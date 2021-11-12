Рейдеры, покушавшиеся на Петропавловскую судоверфь, арестованы

Новые подробности резонансной истории о попытке рейдерского захвата и уничтожения камчатской судоверфи (АО "КОМКОН"). Задержан Андрей Обедин и сопричастные. ПСРВ — стратегический актив Дальневосточного региона, с ним связывают возрождение судостроения в крае и такие значимые федеральные проекты, как развитие "Севморпути".

Как сообщает издание "Версия", на Камчатке арестована группа "распильщиков", причастных к попытке хищения имущества и акций Петропавловской судоверфи общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей у единственного акционера компании бизнесмена и инвестора Николая Куйбиды.

Обвинение предъявлено бывшему гендиректору АО "КОМКОН" Андрею Обедину, его бизнес-партнёру Павлу Руденко и директору зарегистрированного в Москве ООО "ДВ-Рыбка" Татьяне Браже. Есть версия, что именно на эту фирму, аффилированную с г-ном Обединым, в октябре 2020 г. в результате масштабной схемы за три дня было выведено, а затем перепродано третьим лицам всё ликвидное имущество ПСРВ: 52 объекта недвижимости на сумму около 800 млн рублей. Все трое помещены под домашний арест на 2 месяца по подозрению в совершении преступления, сообщают камчатские СМИ. 11 ноября задержанные обжаловали меру пресечения, однако суд оставил решение без изменений.

Пока главному фигуранту этой истории А. Обедину предъявлено обвинение по ч. 2 ст 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Удастся ли "эффективному менеджеру" Обедину, превратившему за два года стратегическое предприятие чуть ли не в "Хиросиму", выйти сухим из воды?

По версии следствия экс-директор АО "КОМКОН" "использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации в целях извлечения личных выгод".

Так получается, что в 2018–2020 г. г. А. Обедин без ведома акционера Н. Куйбиды заключил от имени АО "КОМКОН" ряд заведомо невыгодных договоров займа с ООО "ДВ-Рыбка" на сумму 100 млн. руб. По договорам сроки погашения займов заканчивались в декабре 2021 г., однако Обедин подписал с кредитором по всем признакам кабальные доп. соглашения, которые обязывали возглавляемое им АО "КОМКОН" вернуть займы на 1 год и 3 месяца раньше договорного срока — 1 сентября 2020. Эти же соглашения предусматривали людоедские штрафы в размере 40 млн. руб без учёта процентов, в случае несвоевременного возвращения займов и просрочки хотя бы на один день.

"Действия Обедина и иных участников сделок носили системный характер и неминуемо обусловили возникновение у АО "КОМКОН" прогрессирующего размера задолженности перед ООО "ДВ-Рыбка", — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, вынесенного 27 октября 2021 г. следователем СЧ СУ УМВД по Камчатскому краю майором юстиции В. И. Марковым.

В результате дельцы к концу сентября 2020 загнали АО "КОМКОН" в долги и штрафы перед ООО "ДВ-Рыбка" на сумму 175 млн руб. Это послужило поводом для заключения соглашения об отступном, подписанном кредитором Т. А. Браже от имени ООО "ДВ-Рыбка" и "должником" А. А. Обединым от АО "КОМКОН". По этому документу в счёт погашения долгов по кредитам "ДВ-Рыбка" отходило всё ликвидное недвижимое имущество судоверфи:

причалы, земельные участки площадью от 700 кв м до 23 тыс кв м;

здания трансформаторных подстанций, диспетчерской завода, лаборатории, склада, корпусного, кузнечного и механо-монтажного цехов.

За 100 млн руб. кредитов "золотая рыбка", махнув хвостиком, принесла участникам операции 52 объекта, рыночной оценкой восьмикратно превышающей размер займов.

Одним ударом материально-технический комплекс легендарной судоверфи, представляющий из себя единое целое, оказался разрушен. Оставшиеся инфраструктурные сооружения без зданий, земли и причалов были бесполезны для бизнеса.

"По сути украдено всё СРВ. Я пытался сохранить целостность предприятия, а сейчас имущество перепродано и разделено на разные компании", — комментирует владелец АО Николай Куйбида.

Всего за три дня с 09.10. 20 по 12.10.2020 чиновники Управления Росреестра по Камчатскому краю, проявив фантастическую работоспособность, перевели все 52 объекта на баланс ООО "ДВ-Рыбка". Обычно переоформление даже одного объекта занимает от 10 до 15 дней. Практически всю собственность ПСРВ Татьяна Браже распродала в течение полутора месяцев. В договорах купли-продажи обозначена цена, значительно ниже рыночной. 16 объектов ушли ООО "Продкам" за 63,7 млн руб. 18 — ООО "Камрыбфлот" за 54 млн руб; 11 — ИП Каплунов В. В. за 26, 7 млн и 2 — ИП Коростецкий М. В. за 7,3 млн.

