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Автор Антон Куликов

Россию просят спасти Европу от газового кризиса

Экономика

Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало ситуацию с поставками газа в страны Европы. Агентство считает, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства. Однако полагает, что для пополнения запасов в европейских хранилищах газа Россия могла бы нарастить экспорт.

Россию просят спасти Европу от газового кризиса

В заявлении агентства отмечается, что запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего уровня за пять лет. При этом поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя контрактные обязательства полностью выполняются.

"МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надёжного поставщика на европейский рынок", — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

При этом агентством отмечается, что напряжённая ситуация на европейском рынке газа объясняется совокупностью ряда факторов:

  • сильным восстановлением спроса,
  • снижением поставок
  • и погодными факторами.

"Кроме того, европейские цены отражают ситуацию на глобальном рынке", — пишут эксперты МЭА, указывая на быстрые темпы восстановления спроса на газ на азиатском рынке и прежде всего в Китае. А ряд поставщиков сжиженного природного газа сократили поставки, поскольку ушли на длительные ремонты.

Отметим, в адрес России всё чаще слышны обвинения в манипулировании ситуацией на газовом рынке Европы. "Манипулирование" заключается в том, что "Газпром" якобы не поставляет столько газа, сколько хотелось бы европейцам. Группа депутатов Европарламента даже обратилась в Еврокомиссию с предложением расследовать роль российской компании в ситуации, сложившейся на газовом рынке Европы.

Агентство Bloomberg сообщает о заявлении коммерческого директора германской энергетической компании Uniper Ника ден Холландера, по словам которого, мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу.

"Мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу… "Газпром" нуждается в пополнении своих запасов на внутреннем рынке… что является одной из причин, почему компания не может сильно увеличивать экспорт", — отмечается в материале агентства, которое ссылается на мнение Холландера.

Впрочем подобные заявления выбиваются из общего хора голосов с обвинениями в адрес нашей страны. Можно предполагать, что с наступлением холодов эти голоса станут ещё громче. Сценарий, в общем-то, уже знакомый.

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"Россия не сможет перекрыть газ Европе"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром евросоюз европарламент
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