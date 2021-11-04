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Автор Любовь Степушова

ОПЕК + Россия отказали США в просьбе увеличить добычу нефти сверх плана

Экономика » Сырье » Нефть

Страны ОПЕК + отказали США в просьбе увеличить добычу нефти сверх плана. Давление США. как это было в течение последних пяти десятилетий, уже не приносит плоды.

ОПЕК + Россия отказали США в просьбе увеличить добычу нефти сверх плана

ОПЕК+ не принял во внимание просьбу США

ОПЕК и её союзники (куда входит РФ) будут придерживаться запланированных неспешных темпов роста добычи нефти, игнорируя требование президента США Джо Байдена действовать быстрее.

Об этом сообщил Bloomberg. После краткого совещания в четверг блок одобрил увеличение производства на 400 000 баррелей в сутки на декабрь, заявили делегаты.

Накануне агентство сообщило, что США просят ОПЕК+ увеличить в декабре ежемесячную добычу на 600-800 тыс. баррелейв сутки вместо запланированных 400 тыс. на фоне непрерывного роста цен на нефть, которые на прошлой неделе достигли 86 долларов за баррель.

Текущее положение дел на нефтяном рынке не устраивает Вашингтон, потому что, как сказал Джо Байден, "Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители не собираются качать больше нефти, чтобы у людей был бензин для того, чтобы добраться до работы".

Его недовольство понятно — стоимость бензина в США поднялась до $3,7 за галлон (3,78 л), — максимум за последние семь лет. С начала президентства Байдена стоимость бензина выросла на 40%.

Никто в ОПЕК+ не хочет уступать давлению

В связи с этим Вашингтон собрал коалицию против позиции Саудовской Аравии и России, куда вошла, например, Индия.

Однако, как пишет Gulfnews, никто в картеле не хочет уступать давлению. ОПЕК+ на заседании в октябре уже согласилась увеличить добычу на 400 000 баррелей в день в соответствии с предыдущими решениями о ежемесячном увеличении до конца первого квартала 2022 года. Отказаться от превышения планов производства призывали власти Кувейта, Ирака, Алжира, Анголы и Нигерии. По их мнению, нефтяные рынки хорошо сбалансированы.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что "Россия ожидает, что ОПЕК + увеличит добычу на 400 000 баррелей в сутки на встрече 4 ноября, как было ранее согласовано". Так и случилось.

Добывающие страны опасаются увеличивать производство из-за продолжающейся пандемии коронавируса и локдаунов, которые могут угрожать спросу. Кроме того, в ноябре ожидается возобновление переговоров Ирана (член ОПЕК) с США насчет ядерной программы Тегерана. Восстановление ядерной сделки будет означать увеличение поставок нефти из Ирана, отметил Bloomberg.

Ответственность  за рост цен лежит на "защитниках климата"

Страны ОПЕК+ уже предупредили, в том числе, глава "Роснефти" Игорь Сечин, что ответственность за повышение цен лежит на западных странах, которые значительно сократили свои инвестиции в нефтяную промышленность под предлогом сохранения климата. "Зелёный переход" значительно снизил и геологоразведочные работы.

Страны ОПЕК и Россия помнят, что, когда в прошлом году цены на нефть упали на фоне роста предложения от сланцевой добычи в США, а на фоне пандемии фьючерсы ушли в минус, никто из них не просил США сокращать добычу сланцевой нефти для поддержания справедливых цен.

А если бы такая просьба поступила из Вашингтона, то вряд ли Белый дом к ней прислушался бы.

Давление США на производителей нефти последних пяти десятилетий уже не приносит плоды. В настоящее время каждый стремится защитить свои интересы перед лицом быстро меняющегося глобального баланса сил.

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