Экономист: "Белая зарплата — это роскошь, доступная крупным корпорациям и госслужбе"

Почему цифровизация по-разному влияет на жизнь больших и малых городов, можно ли отнести навигатор к сфере зелёной энергетики и почему платёжные системы Центробанка заменили собой Госплан, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, экономист Игорь Камильевич Лавровский.

Сплошная экономия

— Игорь Камильевич, наметилась тенденция к массовому закрытию офисов кредитных организаций, банков. Центробанк связывает это с цифровизацией финансовых услуг.

— Будущее всегда наступает неожиданно. Об этом говорилось давно, но люди почему-то воспринимают это с удивлением. Действительно, многие профессиональные функции начинают отмирать в результате информационной эволюции. Это происходит в таких заметных для потребителя сферах, как розничный сектор. Это технологическая реальность, в которую мы постепенно входим.

— Может быть это опасным для людей, особенно в регионах?

— Есть любимая тема для обсуждения, особенно в жёлтой прессе, — это страх перед будущим.

То есть надо напугать, что грядущее ужасно, оно ведёт к разрушению маленького мирка, в котором люди привыкли существовать.

Эти функции отмирают, потому что они больше не нужны. Была раньше распространённая профессия — машинистка. Сейчас вы можете вспомнить хоть одну знакомую машинистку? Что такое машбюро, вы помните? Это место, где машинистки печатали тексты на пишущих машинках. Сейчас нет ни пишущих машинок, ни машинисток. Раньше была распространённая профессия "телефонистка". Их были тысячи. Сейчас нет ни одной. Было очень много:

кучеров,

кузнецов.

— Это всё объясняется цифровизацией?

— Абсолютно. Причём пандемия резко ускорила процесс: люди не хотят ходить в офисы, подвергать себя опасности. Например, мне доставляло удовольствие сходить в банковский офис и сделать там свои дела. Но с началом пандемии я быстро перепрыгнул на онлайн-банкинг, и всё, я не был в банковском офисе года полтора.

— Но это для крупных городов. А в маленькие цифровизация либо не дошла, либо слабо развита. Их это ещё не коснулось?

— Здесь наоборот. Для крупных городов цифровизация — это альтернатива, возможность выбирать. А для малых городов это гигантская возможность. Они получают сервис точно такой же, как в столице.

У нас таких глухих углов, где нет интернета, практически нет. По развитию интернета мы лидеры в мире. Поэтому у нас проблема доступа к Сети не стоит.

В любом городе, даже на дороге вы можете спокойно воспользоваться услугами банка.

— То есть не надо думать, что за МКАД совсем другая жизнь?

— Это байка. Так говорят люди, которые никогда не выезжали за пределы МКАД. Я много по стране езжу. 3,5 тысячи км от МКАД — всё прекрасно организовано, чистые города, всё нормально.

Малым городам онлайн-технология даёт гигантские возможности: меняет сферу занятости. Например, мы не заметили, как у нас полностью преобразовался сервис такси. Сейчас трудно вспомнить, кто такой бомбила. Вы давно видели бомбилу? Я уже много лет не встречал. Это превратилось в нормальный корпоративный бизнес. Причем основано 100% на информационной технологии. Навигаторы преображают жизнь. Мы экономим.

Можно выступать за зелёную энергетику, но навигатор очень экономит горючее. Интересно было бы посчитать, сколько бензина экономится благодаря системам навигации на дорогах.

— Наверное, цифровизация ещё и бумагу экономит?

— Бумагу и время. Например, чтобы получить кредит в банке, сейчас не нужно даже общаться с сотрудниками. То есть всё заполняешь автоматически, они смотрят твою кредитную историю, денежные потоки. Принимает решение робот, согласно корпоративной процедуре. Это превращается полностью в супермаркетовый продукт и упрощает жизнь. Не нужно ходить в офис, собирать бумаги.

Всё стало прозрачным

— Степень информированности о людях гораздо выше, чем раньше. Мне, например, не хочется читать материалы Роскомстата, потому что они безнадёжно архаичны. Но мне хотелось бы посмотреть трафик:

МТС,

"Яндекса".

Они внутри корпорации знают гораздо больше, чем Росстат, о состоянии нашей экономики. Появляется новая реальность, в которой информация принадлежит не тем, кому, мы считаем, она по идее принадлежит. Она накапливается в совершенно новых сферах.

Когда начинаются призывы возродить Госплан, ребята, что его возрождать? Он уже существует в виде платёжных систем Центробанка. Причём гораздо более точно известно состояние экономики, чем когда бы то ни было раньше.

Система онлайн-платежей — это вообще революция. Посмотрите, что произошло при пандемии. Резко снизилась роль наличных денег. Заказываешь в Сети, расплатился по безналу, тебе доставили. Уровень сервиса потрясающий. Полная прозрачность транзакций. Никаких переходов денег из рук в руки.

— Серые схемы зарплаты могут стать прозрачными?

— Серые схемы зарплаты появляются не просто так. Это как серые очки. Люди надевают на себя серые очки, чтобы не видеть очевидные вещи. Например, что крупные страховые платежи, которые включаются в зарплату, на самом деле снижают возможный рост заработной платы. Работодатели не НДФЛ не хотят платить за работника, а страховые взносы. Это создаёт стимул для возникновения серых схем.

Полностью белая прозрачная зарплата — это роскошь, доступная крупным корпорациям и госслужбе. Для мелкого бизнеса это серьёзная проблема.

— Цифровизация помогает проследить эти схемы?

— Помогает. Причём это можно оценивать с двух концов. Ведь видно, что у человека приходит, что уходит. Степень прозрачности и информированности достигла необычайной высоты.

Сейчас можно по вашим чекам, по тому, как вы расплачиваетесь в Сети, с кем разговариваете, что ищете в Сети, легко определить уровень доходов и расходов.

— Вы сказали про архаику Роскомстата. Почему?

— У них очень консервативные, инертные схемы сбора информации. Они опрашивают предприятия, устраивают сложный сбор данных. Причём данные не на 100% достоверные. Есть гораздо более прямые и точные источники, но они ими не пользуются.

Я думаю, что будущее как раз в слиянии возможностей поисковых систем, сотовых операторов и госслужб, чтобы собирать реальную информацию о состоянии экономики.