Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета страны на 2022-2024 годы. Скоро на Охотном ряду следует ожидать жарких баталий вокруг его обсуждения, тем более что недавно прошли выборы, произошло частичное обновление состава Думы и запала у депутатов должно прибавиться. Дискуссии в СМИ уже начались, и они совсем не комплиментарные.

Как отмечают многие эксперты, главный финансовый документ страны отличают консервативность и сбалансированность. Доходы бюджета будут расти от 25 трлн рублей в 2022 году до 25,8 трлн в 2024. При тех расходах, что запланированы на предстоящие годы, бюджет будет профицитным в следующем году (1,41 трлн рублей или 1,1% ВВП), в 2023 (0,3% ВВП) и минимально дефицитным в 2024 (на 0,2%). Впрочем, при усилении положительных тенденций в экономике через три года власти, видимо, не потерпят никакого дефицита. На всю трёхлетку заложен показатель роста ВВП 3% при уровне инфляции 4%.

Бюджетная политика на предстоящие годы представляется чрезвычайно осторожной. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах даже отмечает её излишнюю жёсткость в условиях быстрого восстановления доходов и низкого уровня госдолга. Минфин стремится к бюджетной консолидации после пандемии, но это может негативно отразиться на росте экономики в связи с сокращением расходов (с учетом инфляции) и продолжающемся росте налоговых сборов.

В погоне за сбалансированностью бюджета, основанной на чисто бухгалтерском подходе, можно потерять из виду более важные цели. В странах Евросоюза, у которых долговая нагрузка намного выше, чем у нас, принят критерий дефицита на уровне 3%. Лучше бы мы работали в небольшом дефиците, а профицитную часть направили даже не на рост экономики, а на увеличение вложений в человеческий капитал, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Госдолг России на порядок ниже, если сравнить с США (130%), Италией (135%) и Японией (250%). Они предпочитают жить в дефиците, но обеспечивать населению доступ к образованию и здравоохранению, что и обеспечивает продуктивность человека.

МВФ советует откладывать средства ФНБ

МВФ

Характерными для бюджетной политики являются новации, касающиеся Фонда национального благосостояния — той самой "кубышки", распечатать которую давно призывают оппоненты наших денежных властей. В сентябре объём ФНБ колебался вокруг цифры 14 трлн рублей, а в 2024 году власти планируют довести его до 20 триллионов. Минфин предложил повысить с нынешних 7% до 10% ВВП порог ликвидной части ФНБ, сверх которого можно инвестировать средства фонда, "в целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом".

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения с 7 до 10% ВВП средств ФНБ, размещаемых на депозитах и банковских счетах в ЦБ. Исключение делается только для определённого перечня инфраструктурных проектов в объёме, не превышающем 2,5 трлн рублей. Такое решение, если оно будет принято, вполне соответствует рекомендациям МВФ об инвестировании нефтяных сверхдоходов в зарубежные активы через ФНБ согласно пресловутому бюджетному правилу о жёстком ограничении использования ресурсов Фонда внутри страны. Только есть большие сомнения насчёт того, что МВФ действительно заботит благополучие России.

Мировая конъюнктура цен на энергоносители и весьма вялый темп роста позволил России относительно быстро подойти к барьеру в 7%, считает ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич. Вряд ли текущий уровень ФНБ способен вызвать беспокойство международных инвесторов по поводу финансовой стабильности в стране. Стремление откладывать средства всё больше, возможно, связано со своеобразным пониманием борьбы с инфляцией. Но, по мнению Купцикевича, одновременно вновь сдвигается момент, когда дополнительное стимулирование за счет увеличения расходов выльется в буст экономики. Явно просматривается тенденция правительства сберегать, а не тратить, что будет дополнительно охлаждать конечный спрос.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022-2024 годы, расходы федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в следующем году вновь будут выше, чем по разделу "Национальная экономика" — и это после двух лет перевеса гражданского направления. В 2022 году планируется потратить на оборону более 3,5 трлн рублей (2,6% ВВП), а на экономику — 3,46 трлн. Отметим, что в прошлом году правительство на фоне пандемии одобрило оптимизацию государственной программы вооружений, сократив расходы по ней на 5%.

Экономика в перегреве, а доходы падают

Бюджет России

Легко предсказать, что проект трёхлетнего бюджета от правительства вызовет у представителей левых фракций в Госдуме ожесточённую критику. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже назвал его "бюджетом деградации страны", так как правительство намеревается сократить расходы на медицину и социальную сферу, а также урезать инвестиции в экономику.

Экономист Михаил Делягин, избранный депутатом от партии "Справедливая Россия", раскритиковал одержимость либералов во власти идеей "иметь заначку на чёрный день", в результате чего деньги не инвестируются в экономику, а сгорают от инфляции. По словам Делягина, с таким проектом бюджета власти намерены сокращать население дальше — "ударно, эффективно, при помощи современных технологий и надёжного стратегического планирования".

Между тем, по данным Центробанка, чистые сбережения россиян (то есть разница между рублёвыми кредитами и депозитами населения) по итогам августа сократились до минимума с 2009 года. За последние 12 месяцев долг россиян по кредитам вырос на 4,609 трлн рублей или на 24%. В итоге его общий размер превысил треть всех годовых денежных доходов населения, составив рекордные 23,5 трлн рублей. При этом средства на рублёвых счетах выросли лишь на 0,1% и достигли уровня 25,856 трлн рублей. Несмотря на предвыборные выплаты денежной помощи различным категориям граждан, соотношение рублёвых вкладов и долга физлиц перед банками обновило исторический рекорд — 91,1%.

С точки зрения правительства, в частности Минфина, экономика не просто развивается, а находится в состоянии перегрева, но большинство россиян почему-то этого благоденствия на себе не ощущает. И предстоящие профицитные годы к росту их доходов тоже не приведут. Как отмечает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина, львиная часть доходов — это зарплата, которая идёт из бизнеса. Нужно создавать условия для его развития — инвестировать средства в новые рабочие места, делать предпринимательскую среду более комфортной, устранять чрезмерное расслоение между богатыми и бедными, между регионами и т. д.

Власть формально выступает за стимулирование роста доходов, но есть большое расхождение между тем, что объявляется и реально делается, считает Суслина. Есть понимание, что необходимо повышение благосостояния людей, так как потребление стимулирует производство, начинают работать мультипликаторы и экономика растёт. Однако понимать и принимать соответствующие решения — это две большие разницы. К сожалению, дополнительные масштабные меры, которые привели бы к росту благосостояния людей и динамичному развитию экономики, пока не предпринимаются.

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