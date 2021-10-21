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Автор Любовь Степушова

Евросоюз заложил под себя "магниевую бомбу"

Экономика » Производство » Металлургия

Подобно тому, как Европа соорудила для себя газовый кризис, решив продавать российский газ на спотовом рынке, так же она заложила под себя "магниевую бомбу", поставив Китай в зависимость от "зелёной энергетики".

Евросоюз заложил под себя "магниевую бомбу"

Запасы магния закончатся к концу ноября

Всё указывает на то, что нынешний газовый кризис — это лишь разминка перед тем, что ждёт Европу на рынке магния.

Монопольным мировым производителем (95%) этого важного для производства алюминиевых сплавов металла является Китай, который значительно сократил его производство и экспорт. Это будет иметь драматические последствия не только для автомобильной промышленности Европы, но и для многих других секторов экономики ЕС: строительного, по производству упаковок, машиностроения.

Как пишет немецкая пресса, ожидается, что текущие запасы магния в Германии и по всей Европе будут исчерпаны в конце ноября 2021 года.

Немецкая ассоциация WV Metalle забила тревогу и призывает правительство Германии к интенсивным переговорам с китайскими коллегами. Но большой вопрос в том, удастся ли исправить ситуацию быстро.

Китай выполняет обязательства по защите климата

87% мирового производства магния приходится на заводы в городе Юйлинь в провинции Шэньси.

Около месяца назад правительство провинции приказало закрыть до конца года примерно 35 из 50 магниевых заводов, а остальным — сократить производство на 50%. Во всём "виновато" обещание Китая Западу сократить выбросы СО2 для защиты климата. И ведь никуда не денешься, поскольку от этого будут зависеть продажи китайских товаров: не сократишь, обложат драконовскими пошлинами.

Провинция Шэньси получила разнарядку из центра и, так как самым энергоёмким товаром у неё является магний, объявила решительные меры.

Известно, что магний встречается в природе не в чистом виде, а в многочисленных минеральных соединениях. Из них элементарный магний необходимо извлекать в плавильных печах. В зависимости от процесса руда должна быть нагрета до температуры более 1000 градусов. Это требует больших затрат энергии, что противоречит целям правительства Китая (читай, Запада) по снижению энергопотребления и связанных с этим выбросов.

Причём внутренний рынок не пострадал, зато цены на импорт выросли на 75% за последний месяц до рекордного уровня, превысив 9000 долларов за тонну, по данным Argus Mediа.

Безответственный Китай или Евросоюз?

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, отраслевые аналитики в банках и ассоциациях на Западе подозревают, что Китай намеренно сдерживает экспорт сырья в пользу собственной автомобильной промышленности и поэтому является "безответственным игроком в мировой экономике".

Быстро из ситуации выйти не удастся, поскольку магний трудно хранить — он начинает окисляться через три месяца. Поэтому запасы этого металла, как и газа, не беспредельны.

В США, России, Казахстане есть собственное производство магния, в сумме около 5% от мирового. Но в США оно не покрывает собственных потребностей. Было производство и в Европе, но закрылось из-за нерентабельности.

Впереди сбои в цепочках поставок, что вкупе с нехваткой магния и высокими ценами на него может стать причиной гибели мировой автомобильной промышленности, описывает ситуацию FAZ.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы китай магний евросоюз
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