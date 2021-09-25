Вы столько раз давали себе зарок накопить денег на что-нибудь нужное или важное, но никак не получается? Не стоит винить в этом маленькую зарплату: возможно, виновато ваше неправильное финансовое поведение, заставляющее вас делать ненужные траты. Как этого избежать?
Желательно сразу же после получения аванса или зарплаты составлять план покупок на ближайшее время и следовать ему. Помечайте в списке суммы, которые готовы потратить на те или иные покупки. В магазин также следует ходить, составив перечень товаров, которые вы намерены приобрести, и брать с собой примерно ту сумму, которую вы готовы потратить. Если вы расплачиваетесь по карточке, то лучше держать основную сумму на другом счету, а на карту класть ровно столько, сколько вам требуется в данный момент.
Стоимость товара может зависеть от множества факторов, в том числе от расходов производителя на рекламу или качества упаковки. Если вы покупаете вещь, которая повсюду рекламируется или в привлекательной упаковке, то можно с уверенностью сказать: вы заплатите за неё больше, чем она стоит на самом деле. А ведь та же упаковка чаще всего отправляется в мусорное ведро.
Чтобы не попасться на эту удочку, следует заранее проанализировать рынок, почитать отзывы независимых покупателей. По всей вероятности, даже в супермаркете вы без труда отыщете товар примерно такого же или даже лучшего качества, но гораздо дешевле.
Если уж вы решили, что какая-то вещь действительно вам нужна, прошерстите рынок и выясните, где самая выгодная цена на неё. Часто оказывается, что даже "со скидкой" в одном магазине товар стоит дороже, чем в другом. А иногда скидки вообще фикция. Есть возможность — понаблюдайте за колебаниями цены на желанный товар в пределах месяца и выясните много интересного.
Срок службы у современной мебели и бытовой техники меньше, чем у вещей, изготовленных десять лет назад. Это специальная маркетинговая уловка: производители хотят, чтобы люди чаще покупали их товары. Поэтому если у вас что-то сломалось, испортилось, не спешите приобретать новую вещь: сначала узнайте, во сколько обойдётся ремонт старой. Иногда выгоднее что-то отремонтировать, чем поменять на новое.
Некоторые вещи требуются нам крайне редко. Например, если вам нужна стремянка, чтобы повесить в доме карниз, то можно попросить её у соседей или взять напрокат за совсем небольшие деньги. Такая услуга сейчас предоставляется. Напрокат берут даже компьютеры, телевизоры и свадебные платья. А покупка этих вещей в магазине стоит немалых денег.
Если у нас появилась лишняя сумма денег, мы тут же думаем, куда бы её потратить. И зачастую мчимся за новой шляпкой или набором косметики. Но таким образом вы никогда ничего не накопите. Поэтому возьмите за правило с каждой получки откладывать 10%. Можно класть их на какой-нибудь счёт, депозит, откуда не так просто их будет снять. Зато меньше риск потратить. Подумайте сами: скажем, с зарплаты 30 000 вы ежемесячно станете откладывать 3000. На эти деньги можно 1-2 раза сходить в супермаркет, где вы наверняка купите много ненужного. А не потраченные средства останутся на счету. Через год отложенная сумма вырастет до 36 тысяч. На эти деньги можно купить холодильник, дублёнку или компьютер, съездить отдохнуть куда-нибудь в Турцию, позволить себе платные медицинские или косметические услуги…
Очень часто нам позарез хочется какую-нибудь вещь, но денег на неё нет. И тогда самым привлекательным вариантом кажется взятие кредита: мы выплачиваем ежемесячно вполне "подъёмную" сумму в течение, скажем, года… Но вещь, купленная в кредит, в итоге обходится нам куда дороже, чем если бы мы отдали за неё деньги сразу. Поэтому не помешает сначала подсчитать разницу между заявленной ценой и суммой, которую вам предстоит выплатить по кредиту. И ещё не забудьте, что если вы не сможете делать выплаты (например, потеряете работу), то вещь у вас могут забрать. А ещё просрочка грозит неприятными "наездами" со стороны коллекторов.
Так что, если в голову пришла мысль о кредите, задумайтесь: а так ли уж вам нужен новый навороченный смартфон или норковая шуба? В крайнем случае можно попытаться занять денег у близких и друзей, они вряд ли потребуют проценты и могут подождать с отдачей.
Основное правило накоплений: не делайте трат сверх необходимого. И тогда ваши финансы действительно приумножатся.
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