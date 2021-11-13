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Автор Усам Оздемиров

Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла

Экономика

На днях указом президента страны были утверждены основы государственной политики в сфере стратегического планирования в России. Символично, что это произошло в год, когда отмечался 100-летий юбилей создания Госплана. Но пусть деятели либерального толка не пугаются: власти далеки от того, чтобы вернуться к советскому опыту пятилетних планов развития народного хозяйства. Тем не менее, среди учёных и экспертов немало тех, кто ратует за применение отдельных методов Госплана в новых рыночных условиях.

 

В марте этого года Вольное экономическое общество и другие организации провели международную научную конференцию "Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем". Как отмечали спикеры конференции, несмотря на принятие в 2014 году соответствующего закона (№172-ФЗ), в России не создана система комплексного планирования, а значит, без внедрения новых стандартов в этой сфере не обойтись. Как заметил главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, идея планирования не умерла. Без него невозможно решить задачи серьёзного прорыва в экономическом развитии, поиска баланса между вопросом темпов роста, социальными и геополитическими вызовами, требованиями, связанными с экологией и снижением углеродного следа.

Во времена президентства Бориса Ельцина, который передал экономику страны в руки младореформаторов — любителей рискованных экспериментов, от плановых методов полностью отказались в надежде на "невидимую руку рынка". Между тем многие страны мира переняли у СССР опыт планирования, вполне успешно пользуются им до сих пор и отказываться не собираются. В отдельные периоды истории к пятилетним планам прибегали Франция и Япония, в ритме пятилеток до сих пор развиваются Китай, Индия и Турция.

Мир нуждается в стратегиях для революционных и качественных изменений, прежде всего в уровне жизни людей, полагает заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ Владимир Квинт. Можно особо выделить Китай как страну, которая последовательно разрабатывает и реализовывает долгосрочные стратегии. Там до сих пор действует стратегия на 100-летний период, разработанная Дэн Сяопином и утверждённая в 1976 году.

При наличии такого мощного оружия, как стратегия, результат не вызывает сомнений. В подтверждение можно сослаться на "азиатских тигров" — Южную Корею, Сингапур и Тайвань. В структуре власти Южной Кореи даже функционировало министерство стратегии. Не потому ли эта страна обогнала Россию по объёму ВВП, имея в два раза меньше населения? Напротив, неграмотный подход к стратегическому планированию может привести к печальным последствиям.

Хотя стратегических документов много, их составители не очень знакомы с методологией стратегирования, считает Владимир Квинт. Они не всегда понимают разницу между прогнозом, стратегией и планом, между приоритетом, целями и задачами. И ещё, важно понимать, что стратегия без ресурсов — это набор добрых пожеланий или маниловщина. Ошибки в подготовке стратегических документов приводят к неэффективному использованию огромных ресурсов, технологическому отставанию и замедлению темпов экономического роста. Поэтому необходимо уделять серьёзное внимание подготовке кадров и привлекать к разработке стратегий настоящих профессионалов.

"Перспективный план следует после стратегии, а перед ней находится прогнозирование, — отмечает профессор Квинт. — Стратегия использует прогнозы и готовит материально-, финансово- и трудообеспеченные документы, которые передаются в систему народнохозяйственного пятилетнего планирования. Таким образом, пятилетние планы являются детальным механизмом реализации стратегии".

Учёные РАН успокаивают либералов

Экономика 90-х годов
Экономика 90-х годов

Наши учёные и эксперты давно обсуждают накопившиеся проблемы в системе государственного управления и стратегического планирования, они также выступают со своими идеями о путях её совершенствования. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что Минэкономразвития и Центробанк оперирует ограниченным набором индикаторов, не отражающим структурную разбалансированность нашей экономики в части доходов и в части производства. Механизмы увязки стратегий пространственного и социально-экономического развития практически не работают, и это направление следует возродить.

Вместо комплексного планирования, на что претендовали те же государственные программы, мы фиксируем отдельные цели, считает Андрей Клепач. По идее, бюджетный процесс должен опираться на госпрограммы, а на деле они механически фиксируются под те параметры, которые расписаны в бюджете. В экономике надо усилить социальную направленность, поскольку мы не соблюдаем норм Международной организации труда ни по минимуму заработных плат, ни по размеру пенсий и пособий, считает академик РАН Абел Аганбегян. Для того, чтобы преобразовать экономику, провести реформы собственности, финансовой системы и межбюджетных отношений, нужно повышать качество планирования.

Если планирование есть во всех развитых и экономически успешных странах, то в России пока видна только его имитация, в результате чего национальные проекты выполняются всего на 40-50%, утверждает известный экономист и политик Сергей Глазьев. В этом немалая "заслуга" сторонников либерального курса развития экономики. Чтобы сразу же отмести вполне прогнозируемую критику либералов, Глазьев успокаивает: планирование — это не возврат к временам Госплана, не завуалированная форма огосударствления экономики. В реальности оно призвано гармонизировать разнонаправленные частные и общественные интересы, с тем чтобы повысить конкурентоспособность экономики.

Планирование под контролем президента

 

Принятый в 2014 году закон о стратегическом планировании не учёл такие важные составляющие, как система координации на государственном уровне и контроль за достижением целевых показателей. Одним из базовых документов стратегического планирования (наряду с национальными целями развития до 2030 года) является Стратегия национальной безопасности, новая редакция которой была утверждена в июле этого года. В ней высшим приоритетом названо сбережение народа, подчёркивается стремление России к повышению доверия и безопасности в международной сфере, а также готовность принять адекватные меры при возникновении угрозы суверенитету и территориальной целостности государства.

Согласно новому документу, принятому 8 ноября, государственная политика в сфере стратегического планирования сосредоточится на долгосрочных целях социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности. Среди целей этой политики приводятся, например, эффективное использование ресурсов и повышение эффективности макроэкономической политики, создание эффективной системы стратегического планирования и формирование ориентиров для инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений.

Немаловажен тот факт, что научно-методологическое обеспечение всего процесса будет осуществлять специализированный центр с участием научных организаций и Российской академии наук. В документе говорится, что цикл стратегического планирования определяется сроком полномочий президента страны и предусматривает такие этапы, как прогнозирование, целеполагание, планирование и программирование, реализация планов с последующим мониторингом и контролем их выполнения. Реализация основ госполитики в сфере стратегического планирования обеспечивается под руководством президента России, контроль её реализации также осуществляется в соответствии с его решениями.

Видимо, мы находимся лишь в самом начале трудного пути по созданию единой и сбалансированной системы стратегического планирования, налаживанию механизмов её функционирования. Понятно, что следует избегать слепого копирования былого опыта, перенимать лучший зарубежный опыт, адаптируя его к российским условиям. Ведь результат способны давать лишь такие планы и программы, которые будут настраивать все органы власти совместно с деловыми кругами, учёными и гражданским обществом.

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Редактор: Людмила Черткова
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