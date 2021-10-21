Евросоюз заложил под себя "магниевую бомбу"

Подобно тому, как Европа соорудила для себя газовый кризис, решив продавать российский газ на спотовом рынке, так же она заложила под себя "магниевую бомбу", поставив Китай в зависимость от "зелёной энергетики".

Запасы магния закончатся к концу ноября

Всё указывает на то, что нынешний газовый кризис — это лишь разминка перед тем, что ждёт Европу на рынке магния.

Монопольным мировым производителем (95%) этого важного для производства алюминиевых сплавов металла является Китай, который значительно сократил его производство и экспорт. Это будет иметь драматические последствия не только для автомобильной промышленности Европы, но и для многих других секторов экономики ЕС: строительного, по производству упаковок, машиностроения.

Как пишет немецкая пресса, ожидается, что текущие запасы магния в Германии и по всей Европе будут исчерпаны в конце ноября 2021 года.

Немецкая ассоциация WV Metalle забила тревогу и призывает правительство Германии к интенсивным переговорам с китайскими коллегами. Но большой вопрос в том, удастся ли исправить ситуацию быстро.

Китай выполняет обязательства по защите климата

87% мирового производства магния приходится на заводы в городе Юйлинь в провинции Шэньси.

Около месяца назад правительство провинции приказало закрыть до конца года примерно 35 из 50 магниевых заводов, а остальным — сократить производство на 50%. Во всём "виновато" обещание Китая Западу сократить выбросы СО2 для защиты климата. И ведь никуда не денешься, поскольку от этого будут зависеть продажи китайских товаров: не сократишь, обложат драконовскими пошлинами.

Провинция Шэньси получила разнарядку из центра и, так как самым энергоёмким товаром у неё является магний, объявила решительные меры.

Известно, что магний встречается в природе не в чистом виде, а в многочисленных минеральных соединениях. Из них элементарный магний необходимо извлекать в плавильных печах. В зависимости от процесса руда должна быть нагрета до температуры более 1000 градусов. Это требует больших затрат энергии, что противоречит целям правительства Китая (читай, Запада) по снижению энергопотребления и связанных с этим выбросов.

Причём внутренний рынок не пострадал, зато цены на импорт выросли на 75% за последний месяц до рекордного уровня, превысив 9000 долларов за тонну, по данным Argus Mediа.

Безответственный Китай или Евросоюз?

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, отраслевые аналитики в банках и ассоциациях на Западе подозревают, что Китай намеренно сдерживает экспорт сырья в пользу собственной автомобильной промышленности и поэтому является "безответственным игроком в мировой экономике".

Быстро из ситуации выйти не удастся, поскольку магний трудно хранить — он начинает окисляться через три месяца. Поэтому запасы этого металла, как и газа, не беспредельны.

В США, России, Казахстане есть собственное производство магния, в сумме около 5% от мирового. Но в США оно не покрывает собственных потребностей. Было производство и в Европе, но закрылось из-за нерентабельности.

Впереди сбои в цепочках поставок, что вкупе с нехваткой магния и высокими ценами на него может стать причиной гибели мировой автомобильной промышленности, описывает ситуацию FAZ.

Читайте по теме:

Сплотимся против России и станет теплее: Боррель удивил политиканством

Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европе

План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.