По случайному стечению обстоятельств один из причалов судоверфи нашли в собственности у мужа чиновницы Росреестра, которая могла курировать сделку.

Любопытно, что в Росреестре "интересы" АО "КОМКОН" судя по всему, представляла жена гендиректора А. Обедина Анастасия Обедина, действуя по доверенности, выданной собственным мужем. Причём, получается, что на руках представителя не было ни накладных, ни счетов-фактур, ни согласия собственника, необходимых для переоформления недвижимости. Эта женщина заслуживает отдельного расследования, так как именно она по словам знающих людей может являться мозговым центром всех бизнесов семьи Обединых, в том числе, возможно, и многоходовой схемы по "отжиму" ПСРВ.

Второй фронт войны за ПСРВ развернулся в арбитражных судах, куда после хищения имущества обратился экс-владелец АО "КОМКОН" и старый бизнес-партнер А. Обедина П. Руденко с целью перехватить контроль над акциями судоверфи. В 2018 году он продал компанию Н. Куйбиде за 500 тыс. рублей, а спустя два года решил вернуть акции, которые к тому времени стоили почти 700 млн рублей без учёта уже выведенного имущества. Пока неизвестно, как отразится арест главных фигурантов дела на перспективах арбитражного спора, который вскоре должен рассматриваться в Хабаровске в Арбитражном суде Дальневосточного округа.

Последовательность и слаженность действий участников схемы по выводу имущества и атаке на акции петропавловской судоверфи свидетельствует о тщательно продуманном плане. А наглость, с которой был осуществлён захват — о чувстве полной безнаказанности. За четой бизнесменов Обединых на Камчатке тянется довольно мутный шлейф.

В 2016 г против А. Обедина уже возбуждалось, но потом было закрыто уголовное дело за недоимки по НДФЛ на 17 млн. руб. С рабочих завода удерживались деньги, но вместо бюджета они шли на нужды компании Обедина.

"Настенька в свое время наотжимала добра. И ресторан и отель. Из судов не вылазила. Андрюха сбоку припёку. Посмотрим, чем закончится… Сколько людей кинули по разным проектам…Когда он у нас украл завод, ему всё сошло с рук… кинули с зарплатой в сокре… Сколько веревочке не виться" — появились многочисленные сообщения в камчатских соцсетях сразу после новости о задержании.

Предприниматель А. Обедин известен на полуострове, как владелец рыбоперерабатывающего завода "Сокра".

Свой путь в бизнесе начинал при довольно запутанных обстоятельствах. Работал рядовым приёмщиком рыбопродукции в компании своего близкого друга — записывал в табель на причале количество доставляемых судами грузов. Известно, что однажды владелец компании в результате проблем с контролирующими органами временно переписал бизнес на своего друга, с которым у него были очень доверительные отношения, а вскоре скоропостижно ушёл из жизни. Семья осталась без кормильца и источника доходов. Компания досталась приёмщику. Скорей всего это была роковая случайность. Однако в истории с ПСРВ прослеживается тот же почерк. Доверие — махинации — "счастливый выигрыш".

В чём мотивы А. Обедина, опытного предпринимателя и состоятельного человека, которого Н. Куйбида назначил на должность руководителя и с которым вместе они собирались поднимать судоверфь? По одной из версий, объясняющих логику событий, экс-директор провёл втайне от акционера сепаратные переговоры с неким менеджером средней руки "Русатом-карго", который якобы пообещал за ПСРВ 2,5 млрд рублей. Эта "золотая рыбка” и заставила подельников пуститься во все тяжкие. В пользу данной версии свидетельствует тот факт, что практически всем распроданным имуществом в настоящее время управляет одна компания ООО "Камрыбфлот". Это подтверждает, что у участников операции единая цель и общий координационный центр… Возглавляет управляющую компанию некто Журналёв К. Г., который периодически получает доход в ООО "РПЗ Сокра" г-на Обедина.

Что ждет ПСРВ пока суд да дело?

"Лица сникли, но надежда ещё есть, — комментирует Николай Куйбида. — Конечно, это мытарства. Шаг назад на 2-3 года. Судостроение придётся возрождать по-новому".

Захотят ли в дальнейшем российские бизнесмены инвестировать в развитие экономики Дальнего Востока или предпочтут подальше от греха вкладывать свои кровные в виллы и яхты где-нибудь на Лазурном берегу? Во многом это зависит от того, чем закончится история с камчатской судоверфью.