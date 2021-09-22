"Мы в руках Путина": что говорят в Европе о газовом кризисе

Британское издание The Telegraph проанализировало ситуацию в Европе, связанную с резким ростом цен на газ. Хотя, может быть, называть это анализом было бы не совсем правильно.

По мнению издания, Великобритания находится на грани промышленного коллапса, который может произойти зимой. Предотвратить подобное развитие событий может только тёплая зима.

А ещё есть надежда на промышленный спад в Китае, который станет причиной падения спроса на сжиженный природный газ. Цены на него сейчас в Азии выше во многом как раз из-за спроса в Китае. А падение спроса увеличит поставки СПГ в Европу, полагает The Telegraph.

Надежда же на то, что Россия будет поставлять бОльшие объёмы газа по польским и украинским трубопроводам, рухнула, говорится в статье. "Газпром" не бронирует дополнительные мощности.

"Если бы я сидел в Кремле и гладил бы своего белого кота, я бы сказал: "Владимир Владимирович, вы уже много выиграли. Пришло время забрать свой выигрыш и уйти из-за стола". Мы продвинулись в этом настолько далеко, насколько смогли", — сказал эксперт по энергетике Алан Райли.

Так или иначе, наша судьба и политическая судьба Бориса Джонсона находятся в руках Китая и России, говорится в статье.

В общем-то, типичный образец подхода к освещению ситуации с ростом цен на газ. На этом фоне правительство Германии демонстрирует спокойствие. Там подчеркивают, что Россия выполняет все свои обязательства.

"По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры", — сказала представитель минэкономики Германии Сюзанне Унгард. Она отметила, что "сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны".

По словам Унгард, рост цен на газ связан с различными причинами, в настоящее время ФРГ не видит необходимости государству включаться в процесс формирования цен.

"По состоянию на сегодня "Газпром" до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину", — сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

А вот министр энергетики США Дженнифер Гранхольм, которая находится с визитом в Польше, заявила, что американская администрация готова вместе с европейскими партнёрами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ.

По её словам, "манипулировать ценами можно, накапливая запасы газа или не добывая нужный объём газа". В общем, и так плохо, и этак нехорошо… И понятно, на кого намекала американский министр энергетики.

А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает. И напомнил, что новое венгерско-российское соглашение о поставках газа вступит в силу с 1 октября и будет действовать 15 лет: "Оно гарантирует нам безопасные поставки, потому что годовой объём газа будет поступать к нам по двум маршрутам, через Австрию и Сербию, в обход нестабильной Украины. Это гарантирует достаточное количество газа — 4,5 млрд кубометров в год".

По его словам, соглашение позволит Венгрии сохранить результаты усилий по снижению коммунальных платежей и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

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