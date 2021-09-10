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Автор Ирина Гусакова

Инвестор Сергей Клюев: "Мы чувствуем огромный потенциал Республики Башкортостан"

Экономика

10 сентября в городе Сибае Республики Башкортостан проходит III Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Его организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив.

Инвестор Сергей Клюев: "Мы чувствуем огромный потенциал Республики Башкортостан"

В ходе форума состоялась встреча Премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова и соучредителя Арктик Пауэр Кэпитал Сергея Клюева.

Андрей Геннадьевич отметил, что сибайская инфраструктура пока уступает столичной, однако правительством ведётся большая, системная работа для создания всех необходимых условий, в том числе для проведения масштабных мероприятий, где самое главное эффективность работы с инвесторами, которая в будущем принесёт экономике республики и Зауралья значимый результат.

"Проводя Инвестсабантуй, мы улучшаем инфраструктуру не только для проведения мероприятий, но и для жизни людей и предпринимательской деятельности", — подчеркнул Андрей Назаров.

По мнению Премьер-министра, в Зауралье есть дополнительные возможности для любого стратегически думающего бизнесмена и инвестора.

"Эта территория пока недооценена, но инфраструктура развивается. В частности, планируется строительство железной дороги Сибай — Сара. Это еще одно направление, которое позволит поставлять руду и в сторону Казахстана. Железнодорожная ветка нужна всей стране, а в частности Сибаю она даст возможность разрабатывать месторождения, улучшить и удешевить логистику. Мы формируем инвестиционный климат таким образом, чтобы он был одним из лучших в России. На сегодняшний день занимаем пятое место в инвестиционном рейтинге АСИ. Уверен, что мы можем улучшить этот результат", — заявил Андрей Назаров.

Также Андрей Геннадьевич вспомнил о недавнем визите Президента России Владимира Путина на открытие завода "Цемекс".

"Это один из примеров того, как австрийский бизнесмен сначала создал производство в Уфе, оценил перспективы и продолжил развивать свой бизнес в Республике, отдав предпочтение ей, а не другим регионам", — дополнил Премьер-министр Башкортостана и выразил уверенность, что регион и компания Арктик Пауэр Кэпитал станут партнерами на долгие годы.

"Мы чувствуем огромный потенциал Республики и Сибая в частности, хотели бы развиваться вместе с вами. Инвестиции, которые необходимы для наших общих проектов, в первую очередь в сфере энергетики, готовы делать. Надеемся, что принесем пользу региону и людям, которые проживают тут", — заявил в свою очередь Сергей Клюев.

Сергей Клюев также сообщил, что компания уже начала обсуждать энергетические проекты с представителями Республики Башкортостан в рамках совместной работы.

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Темы форум инвестиции башкортостан
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