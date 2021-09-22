Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера

В понедельник, 20 сентября, в ходе торгов на фондовой бирже в Гонконге рухнули на 87% акции застройщика из КНР Sinic. Эксперты отмечают, что сработал "эффект домино", поскольку обвал акций произошёл из-за краха девелоперского гиганта Evergrande.

В 2020 году владелец Evergrande Хуэй Ка Янь был в тройке китайских богачей, при этом недавно девелоперская компания оказалась на грани дефолта. Долги Evergrande пугающе огромны — 302 миллиарда долларов. Как же Хуэй Ка Янь смог привести к краху девелоперскую империю?

Evergrande должна выплатить уже в этот четверг, 23 сентября, инвесторам 83 млн долларов, поэтому её будущее — достаточно шаткое. Рейтинговое агентство S&P Global недавно предсказало, что правительство Китая откажется выручить компанию-должника. Однако Хуэй Ка Янь полон оптимизма, он заверил своих сотрудников, что компания выкрутится.

Китайский богач при этом не уточнил, как он планирует расплатиться с такими огромными долгами.

Китайцы раскритиковали миллиардера в социальной сети Weibo, отметив, что его речь полна "бреда", при этом они назвали его "человеком, который обманывает людей".

Как Хуэй стал богачом

Хуэй не всегда почивал на лаврах. В юности ему пришлось изрядно потрудиться. Например, юноша развозил на тракторе навоз, затем два года работал на цементном заводе. В какой-то момент Хуэй встретил гадалку, которая предсказала, что у него будет "золотая чаша в будущем". В итоге Хуэй ушёл с работы и поступил в конце 1970-х в Уханьский университет науки и технологии (тогда он назывался Институт чугуна и стали). После получения высшего образования и работы в течение нескольких лет в Wuyang Iron and Steel Company он в 1996 году основал Evergrande Group, пишет Newsweek.

Компания вложилась в недорогую недвижимость. По мере роста экономики Китая росла и Evergrande. К 2018 году в отчёте Brand Finance холдинг был признан самой дорогой компанией в сфере недвижимости в мире. По оценкам Forbes на 2018 год, бедный китайский мальчик с 70% акций компании стал самым богатым человеком в Китае.

По мере роста состояния Хуэй инвестировал в производителя электромобилей и приобрёл футбольный клуб Гуанчжоу, одну из самых успешных футбольных команд Китая.

Что пошло не так в Китае

Этим летом основателя Evergrande можно было заметить на праздновании столетия Коммунистической партии Китая. При этом решать долговые проблемы Evergrande партия явно не намерена, несмотря на симпатии и дружбу Хуэя с братом бывшего премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Финансовое положение Хуэя вскоре может оказаться под угрозой, распад Evergrande, в котором работают около 200 тысяч человек, может спровоцировать опасные колебания во всей китайской экономике. Если отчёт S&P окажется верным, такой эффект может быть неизбежен.

По мнению экспертов, одной из причин того, что холдинг сейчас оказался на грани катастрофы, стала потеря политической крыши.

Хуэй выстроил хрупкую финансовую пирамиду, а китайские регуляторы это позволяли, поскольку была необходимость как в жилье, так и в экономическом росте. Однако после пандемии и ухудшения отношений с США власти Китая решили всё же делать упор на науку и развитие технологий, а не разбираться с накопившимися долгами.

Более того, изменилась и официальная политика Китая, который стал активно пропагандировать идею сокращения разницы в благосостоянии между населением страны. Иными словами, богатых призвали поделиться своим состоянием с бедными, чтобы все жили в достатке. С официальным курсом на уничтожение богачей Хуэй вряд ли выиграет в этой борьбе за тёплое место под солнцем.

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