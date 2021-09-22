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Автор Антон Куликов

"Мы в руках Путина": что говорят в Европе о газовом кризисе

Экономика

Британское издание The Telegraph проанализировало ситуацию в Европе, связанную с резким ростом цен на газ. Хотя, может быть, называть это анализом было бы не совсем правильно.

"Мы в руках Путина": что говорят в Европе о газовом кризисе

По мнению издания, Великобритания находится на грани промышленного коллапса, который может произойти зимой. Предотвратить подобное развитие событий может только тёплая зима.

А ещё есть надежда на промышленный спад в Китае, который станет причиной падения спроса на сжиженный природный газ. Цены на него сейчас в Азии выше во многом как раз из-за спроса в Китае. А падение спроса увеличит поставки СПГ в Европу, полагает The Telegraph.

Надежда же на то, что Россия будет поставлять бОльшие объёмы газа по польским и украинским трубопроводам, рухнула, говорится в статье. "Газпром" не бронирует дополнительные мощности.

"Если бы я сидел в Кремле и гладил бы своего белого кота, я бы сказал: "Владимир Владимирович, вы уже много выиграли. Пришло время забрать свой выигрыш и уйти из-за стола". Мы продвинулись в этом настолько далеко, насколько смогли", — сказал эксперт по энергетике Алан Райли.

Так или иначе, наша судьба и политическая судьба Бориса Джонсона находятся в руках Китая и России, говорится в статье.

В общем-то, типичный образец подхода к освещению ситуации с ростом цен на газ. На этом фоне правительство Германии демонстрирует спокойствие. Там подчеркивают, что Россия выполняет все свои обязательства.

"По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры", — сказала представитель минэкономики Германии Сюзанне Унгард. Она отметила, что "сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны".

По словам Унгард, рост цен на газ связан с различными причинами, в настоящее время ФРГ не видит необходимости государству включаться в процесс формирования цен.

"По состоянию на сегодня "Газпром" до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину", — сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

А вот министр энергетики США Дженнифер Гранхольм, которая находится с визитом в Польше, заявила, что американская администрация готова вместе с европейскими партнёрами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ.

По её словам, "манипулировать ценами можно, накапливая запасы газа или не добывая нужный объём газа". В общем, и так плохо, и этак нехорошо… И понятно, на кого намекала американский министр энергетики.

А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает. И напомнил, что новое венгерско-российское соглашение о поставках газа вступит в силу с 1 октября и будет действовать 15 лет: "Оно гарантирует нам безопасные поставки, потому что годовой объём газа будет поступать к нам по двум маршрутам, через Австрию и Сербию, в обход нестабильной Украины. Это гарантирует достаточное количество газа — 4,5 млрд кубометров в год".

По его словам, соглашение позволит Венгрии сохранить результаты усилий по снижению коммунальных платежей и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

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"Россия не сможет перекрыть газ Европе"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы венгрия газпром евросоюз виктор орбан борис джонсон великобритания
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