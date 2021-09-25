Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек

Вы столько раз давали себе зарок накопить денег на что-нибудь нужное или важное, но никак не получается? Не стоит винить в этом маленькую зарплату: возможно, виновато ваше неправильное финансовое поведение, заставляющее вас делать ненужные траты. Как этого избежать?

Делайте покупки по спискам

Желательно сразу же после получения аванса или зарплаты составлять план покупок на ближайшее время и следовать ему. Помечайте в списке суммы, которые готовы потратить на те или иные покупки. В магазин также следует ходить, составив перечень товаров, которые вы намерены приобрести, и брать с собой примерно ту сумму, которую вы готовы потратить. Если вы расплачиваетесь по карточке, то лучше держать основную сумму на другом счету, а на карту класть ровно столько, сколько вам требуется в данный момент.

Не переплачивайте за товар!

Стоимость товара может зависеть от множества факторов, в том числе от расходов производителя на рекламу или качества упаковки. Если вы покупаете вещь, которая повсюду рекламируется или в привлекательной упаковке, то можно с уверенностью сказать: вы заплатите за неё больше, чем она стоит на самом деле. А ведь та же упаковка чаще всего отправляется в мусорное ведро.

Чтобы не попасться на эту удочку, следует заранее проанализировать рынок, почитать отзывы независимых покупателей. По всей вероятности, даже в супермаркете вы без труда отыщете товар примерно такого же или даже лучшего качества, но гораздо дешевле.

Не ведитесь на сообщения о скидках

Каждый из нас получает по телефону и Интернету немало сообщений о различных акциях и распродажах. В результате мы можем повестись на мнимую дешевизну товара и "с выгодой" приобрести то, что нам совершенно не нужно.

Если уж вы решили, что какая-то вещь действительно вам нужна, прошерстите рынок и выясните, где самая выгодная цена на неё. Часто оказывается, что даже "со скидкой" в одном магазине товар стоит дороже, чем в другом. А иногда скидки вообще фикция. Есть возможность — понаблюдайте за колебаниями цены на желанный товар в пределах месяца и выясните много интересного.

Вместо покупки новых вещей ремонтируйте старые

Срок службы у современной мебели и бытовой техники меньше, чем у вещей, изготовленных десять лет назад. Это специальная маркетинговая уловка: производители хотят, чтобы люди чаще покупали их товары. Поэтому если у вас что-то сломалось, испортилось, не спешите приобретать новую вещь: сначала узнайте, во сколько обойдётся ремонт старой. Иногда выгоднее что-то отремонтировать, чем поменять на новое.

Берите вещи в аренду, а не покупайте

Некоторые вещи требуются нам крайне редко. Например, если вам нужна стремянка, чтобы повесить в доме карниз, то можно попросить её у соседей или взять напрокат за совсем небольшие деньги. Такая услуга сейчас предоставляется. Напрокат берут даже компьютеры, телевизоры и свадебные платья. А покупка этих вещей в магазине стоит немалых денег.

Откладывайте десятую часть своих доходов

Если у нас появилась лишняя сумма денег, мы тут же думаем, куда бы её потратить. И зачастую мчимся за новой шляпкой или набором косметики. Но таким образом вы никогда ничего не накопите. Поэтому возьмите за правило с каждой получки откладывать 10%. Можно класть их на какой-нибудь счёт, депозит, откуда не так просто их будет снять. Зато меньше риск потратить. Подумайте сами: скажем, с зарплаты 30 000 вы ежемесячно станете откладывать 3000. На эти деньги можно 1-2 раза сходить в супермаркет, где вы наверняка купите много ненужного. А не потраченные средства останутся на счету. Через год отложенная сумма вырастет до 36 тысяч. На эти деньги можно купить холодильник, дублёнку или компьютер, съездить отдохнуть куда-нибудь в Турцию, позволить себе платные медицинские или косметические услуги…

Хорошенько думайте, прежде чем взять кредит

Очень часто нам позарез хочется какую-нибудь вещь, но денег на неё нет. И тогда самым привлекательным вариантом кажется взятие кредита: мы выплачиваем ежемесячно вполне "подъёмную" сумму в течение, скажем, года… Но вещь, купленная в кредит, в итоге обходится нам куда дороже, чем если бы мы отдали за неё деньги сразу. Поэтому не помешает сначала подсчитать разницу между заявленной ценой и суммой, которую вам предстоит выплатить по кредиту. И ещё не забудьте, что если вы не сможете делать выплаты (например, потеряете работу), то вещь у вас могут забрать. А ещё просрочка грозит неприятными "наездами" со стороны коллекторов.

Так что, если в голову пришла мысль о кредите, задумайтесь: а так ли уж вам нужен новый навороченный смартфон или норковая шуба? В крайнем случае можно попытаться занять денег у близких и друзей, они вряд ли потребуют проценты и могут подождать с отдачей.

Основное правило накоплений: не делайте трат сверх необходимого. И тогда ваши финансы действительно приумножатся.

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