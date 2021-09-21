Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку

Задача борьбы с бедностью, которая переходит из одного указа в другой и из одной программы в другую, постепенно стала напоминать недосягаемый мираж. За шесть последних лет число обездоленных россиян так и не уменьшилось. Объективные трудности экономического характера всем известны, тем острее ощущается необходимость в нестандартных решениях со стороны власти.

Как сообщил в августе Росстат, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек (13,1% населения). То есть эти 19 с лишним миллионов людей по своим доходам не дотягивают до уровня прожиточного минимума, который составляет 11653 рубля. Для сравнения: в 2015 году в стране насчитали 19,6 млн бедных (13,4%) при величине прожиточного минимума 9701 рубль. Если в 2019 году в планах правительства было снизить уровень бедности наполовину к 2024 году, то новым указом президента в июле 2020 года эту важную цель перенесли на 2030 год. Видимо, наверху решили, что легче поменять планы, чем их исполнителей.

Земля наша богата, порядка в ней лишь нет

Разброс мнений у представителей наших элит по теме борьбы с бедностью впечатляет. Глава Сбербанка Герман Греф недавно предупредил о возможном снижении доходов россиян на 14% к 2035 году, "если всё будет двигаться без каких-либо изменений". А действовать надо согласно принципам устойчивого развития ESG, которые предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Греф обращает внимание на вызовы для России, связанные с "зелёным" переходом: падение экспортной выручки, потенциальная утрата лидерства страны в мировой энергетике, сокращение занятости, проблема моногородов и потеря бюджетных доходов.

По мнению главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова, мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство — хорошая макроэкономика, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет — сможет в среднесрочной перспективе вывести жизнь средней российской семьи на уровень комфорта среднеевропейской. Правда, добиться этого можно будет лишь при наличии "мобилизации самих жителей, а также совсем другого уровня диалога между ними и управленцами".

В интервью газете The New York Times, которое оппозиционный блогер Алексей Навальный дал из колонии, также уделяется внимание теме бедности. По его мнению, победы над бедностью можно достичь лишь на базе экономического роста, для которого необходимы "тотальное дерегулирование и освобождение бизнеса", инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение. Наиболее подходящим источником этих самых инвестиций Навальному представляется "безумно раздутый военно-полицейский бюджет, пожирающий сейчас 35% общего бюджета". Но вряд ли этим удивить читателей в США, чьи траты на оборону превышают треть общемировых военных расходов.

Многомерный анализ бедности

Алексей Кудрин

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подошел к обсуждаемому вопросу основательно: благо, проводимые подведомственной организацией проверки дают обширную базу данных для анализа. Кудрин считает, что двукратного сокращения бедности можно добиться и раньше 2030 года, но нужно внести коррективы в практикуемые методы её преодоления. Сколько мы слышим призывов об адресной помощи нуждающимся, но парадоксальным образом нередко пособия назначаются тем, кто в них не нуждается, и не доходят до тех, кого бы они реально выручили.

В отличие от принятых международных стандартов, в России всё еще применяют одномерный подход к оценке бедности, по которому нуждающимися признают граждан с доходами ниже прожиточного минимума. После анализа разных подходов к анализу бедности Счётная палата рекомендовала правительству дополнительно оценивать многомерную бедность и уровень "немонетарных деприваций", то есть опросные данные, показывающие недостаток средств на еду, одежду, обувь, туристические поездки и т. д.

В развитых странах распространён подход к анализу бедности, называемый депривационным (или "измерением лишений"). Осенью прошлого года Росстат провёл такого рода анализ, опросив более 100 тысяч семей из всех регионов страны. Выяснилось, что определённые затруднения при покупке самого необходимого испытывают около 76% домохозяйств, а минимальным месячным доходом, обеспечивающим выживание, они считают сумму в 60,9 тысяч рублей. Применение подобных методов приближает к реальной оценке бедности, вместо того чтобы стричь всех под одну гребёнку.

Хорошим почином, на взгляд Алексея Кудрина, стали адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет, которые осуществляются в различном размере с учетом комплексной оценки нуждаемости. Такой же дифференцированный подход можно распространить и на нуждающихся более старших возрастов. Многофакторная модель должна ещё учитывать имущественный ценз: наличие второй квартиры или второй машины ограничит в получении социальной выплаты, считает Кудрин.

Пятилетка борьбы с бедностью?

Всемирный банк

Как заметил поэт Фёдор Тютчев, говоря о России, "у ней особенная стать": порой мы предпочитаем идти своим особым путём. Это не означает, что мы не могли бы с пользой применить определённый международный опыт и прислушаться к мнению авторитетных организаций. Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги выразил сомнения, что цель снижения уровня бедности в стране до 6,6% будет к 2030 году достигнута при сохранении существующих условий.

В докладе ВБ об экономике России говорится, что действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но недостаточно эффективной. В частности, эксперты банка сделали вывод, что бедное население до пандемии получало лишь 10% выплат в рамках всей социальной помощи. Россия расходует на системы социального обеспечения $30 млрд ежегодно (3% ВВП) — больше, чем другие страны Европы и Центральной Азии, утверждает директор и постоянный представитель ВБ в России Рено Селигманн. Он готов предложить рецепты, как сокращать бедность быстрее и дешевле.

Всемирный банк предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью в России под условным названием "Национальная программа минимального гарантированного дохода". При обеспечении адресности и использовании действующей программы социального контракта её стоимость могла бы составить всего 0,33% ВВП. Согласно программе от ВБ, пособия по социальной поддержке назначаются, исходя из дефицита дохода семьи. Меры поддержки могли бы включать предоставление денег, условий и услуг. Контракт между получателями поддержки и государством предусматривает принятие на себя гражданами некоторых обязательств, например, по поиску работы или готовности пойти на предложенную работу.

Си Цзиньпин

В феврале 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе КПК и китайского народа в борьбе с бедностью. По оценке ВБ, в 2000 году коэффициент бедности там составлял 49,8, а в 2019 уже 0,6. Три четверти глобального сокращения бедности приходится на долю этой страны, заявил директор Всемирного банка в Китае Мартин Райзер. Конечно, Китай стартовал с низкой базы, но действовал продуманно и стратегически грамотно, вкладываясь в развитие инфраструктуры, частного сектора, образования, торговли, в том числе электронной коммерции.

От позиции нового состава Государственной думы VIII созыва, выборы в которую прошли с 17 по 19 сентября, во многом будут зависеть дальнейшие пути социально-экономического развития страны. Согласно новым поправкам в Конституцию, парламент может серьёзно влиять на формирование правительства и проводимую им политику. Подобно тому, как в КНР в прошлую 13-ю пятилетку объявили борьбу с бедностью одной из главных целей, будущим депутатам следует осознать, что нет у нас в предстоящие пять лет более важных задач, чем повышение благосостояния миллионов россиян и преодоление социального неравенства.

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