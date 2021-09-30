План есть: в Киеве придумали, как занять место России в Европе

В Киеве предлагают различные варианты того, как Украина могла бы заменить Россию в поставках энергоносителей в Европу. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что шанс на это дает водородная энергетика.

С думою о завтрашнем дне

Кулеба призывает думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. "Сегодняшний день", надо полагать, связан со вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". А "завтрашний" — как раз с развитием водородной энергетики.

По мнению украинского министра, развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте.

Глава МИД Украины не преминул напомнить о недавнем подписании соглашения между "Нафтогазом" и немецкой компанией RWE о возможных будущих поставках водорода в ФРГ. Существует также инициатива операторов ГТС Германии, Чехии, Украины и Словакии о создании Центральноевропейского водородного коридора.

В Киеве полагают, что если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа.

"Цветной" водород

Конечно, пока это всё теория — для реализации подобных проектов необходимы многомиллиардные инвестиции. И водород сам по себе из ниоткуда не возьмется.

Существует несколько цветовых градаций по производству водорода. "Зелёный" водород производится методом электролиза воды и считается самым чистым с точки зрения экологии. Но и самым дорогим, около десяти долларов за килограмм, что делает его нерентабельным на данный момент.

"Голубой" водород производится из природного газа, себестоимость два доллара за килограмм (опять-таки, на данный момент). Один из самых интересных вариантов для России.

Есть еще "жёлтый" водород, который производится при помощи атомной энергии. Себестоимость такая же, как и у "голубого" водорода, но есть вопросы с точки зрения экологии, учитывая непопулярность атомной энергетики в ряде европейских государств.

Технологии производства водорода есть, но должно пройти еще как минимум несколько лет, прежде чем водород действительно станет таким же источником энергии, как природный газ, уголь и так далее.

К слову, по данным агентства Bloomberg, европейские государства на фоне резкого роста цен на природный газ обратились к России с просьбой нарастить поставки угля. Холод и рост всё-таки куда более ощутимая проблема на данном этапе, чем развитие "зелёной" энергетики.