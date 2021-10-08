Банк России ввёл обязательное тестирование начинающих инвесторов

Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал в видеоэфире Pravda. Ru, почему с 1 октября Банк России ввёл обязательное тестирование для начинающих инвесторов, и поделился важными советами, которые помогут успешно торговать на бирже и управлять своими финансами.

Риски инвестора: их много и они большие

— На фондовом рынке просто бум частных инвестиций — 10 миллионов брокерских счетов было открыто. Тема инвестирования сейчас очень популярна. Когда видишь финансовые успехи других, хочется попробовать их повторить. А есть ли риски на рынке инвестирования?

— Риски в инвестировании есть, их много и они большие. Можно очень много заработать, но можно и потерять абсолютно всё.

Чем больше человек хочет заработать, тем больше ему придётся рисковать.

Одни из самых высокорисковых инструментов — акции. В долгосрочной перспективе они могут в разы обогнать, например, доходность по облигациям. Но акции более волатильны, то есть подвержены существенным колебаниям. Не хотите рисковать — лучше вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ) или корпоративные облигации самых известных крупных компаний.

Сейчас стартовала Международная неделя инвесторов. Эта глобальная кампания по повышению финансовой и инвестиционной грамотности проходит уже в пятый раз. В России её куратором является Банк России. До 15 октября проводится целая серия вебинаров на разные темы касательно инвестирования:

как устроен финансовый рынок,

как работает биржа,

какие ценные бумаги существуют,

какие у них характеристики,

с чего надо начать,

как стать успешным инвестором.

Ознакомиться со всей информацией можно на сайте Банка России — fincult.info.

Не забудьте про тестирование

— C 1 октября Банк России ввёл тестирование для начинающих инвесторов. Что это за тестирование, расскажите, пожалуйста, более подробно.

— Неквалифицированным или начинающим инвесторам недоступны некоторые очень сложные и высокорисковые инструменты. Для квалифицированных инвесторов никаких ограничений нет, но они должны иметь профильное образование (финансовое, экономическое) или опыт работы в сфере финансов и инвестиций.

Бывает, начинающий инвестор приобрёл сложный производный финансовый инструмент. При этом он даже не понимает, что там уровень рисков значительно выше, он может существенно приумножить свои потенциальные потери. Чтобы оградить неопытных инвесторов от таких опасностей, вводится тестирование. Это небольшой тест на несколько вопросов, который для опытного инвестора вообще никаких проблем не создаст, но для явно неподготовленной аудитории будет сигналом, что стоит пока не торопиться и повысить уровень своих знаний.

С 1 октября тестирование надо проходить обязательно, если инвестор не имел опыта и захочет приобрести сложный инструмент.

Сложных инструментов 11 групп, с ними можно ознакомиться на сайте Банка России. Существует тест на каждую группу инструментов, то есть всего 11 блоков тестирования. Очень много простых инструментов: например, ОФЗ — это самый надёжный долговой инструмент на финансовом рынке, его можно приобретать любому человеку без тестирования.

Важные советы

— Я хочу торговать на бирже. С чего начать? Дайте, пожалуйста, несколько простых советов.

— Во-первых, необходимо позаботиться о "подушке безопасности". Нужно разграничивать для себя сбережения и инвестиции. Ваши сбережения — это безопасность, гарантии, а инвестиции — это риск и повышенные доходы.

Идеальный инструмент, чтобы сформировать финансовую "подушку безопасности", — банковские вклады. Деньги застрахованы государством на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, а в некоторых случаях — до 10 миллионов. Приступаем к инвестициям только на свободные деньги, которые вам не понадобятся в ближайшее время, и только в таком объёме, который не жалко потерять.

Во-вторых, нужно пройти обучение, потому что вкладывать деньги в то, в чём вы совсем не разбираетесь, — это кратчайший путь к их потере. Выясните, как работает финансовый рынок. Если вам интересна конкретная ценная бумага, то изучите, как она работает, какой по ней доход, какие риски.

Нужно изучить эмитента — компанию, которая эту ценную бумагу выпустила: насколько она надежна, какие у неё перспективы. Это если мы про акции говорим. Если про облигации — то насколько они надёжны в плане своей платёжеспособности.

Важно работать над ошибками. Даже самые легендарные инвесторы теряли деньги, причём очень большие. Это как раз и есть процесс приобретения опыта. Для этого нужно делать выводы и постараться не наступать на те же самые грабли.

Третье — не поддавайтесь эмоциям. Психология — важная часть инвестирования. Любой инвестор должен учиться бороться со своими эмоциями, терпеть и давить эмоции, не давать им взять верх над разумом.

Терпение, холодный рассудок — это столпы успешного инвестирования. Поэтому боритесь со своим страхом, жадностью. Руководствуйтесь только взвешенными решениями.

Четвертое — не кладите все яйца в одну корзину. На профессиональном жаргоне это называется "диверсификация" — когда мы инвестируем, не стоит концентрироваться на одном активе. Лучше разложить деньги между несколькими ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Предположим, мы инвестировали в акции нефтедобывающих компаний. И вдруг на рынке нефти котировки обвалились, и весь наш инвестиционный портфель упадёт в стоимости. Но если бы мы изначально разделились между секторами: нефтедобыча, телекоммуникации, финансы, — в таком случае падение рынка нефти какой-то другой сектор нам бы компенсировал.

Пятое — остерегайтесь мошенников и недобросовестных участников рынка. Помните, что на финансовом рынке нет гарантий доходности, государственной страховки, и верить обещаниям о быстром и надёжном заработке не стоит.

Гарантировать что-либо на финансовом рынке могут только недобросовестные участники и мошенники.

Доверяйте деньги только легальным финансовым посредникам, которые имеют лицензию Банка России. Проверить её наличие можно на официальном сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию". За легальными посредниками Банк России осуществляет надзор, следит:

как они выполняют требования законодательства,

не нарушают ли права инвесторов.

В случае чего Банк России предпримет меры, чтобы интересы потребителя финансовых услуг были соблюдены.