Союз осетроводов: в этом году красная икра и рыба будут в изобилии

Что будет с ценами на красную рыбу и икру в этом году, как пандемия повлияла на отрасль и зачем люди на самоизоляции скупали чёрную икру, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру владелец группы компаний "Русский икорный дом", президент Союза осетроводов России Александр Васильевич Новиков.

Рыбы и икры будет много

— Александр Васильевич, появилась информация, что икра и рыба будут в изобилии, поэтому могут подешеветь. Как вы считаете, будет ли осенью удешевление этих продуктов, из-за того что было много красной рыбы и красной икры?

— У нас всегда это происходит следующим образом: один год рыба отдыхает (как мы говорим: они не приходят к нашим любимым берегам), а другой год она приходит в изобилии. Иногда бывает, что даже в суперизобилии.

В этом году действительно рыбы пришло много: в полтора раза больше, чем в прошлом году. Наши рыболовы и производственники успешно завершили путину красной рыбы, поэтому в этом году красная икра и рыба будут в изобилии.

Что касается цен, сегодня все стремятся продать свою продукцию подороже, побольше денег заработать. Но всегда, когда на рынке продукта много, его цена не растёт, а иногда даже опускается. В этом году роста цен не будет, потому что икры достаточно до следующего сезона. Она будет всегда:

на прилавках магазинов,

на складах у производителей,

у поставщиков.

То же самое касается рыбы. Красная рыба, которая на сегодняшний день добыта на Дальнем Востоке, будет в изобилии. А что касается рыбы, которая выращивалась у нас в аквакультуре, особенно в Карелии, возникает проблема: мы все знаем, какое жаркое было лето, и это повлияло на то, что рыба не так хорошо выросла, потому что её меньше кормили из-за слишком жаркого лета и тёплой воды. Поэтому икры форелевой будет немного меньше в этом году, хотя её объемы всегда незначительные. Основной объём — это икра, которая добыта из рыбы, выловленной в дикой природе.

Так что икры хватит, и цена на неё после Нового года даже, может быть, понизится, потому что все стремятся именно к Новому году главные покупки сделать.

— Основной вопрос не к вам как производителям, а к ритейлерам. Как они себя поведут?

— Сегодня оптовая цена красной икры на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году. Надеюсь, что так и будет. Ритейл, если будут большие объёмы, может продать немного дешевле: норму прибыли они и так выдержат. Надеюсь, что все будут довольны.

Пандемия влияет на отрасль

Рыболовецкое судно

— А вообще с рыбой как в этом году? Как с траулерами? Там была проблема: у нас старый морской флот — собирались обновлять.

— На сегодняшний день была подготовлена государственная программа, когда дополнительные квоты наши рыбаки получали, если они вводили в строй новые суда, то есть обновляли флот, либо строили новую рыбопереработку на берегу. Квоты — это объёмы, деньги, для них это очень важно.

Программа работает, новый флот вводится в эксплуатацию, строятся береговые предприятия по переработке. Это позволяет стабильно выпускать те объёмы продукции, которые выпускались до этого. Но основное направлено даже не на объёмы, а на улучшение качества.

За счёт того, что Китай в этом году устроил саботаж с нашим минтаем, который традиционно в большом объёме поставлялся в Поднебесную, то сегодня большой объём минтая попадёт на наш рынок, то есть его будет больше и он будет дешевле. Это тоже плюс.

— Вы сказали, что основные закупки красной икры и рыбы перед Новым годом. А сейчас, в октябре-ноябре, тоже будут праздники. Видимо, цена тогда тоже вырастет?

— На икру, особенно это касается раз икры чёрной и красной, основные объёмы продаж приходятся всегда на середину ноября и фактически до конца января-декабря. В преддверии новогодних праздников примерно 40 процентов объёма всего рынка за это время продаётся. Поэтому я просто говорю, что в это время наибольший спрос на эту продукцию.

— В целом пандемия ударила по отрасли?

— Очень сильно она ударила сначала по объёмам продаж чёрной икры. Во-первых, все просто были в шоке, потому что вначале пандемии все боялись, были закрыты предприятия общественного питания, рестораны, кафе, потому что был локдаун. Но затем постепенно объёмы более или менее стабилизировались. А потом, особенно объёмы продаж чёрной икры, даже стали превышать объёмы за прошлые года. Причина очень простая: люди во время тяжёлой ситуации вспомнили (и правильно сделали), что икра — это продукт, который очень важен для тех, кто:

болеет,

имеет ослабленный организм,

выздоравливает после тяжёлых заболеваний.

И примерно 20-25 процентов объёма чёрной икры в основном приобретали для тех людей, кто болел либо выходил из болезни. И это действительно помогало многим.