Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток

В ноябре ожидается онлайн-встреча участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Страной-хозяйкой саммита в этом году выступает Новая Зеландия, у которой эстафету примет Таиланд. Взаимодействие в рамках форума открывает перед Россией большие перспективы благодаря динамичному развитию экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Правда, движению вперёд порой мешают политические противоречия между странами-тяжеловесами.

АТЭС

Надо отметить, что АТЭС не является организацией — это международный форум, нацеленный на обеспечение благосостояния жителей региона через сбалансированный устойчивый рост и ускорение региональной экономической интеграции. Участвуют в нём 21 страна и территория, в их числе Австралия, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Россия, США, Чили, Япония и другие. В связи с нахождением в их рядах Тайваня и Гонконга появилась традиция, согласно которой членов форума принято называть "экономиками".

АТЭС обладает огромным потенциалом — это население 2,8 млрд человек, 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли. В 1994 году была принята Богорская декларация, заявившая целью сформировать в регионе систему свободной, открытой торговли и инвестиционной деятельности в срок до 2020 года. В ноябре прошлого года впервые в истории встреча АТЭС состоялась в онлайн-формате и прошла под знаком преодоления тяжёлых последствий пандемии Covid-19 — не зря в некоторых западных СМИ тогда применили термин "вирусный саммит". В своей речи президент России Владимир Путин выразил готовность производить до 800 млн вакцин "Спутник-V" в год в кооперации с заинтересованными странами, а председатель КНР Си Цзиньпин пообещал направить в течение трёх лет $3 млрд развивающимся странам, пострадавшим от коронавируса.

Лидеры стран АТЭС включили в итоговую декларацию саммита пункт о стимулирующих мерах, способствующих экономическому восстановлению: устранение необязательных барьеров в торговле, повышение устойчивости цепочек поставок, развитие цифровой экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства, проведение структурных реформ, способствующих инновационному устойчивому росту. Также они обязались работать над укреплением продовольственной безопасности, энергетической устойчивости, продвижением перехода на более чистые источники энергии и поддерживать глобальные усилия по преодолению вызовов, связанных с изменением климата.

Все заявленные цели получили новое подтверждение в ходе внеочередной неформальной встречи в онлайн-формате лидеров АТЭС в июле этого года под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Как отметил президент России, в странах АТЭС число заболевших коронавирусом в общей сложности превысило 53 миллиона человек, а погибло более 1,4 миллиона. Совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9%. В условиях пандемии более актуальным стало углубление взаимодействия государств в области цифровизации. Речь идёт о растущей роли современных информационных технологий в медицине, образовании и социальной сфере. Кроме того, поставленную форумом цель — создать на пространстве АТР к 2040 году действительно открытое, динамичное и устойчивое сообщество — можно будет реализовать лишь при наличии прозрачной, предсказуемой и недискриминационной среды для торгово-инвестиционных потоков.

Зачем им надо "азиатское НАТО"?

Первый день саммита АТЭС, 2017

В связи с тем, что формальный срок реализации Богорских целей истёк, на саммите АТЭС в ноябре 2020 года были одобрены "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года". В начале сентября посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский заявлял, что подготовка проекта плана реализации "Путраджайских ориентиров" идёт полным ходом. По его словам, ведётся диалог, каждая экономика вносит свои предложения, которые рассматриваются и обсуждаются. Из них выделяются те, что представляют общий интерес и являются предметом консенсуса.

Формирование открытого, жизнеспособного и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества наталкивается на определённые трудности геополитического характера. Можно вспомнить саммит АТЭС-2018, который проходил на фоне торговой войны между Китаем и США и впервые с 1993 года завершился без принятия совместной декларации лидеров. Не способствуют улучшению атмосферы борьба за господство в Южно-Китайском море и нагнетание напряжённости вокруг вопроса о статусе острова Тайвань.

В последнее время Соединённые Штаты инициировали ряд действий, привлёкших внимание многих наблюдателей к региону Юго-Восточной Азии. Резко активизировалось взаимодействие в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония. Лидеры этих стран в конце сентября встретились в очном формате и договорились поставить более миллиарда доз вакцин против коронавируса по всей Азии, как бы в пику "вакцинной дипломатии" Китая.

Перед этим сумятицу в ряды европейских союзников Вашингтона внесло неожиданное решение о создании Австралией, Великобританией и Соединёнными Штатами нового партнёрства AUKUS, которое сразу нарекли "азиатским НАТО". Канберра рассчитывает построить с помощью США восемь атомных подлодок и поставить на вооружение американские крылатые ракеты. А ещё в АТР действует альянс по обмену разведданными "Пять глаз" с участием Австралии, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и США.

Видимо, провал США в Афганистане побудил администрацию Джо Байдена продемонстрировать успехи по другим направлениям внешней политики. Вашингтонские ястребы устремили свои взоры на Индо-Тихоокеанский регион, и он теперь в фокусе мировой внешней политики. Можно было бы не тревожиться по поводу игр американцев вкупе с союзниками в блоки и альянсы, если бы не явная враждебность, которую они проявляют в отношении России и Китая. Ведь параллельно Пентагон и блок НАТО раскручивают спираль напряжённости на границах с нашей страной. Как Вашингтон собирается совмещать объявленное наступление сил "объединённых демократий" против "автократий" с созданием "мирного азиатско-тихоокеанского сообщества" — остаётся большим вопросом.

Мост между Европой и Азией

Золотой мост. Владивосток

Россия оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает член-корреспондент РАН, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар. Свой вклад в этот положительный процесс вносит ежегодное проведение Восточного экономического форума, к которому проявляют живой интерес представители многих азиатских стран. Так называемый "поворот на Восток" был отчасти обусловлен введением Западом антироссийских санкций. По мнению учёного, надо стремиться уйти от разделения, усиливая и развивая связь между Востоком и Западом.

Будущая экономическая сила России состоит в том, что она будет своеобразным "мостом" между экономиками Европы и Азии. Соединяя предпринимательские сообщества географически далёких друг от друга государств, российская территория может стать мощным транзитным коридором. Поворот на Восток не означает отказ от взаимодействия и возможной экономической интеграции с Евросоюзом — это движение должно дать синергетический эффект. По словам Ефима Пивовара, мы должны создавать системное единое поле, что только усилит наши возможности и потенциал.

Выступая с трибуны Восточного экономического форума, президент России отметил, что АТР уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики, демонстрируя темпы развития выше среднемировых. Россия — это неотъемлемая часть АТР, следует формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики. По словам президента, за последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг $80 млрд. Индустриальный рост составил около 20%, а это вдвое больше, чем в целом по стране.

Перед Дальним Востоком стоит задача опережающего развития темпами выше общероссийских. Здесь необходимо создавать конкурентные условия для работы иностранных партнёров: параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, лучшими во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Иностранные инвесторы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в основном проявляют интерес к ресурсодобывающей промышленности. Предстоит приложить ещё немало усилий для освоения азиатских рынков, выработать целенаправленную стратегию для раскрытия потенциала сотрудничества со странами АТР, и тогда поворот на Восток приобретёт намного более чёткие очертания.

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