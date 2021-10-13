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Автор Антон Куликов

Определились: в Европе "назначили" России виновной в энергокризисе

Экономика

Судя по всему, именно российский фактор станет главным в объяснении причин происходящего на газовом рынке Евросоюза. Во вторник Еврокомиссия распространила документ в формате "вопрос-ответ", в котором речь шла о сложившейся ситуации. И в нем было сказано, что "Газпром" практически не предлагал дополнительных поставок.

Определились: в Европе "назначили" России виновной в энергокризисе

"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС", — цитирует документ РИА "Новости".

Разумеется, возникает вопрос — а что, "Газпром" обязан был предложит "европейским партнерам" столько газа, сколько им было нужно? А что делали в Европе, чтобы заключить контракты на поставки? А принимают ли в Еврокомиссии во внимание, что "Газпром" должен снабжать и российских потребителей, причем в первоочередном порядке?

К слову, вопрос, на который был дан ответ Еврокомиссией, сформулирован так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"

При этом надо отметить, в начале Еврокомиссия сообщает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с резко возросшим спросом на газ.

Итак, "Газпром" свои обязательства по долгосрочным контрактам выполняет, но по первому же требованию Европы наращивать поставки не спешит. Что далее? А далее Еврокомиссия собирается расследовать возможное неконкурентное поведение на энергетическом рынке Евросоюза. Надо ли еще раз указывать, чье именно поведение собирается расследовать ЕК?

А что же планируется делать, чтобы не допустить подобной ситуации впредь? Единственным долгосрочным способом преодоления энергокризиса Еврокомиссия считает ускоренный переход на энергию солнца и ветра по всей Европе. Что, надо заметить, многие эксперты и считают одной из причин нынешнего энергокризиса. Но танец на граблях, видимо, занятие весьма увлекательное…

Как это будет происходить — вопрос не менее интересный. Высокопоставленный чиновник Евросоюза в среду сообщил журналистам, что зависимость ЕС от импорта газа составляет 90 процентов. И рост цен на газ повлиял на стоимость электроэнергии.

По словам чиновника, оптовые цены на электричество выросли более чем 200 процентов год к году, хотя рост розничных цен заметно скромнее.

"Мы ожидаем, что рост цен будет временным… Однако мы также ожидаем, что пока цены в среднем останутся выше, чем годом ранее, когда они были исключительно низкими", — добавил он.

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Темы евросоюз
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