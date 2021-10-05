Человеческий капитал в России ищет точку приложения

Главным ресурсом России, как известно, является человеческий капитал. Однако он имеет свойство ужиматься или рассеиваться, если в него не вкладываться и не создавать благоприятные условия для его развития. О неблагополучии в сфере экономики, науки и образования может свидетельствовать утечка мозгов. В правительстве считают, что баланс скорее в нашу пользу, но учёные заявляют об обратном. Противоречивыми являются и показатели страны в различных международных рейтингах.

Ранее главный учёный секретарь РАН Николай Долгушкин взбудоражил общество, забив тревогу по поводу катастрофического сокращения численности исследователей в России. Один из негативных факторов — массовый выезд научных кадров на работу за рубеж. По словам Долгушкина, их отток за последние 9 лет увеличился в 5 раз — с 14 тысяч до 70 тысяч в год, а за три десятилетия количество исследователей упало с 992 тысяч до 348 тысяч.

Тенденции, связанные с утечкой мозгов из России, в своё время были отмечены в исследованиях РАНХиГС: называлась цифра 100 тысяч человек, ежегодно эмигрирующих в развитые страны. Всемирный банк в своём докладе на тему миграции определил Россию в качестве лидера по утечке мозгов в регионе Европы и Центральной Азии: ведь на 2017 год для работы за рубежом страну покинули 10,6 млн россиян, около 70% из них с высшим образованием. Вспоминается фраза одного нашего политика о том, что Россия экспортирует не только нефть и газ, но также интеллект, причем последний — на безвозмездной основе.

Если исключить из расчётов многомиллионную армию пенсионеров, то страна лишилась около 10% от численности трудоспособного населения и детей. Что интересно, общий баланс миграционных потоков для России признан положительным, поскольку число приехавших примерно на миллион человек превышает число выбывших. Но проблема в том, что эмигрируют в основном хорошо образованные специалисты, а приезжают всё больше низкоквалифицированные рабочие из центральноазиатских республик.

По мнению руководства РАН, к отъезду за рубеж российских учёных подталкивают такие причины, как недостаток финансирования науки, невысокий престиж профессии учёного в стране, сложности при выстраивании карьеры, отсталая и устаревшая инфраструктура. Можно назвать и другие причины, но самое главное для всех подающих надежды молодых учёных и специалистов — это возможность реализации своих талантов.

Шаг вперёд в рейтинге инноваций

Высшая школа экономики

Как свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, внутренние затраты на исследования и разработки (ИР) в экономике России в допандемийном 2019 году составили 1,13 трлн рублей или 1,03% ВВП. По сравнению с 2010 годом эта доля даже немного снизилась. Оптимальным уровнем принято считать отношение совокупных государственных и частных расходов на НИОКР к ВВП, равное 3%. Так, в 2018 году эта доля составляла в Китае 2,19%, США — 2,84%, Германии — 3,09%, Японии — 3,26%, а в Южной Корее — 4,81%. Можно предположить, что щедрые вливания в научные исследования и разработки служат катализатором для динамичного развития их экономик.

Поводом для некоторого оптимизма недавно стал тот факт, что в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII) за 2021 год Россия поднялась с 47-го места на 45-е, вернувшись на уровень 2017 года. Исследование проводят международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет и Всемирная организация интеллектуальной собственности на основе 80 показателей, которые позволяют определить итоговый показатель как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций и их результатов. Россия занимает относительно высокое, 29-е место в области человеческого капитала и науки благодаря достойному уровню высшего образования и месту российских университетов в рейтинге QS. Не столь хороши позиции в институциональном развитии (67-е место), результатах креативной деятельности (56-е) и развитии технологий и экономики знаний (48-е).

Негативно сказывается на рейтинге неблагополучие в том, что касается создания рыночных условий для развития инноваций и активности бизнеса. Россия не входит даже в первую сотню, когда речь идёт об инвестиционной активности, экологической устойчивости и энергоэффективности. Также традиционно хромает качество регулирования инновационных процессов (100-е место) и верховенства закона (109-е). Светлым пятном во всей этой картине стали 15 место по количеству патентных заявок на изобретения и 23 место в индексе цитируемости.

По мнению директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонида Гохберга, заметное продвижение показателей рейтинга GII зависит от активной государственной инновационной политики. Можно прогнозировать дальнейшее укрепление позиций России в GII, учитывая произошедшие в 2020 году позитивные сдвиги в инновационной активности предприятий, объёмах финансирования науки и развитии корпоративной науки в российском хайтеке.

Сто лет, чтобы догнать?

Всемирный банк

Всемирный банк вносит свой вклад в исследование потенциала стран мира, составляя регулярно их рейтинг по индексу человеческого капитала. Он анализирует такие индикаторы, как ожидаемая продолжительность обучения детей в школе, процент детей, не имеющих задержек в развитии, выживаемость взрослого населения и другие. Россия, набрав 68%, заняла 41-е место среди 174 стран мира, что является хорошим уровнем: ведь среднемировой показатель составляет 56%.

Лидирующие места в рейтинге занимают Сингапур (88%), Гонконг (81%) и Япония (80%). В первой десятке также отметились Южная Корея, Канада, Финляндия, Швеция, Макао, Ирландия и Нидерланды. Результат нашей страны в среднем не отличается от других стран региона Европы и Центральной Азии и является третьим показателем в группе стран с аналогичным уровнем доходов.

Аналитики Всемирного банка отмечают, что Россия оказалась в десятке стран, где темпы прироста человеческого капитала оказались наивысшими за период с 2010 года — с 62 до 68%. Приросту способствовали в основном улучшение показателей здоровья детей и взрослых, а также высокие оценки системы общего среднего образования.

Кстати, тот же Всемирный банк ранее в специальном докладе "Насколько богата Россия?" отметил, что человеческий капитал составляет 46% от совокупного богатства страны, тогда как в странах ОЭСР эта доля в среднем составляет 70%. К тому же в его расчёте на душу населения Россия отстаёт в пять раз. Авторы доклада пришли к неутешительному выводу: при нынешних темпах развития России понадобится лет сто, чтобы догнать развитые страны.

Для полноты картины можно здесь ещё упомянуть индекс человеческого развития, который берёт в расчёт ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности населения и показатель валового национального дохода по паритету покупательной способности на душу населения. В данном рейтинге ООН Россия заняла по итогам 2020 года 52-е место среди 189 государств мира со значением 0,824. С 1990 года его рост составил 12,1%. Таким образом, эксперты ООН определили наше место в группе с очень высоким уровнем человеческого развития.

В этой связи, наверно, имеют под собой определённую почву возражения министра науки и высшего образования Валерия Фалькова в ответ на заявления учёных РАН об угрожающих темпах утечки мозгов. Министр полагает, что данные РАН некорректны, что цифра 70 тысяч выезжающих не относится именно к исследователям. Фальков дал свои цифры: в 2020 году из страны выбыло 43660 граждан с высшим образованием, в их числе 116 докторов наук и 188 кандидатов наук. При этом, если верить данным Минобрнауки, въехало в страну даже больше.

Как бы то ни было, России предстоит ещё много сделать, чтобы стать центром притяжения для деятелей науки и ценных специалистов — математиков, инженеров, программистов и т. д. Как утверждает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, наша проблема — в плохих институциональных условиях для капитализации знаний. Чтобы перевоплотить высокую квалификацию специалистов в экономический рост, она должна прийтись к месту на рынке труда. Поэтому мало обладать запасами человеческого капитала, надо уметь найти им применение.

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