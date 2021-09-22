В понедельник, 20 сентября, в ходе торгов на фондовой бирже в Гонконге рухнули на 87% акции застройщика из КНР Sinic. Эксперты отмечают, что сработал "эффект домино", поскольку обвал акций произошёл из-за краха девелоперского гиганта Evergrande.
В 2020 году владелец Evergrande Хуэй Ка Янь был в тройке китайских богачей, при этом недавно девелоперская компания оказалась на грани дефолта. Долги Evergrande пугающе огромны — 302 миллиарда долларов. Как же Хуэй Ка Янь смог привести к краху девелоперскую империю?
Evergrande должна выплатить уже в этот четверг, 23 сентября, инвесторам 83 млн долларов, поэтому её будущее — достаточно шаткое. Рейтинговое агентство S&P Global недавно предсказало, что правительство Китая откажется выручить компанию-должника. Однако Хуэй Ка Янь полон оптимизма, он заверил своих сотрудников, что компания выкрутится.
Китайский богач при этом не уточнил, как он планирует расплатиться с такими огромными долгами.
Китайцы раскритиковали миллиардера в социальной сети Weibo, отметив, что его речь полна "бреда", при этом они назвали его "человеком, который обманывает людей".
Хуэй не всегда почивал на лаврах. В юности ему пришлось изрядно потрудиться. Например, юноша развозил на тракторе навоз, затем два года работал на цементном заводе. В какой-то момент Хуэй встретил гадалку, которая предсказала, что у него будет "золотая чаша в будущем". В итоге Хуэй ушёл с работы и поступил в конце 1970-х в Уханьский университет науки и технологии (тогда он назывался Институт чугуна и стали). После получения высшего образования и работы в течение нескольких лет в Wuyang Iron and Steel Company он в 1996 году основал Evergrande Group, пишет Newsweek.
Компания вложилась в недорогую недвижимость. По мере роста экономики Китая росла и Evergrande. К 2018 году в отчёте Brand Finance холдинг был признан самой дорогой компанией в сфере недвижимости в мире. По оценкам Forbes на 2018 год, бедный китайский мальчик с 70% акций компании стал самым богатым человеком в Китае.
По мере роста состояния Хуэй инвестировал в производителя электромобилей и приобрёл футбольный клуб Гуанчжоу, одну из самых успешных футбольных команд Китая.
Этим летом основателя Evergrande можно было заметить на праздновании столетия Коммунистической партии Китая. При этом решать долговые проблемы Evergrande партия явно не намерена, несмотря на симпатии и дружбу Хуэя с братом бывшего премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
Финансовое положение Хуэя вскоре может оказаться под угрозой, распад Evergrande, в котором работают около 200 тысяч человек, может спровоцировать опасные колебания во всей китайской экономике. Если отчёт S&P окажется верным, такой эффект может быть неизбежен.
По мнению экспертов, одной из причин того, что холдинг сейчас оказался на грани катастрофы, стала потеря политической крыши.
Хуэй выстроил хрупкую финансовую пирамиду, а китайские регуляторы это позволяли, поскольку была необходимость как в жилье, так и в экономическом росте. Однако после пандемии и ухудшения отношений с США власти Китая решили всё же делать упор на науку и развитие технологий, а не разбираться с накопившимися долгами.
Более того, изменилась и официальная политика Китая, который стал активно пропагандировать идею сокращения разницы в благосостоянии между населением страны. Иными словами, богатых призвали поделиться своим состоянием с бедными, чтобы все жили в достатке. С официальным курсом на уничтожение богачей Хуэй вряд ли выиграет в этой борьбе за тёплое место под солнцем.
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