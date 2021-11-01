Бизнес новый – способы те же: Level Group выживает собственников из их помещений

Агрохолдинги "Разгуляй", "Солнечные продукты", Группа "Алев" и т. д. — уже стали жертвами несовершенства отечественного законодательства и предприимчивости людей, специализирующихся на недружественном поглощении предприятий. Уже скоро, этот список пострадавших от действий Вадима Мошковича могут пополнить собственники помещений 4-ёх этажного здания на Профсоюзной, большинство площадей в котором были выкуплены по "серой" схеме "дочкой" застройщика Level Group у мэрии Москвы по цене в несколько раз ниже кадастровой. Теперь на этом месте Level Group планирует снести дом 1952 года постройки для строительства элитного 22-этажного дома в нескольких метрах от метро.

Дом на Профсоюзной улице

Компания "АБ Плейс Девелопмент" направила своих представителей организовать "внеплановый ремонт" в четырёхэтажном доме в Москве на улице Профсоюзной д. 2/22. Предложение поступило из разряда тех, от которых нельзя отказаться — либо заплатить деньги, либо лишиться бизнеса. Собственники уже довольно длительное время не могут попасть в свои помещения, не помогают даже охранники — их попросту избивают. Поначалу, как отмечают сами пострадавшие, следовали лишь угрозы, но они очень быстро воплотились в реальность.

История напоминает криминальную хронику 90-х, но, к сожалению, всё это происходит в наши дни. По мнению собственников помещений, в здании происходит полномасштабный рейдерский захват. Услуги ремонта, застройщик, выкупивший на тендере более 80% квадратных метров в здании, предоставляет по, мягко говоря, завышенным ценам — за ремонт требуют полмиллиарда рублей. Возможно, владельцы оставшихся помещений и не против были бы заплатить взносы за капремонт, но цена ремонта, предлагаемая "АБ Плейс Девелопмент" расходится с необходимым перечнем работ и завышена по разным независимым подсчетам в 8-10 раз. Отдельный вопрос — куда направят вырученные деньги в случае, если собственники захотят пойти на поводу у компании, уже наметившейся на строительство 22-этажного дома на этом месте. На него, к сожалению, ни девелопер, ни его представители отвечать не хотят.

Работы, тем временем, проводятся скорее деструктивные. На Новый год в декабре 2020 девелопер сделал собственникам незабываемый подарок — разобрал крышу. Впрочем, на этом вся деятельность и завершилась. Звучит довольно дико, но факт остаётся фактом — начинать работы по замене крыши зимой больше напоминает диверсию, нежели осознанный шаг к благоустройству. В 90-х рейдеры работали примерно так: коммерсантам сначала предлагали заплатить и решить вопрос "мирно", а потом силой отнимали бизнес, не оставляя камня на камне. Происходило всё это, конечно же, при потворстве правоохранителей, которые не находили ничего противозаконного.

Удивительно, но история с "АБ Плейс Девелопмент" выглядит очень подозрительно похожей на прошлые сюжеты — Фемида защищает не собственников, а застройщика. Правоохранительные органы отписываются, что всё происходящее — лишь "спор хозяйствующих субъектов". Мотивы слуг закона не ясны, но оставим это на совести высших инстанций. Однако, нельзя не отметить, что жалобы собственников методично игнорируются.

Учредителем "АБ Плейс Девелопмент" является компания Level Group, возглавляемая экс-сенатором Вадимом Мошковичем, считающимся фактически "нерукопожатным" за ряд сомнительных финансовых операций с его участием. Ранее он уже появлялся на строительном рынке как руководитель других фирм-застройщиков и брался за разработку ряда весьма крупных проектов — например возведение "Города-солнце" на 12 млн гектаров жилья. Однако, его планам не суждено было сбыться по ряду очевидных причин. Экс-сенатора обвиняют в недружественном поглощении активов конкурентов, среди которых холдинг "Разгуляй", 19,97% акций вместе с долгами которой он выкупил и вскоре распродал. Не забыли расследователи и неприглядный кейс с Кропоткинским маслоэкстракционным заводом, который "Русагро", по официальному признанию Российского союза промышленников и предпринимателей "захватил" при помощи международной консалтинговой группы "Сигма".

Вадим Мошкович, предприниматель

Возможно, проблема в том, что по документам у девелопера и впрямь все чисто. На руках у них имеется одобрительное решение общего собрания собственников, что не удивительно — компания владеет 88% голосов. Однако, дьявол, как известно — в мелочах. По актуальным данным, дом, который пытаются заполучить структуры Мошковича, был объявлен самостроем на основании Постановления Правительства Москвы №829-ПП ещё в 2015 году, а значит, подлежит сносу. При этом, не стоит забывать и о более старых актах, принятых ещё при мэре Лужкове. Так, на основании распоряжения градоначальника №255-РМ была инициирована реконструкция квартала 1-1а района Академический — учитывая всевозможные переносы, акт 1999 года всё ещё действует. Изначально заниматься реконструкцией дома на Профсоюзной должна была компания Су-155, чьи активы после банкротства нещадно пылесосит Level Group — жилое помещение перешло в собственность города и было расселено. О "Сталинке" заботились, да и пустовать ей просто так не давали — при необходимости в квартиры подселяли дворников, здание поддерживалось в надлежащем виде. Однако, в период пандемии город провёл очередные торги, которые, по странному стечению обстоятельств, прошли практически незаметно для всех. По их результатам "АБ Плейс Девелопмент" выиграли этот тендер и заключили весьма выгодную сделку — цены были занижены приблизительно в 3 раза относительно актуальной кадастровой стоимости, а касаемо рыночной стоимости можно смело утверждать о 20-кратном "дисконте".

Тем временем на сайте Level Group уже предлагается ознакомиться с новым проектом, который компания подготавливает на месте дома на улице Профсоюзной д. 2/22.

В итоге, ситуация складывается весьма неоднозначная. Компания "АБ Плейс Девелопмент" вынуждает миноритариев платить миллионы рублей ради покраски стен в разрушающемся самострое? Всё это делается ради строительства 22-этажного дома и извлечения миллиардных прибылей. Как бы то ни было — избитый охранник и заоблачные сметы не взялись из ниоткуда. Возможно, правоохранители не молчат, а лишь тщательно обдумывают следующий шаг, не желая лишней огласки. Хочется верить, что 90-е всё-таки в прошлом.

Происходящее однозначно с худшей стороны характеризует не только строительную отрасль, судебную систему, но также и полицию. Каждый из них закрыл глаза на эту ситуацию, как будто разбирать здание, в котором люди работают и обслуживают посетителей, под видом ремонта и требовать с владельцев площадей непомерно большие суммы, по сути, проводя рейдерский захват — это в порядке вещей. Даже сейчас достоверно неизвестно будет ли "АБ Плейс Девелопмент" при получении денег от собственников действительно ремонтировать дом или всё это один большой обман, чтобы выжить людей из их помещений и построить на этом месте 22-этажный дом, собрав деньги ещё и с собственников.