluster" Джанпьеро Мастину,
  • директор по международным отношениям, коммуникации и маркетингу компании "Arexpo S. p. A." Альберто Мина,
  • генеральный директор компании "Rizzani de Eccher S. p. A." Франко Альцетта,
  • генеральный директор компании "Centroplan Italia S. r. l." Риккардо Фольетта,
  • менеджер по коммерческому развитию компании "DLC Consulting S. r. l." Стефано Маренги,
  • советник компании "Todini Costruzioni Generali S. p. A." Маурицио Стекко,
  • руководитель управления развития Фонда Международного медицинского кластера Наталья Мишарина.

По завершении конференции состоялось торжественное вручение госпоже Амбре Куаккиа Благодарственного письма министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова за личный вклад в спасение флоры Краснодарского края. Награду вручил на площадке в Милане заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе.

По итогам содержательных выступлений были определены перспективные проекты в сфере здравоохранения, строительства, торговли и транспорта, которые планируется реализовать совместно российскими и итальянскими компаниями при поддержке и содействии Итало-Российской торговой палаты, Правительства Москвы и ТПП РФ.

После основной части конференции общение продолжилось в форме делового фуршета.

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