Определились: в Европе "назначили" России виновной в энергокризисе

Судя по всему, именно российский фактор станет главным в объяснении причин происходящего на газовом рынке Евросоюза. Во вторник Еврокомиссия распространила документ в формате "вопрос-ответ", в котором речь шла о сложившейся ситуации. И в нем было сказано, что "Газпром" практически не предлагал дополнительных поставок.

"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС", — цитирует документ РИА "Новости".

Разумеется, возникает вопрос — а что, "Газпром" обязан был предложит "европейским партнерам" столько газа, сколько им было нужно? А что делали в Европе, чтобы заключить контракты на поставки? А принимают ли в Еврокомиссии во внимание, что "Газпром" должен снабжать и российских потребителей, причем в первоочередном порядке?

К слову, вопрос, на который был дан ответ Еврокомиссией, сформулирован так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"

При этом надо отметить, в начале Еврокомиссия сообщает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с резко возросшим спросом на газ.

Итак, "Газпром" свои обязательства по долгосрочным контрактам выполняет, но по первому же требованию Европы наращивать поставки не спешит. Что далее? А далее Еврокомиссия собирается расследовать возможное неконкурентное поведение на энергетическом рынке Евросоюза. Надо ли еще раз указывать, чье именно поведение собирается расследовать ЕК?

А что же планируется делать, чтобы не допустить подобной ситуации впредь? Единственным долгосрочным способом преодоления энергокризиса Еврокомиссия считает ускоренный переход на энергию солнца и ветра по всей Европе. Что, надо заметить, многие эксперты и считают одной из причин нынешнего энергокризиса. Но танец на граблях, видимо, занятие весьма увлекательное…

Как это будет происходить — вопрос не менее интересный. Высокопоставленный чиновник Евросоюза в среду сообщил журналистам, что зависимость ЕС от импорта газа составляет 90 процентов. И рост цен на газ повлиял на стоимость электроэнергии.

По словам чиновника, оптовые цены на электричество выросли более чем 200 процентов год к году, хотя рост розничных цен заметно скромнее.

"Мы ожидаем, что рост цен будет временным… Однако мы также ожидаем, что пока цены в среднем останутся выше, чем годом ранее, когда они были исключительно низкими", — добавил он.