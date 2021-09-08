Деловые встречи, концерт Валерии и дегустация кумыса: к чему готовиться участникам Инвестсабантуя "Зауралье-2021"

Город Сибай Республики Башкортостан, в котором 9-10 сентября пройдет инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021", третий год подряд становится не только центром притяжения инвестиций, но и местом, где все желающие могут познакомиться с культурой и колоритом региона.

Помимо многочисленных деловых встреч на сабантуе запланировано множество мероприятий — от дегустации кумыса до шествия национальных костюмов и концерта певицы Валерии. Организаторами форума традиционно выступают Правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, вхождение Башкортостана в 2021 году в топ-5 Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ означает, что усилия органов власти по созданию комфортных условий для бизнеса оценили сами предпринематели:

"Республика не только использует и адаптирует лучшие практики по работе с бизнесом, но и вырабатывает собственные уникальные решения, которые могут быть тиражированы в других регионах. Хорошим примером такой работы является практика Башкирии по привлечению бизнес-шерифов к взаимодействию с экспортерами. Этот опыт, когда заместители глав администраций выступают проводниками для предпринимателей, с помощью платформы АСИ "Смартека" уже успешно тиражируется в Ставропольском крае".

Место "притяжения инвестиций"

На Инвестсабантуй прибудут более тысячи гостей, среди которых множество именитых представителей политики, бизнес-сообщества и медиасферы, например, владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган и генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карен.

По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, Сибай сегодня "становится местом притяжения инвестиций и точкой роста промышленности в регионе". Так, месяц назад в Абзелиловском районе Республики Башкортостан состоялось открытие первой очереди завода "Цемикс", которое посетил президент РФ Владимир Путин. Предприятие будет специализироваться на производстве сухих строительных смесей, что позволит сократить практически полностью импорт белого цемента. Запуск завода, как ожидается, позволит стать еще одним шагом на пути к решению важных для региона проблем — придание импульса росту промышленности в регионе и создание новых рабочих мест.

Эти и другие важные для Республики и страны вопросы участники Инвестсабантуя смогут обсудить в рамках деловой программы.

В частности, дискуссия с участием общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" будет посвящена зелёному развитию, технологиям бережливого производства и использованию экологически безопасных для человека и окружающей среды стройматериалов.

Круглые столы при участии Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан и Фонда развития промышленности Республики затронут вопросы повышения производительности труда и поддержки промышленного сектора экономики, а о значении и развитии лесопромышленного комплекса в цифрах расскажут представители Министерства лесного хозяйства и Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана.

При участии корпорации развития "ВЭБ.РФ" на Форуме обсудят как государство и бизнес могут решать проблемы сообща с помощью механизма государственного-частного партнерства. В то же время правительство Башкортостана традиционно проведет заседания инвестиционного комитета в формате "Инвестиционный час", а центр стратегических разработок региона — целый ряд дискуссий на тему "Инновационный научно-технологический центр — драйвер развития высокотехнологичной экономики в Башкортостане".

"Уверен, что форум станет еще одним шагом к формированию делового климата и повышению инвестиционной привлекательности всего Башкортостана и Зауралья республики. Правительство Башкортостана создает все условия для того, чтобы здесь постоянно происходили позитивные перемены. И сегодня Сибай по праву считается экономическим, культурным, образовательным центром республики. Отрадно, что здесь уже в третий раз проводится Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье", — сказал глава Республики Радий Хабиров.

Светлана Чупшева - генеральный директор АСИ и Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан

Туристическая привлекательность региона

По словам заместителя руководителя Центра развития туризма Башкортостана при Государственном комитете Республики по предпринимательству и туризму Артура Идельбаева, Сибай сегодня — это не только центр экономической жизни региона, но и "самый крупный и красивый город башкирского Зауралья" с точки зрения туризма.

"Около него находится второй по величине в мире карьер, который тоже может стать объектом туристического паломничества. Город обрамляет хребет Ирендык, который я считаю самым красивым горным хребтом в Башкирии. И поэтому именно здесь мы открыли три года назад туристический маршрут конно-географическая экспедиция по следам Пржевальского. То есть здесь есть нетронутые красивые места, красивые водопады, горные речки, ущелья. Недалеко от города, буквально в нескольких километрах, находится родная деревня и могила Мужавира-Хазрата — это один из самых почитаемых у башкир мусульманских святых, паломничество, к которому тоже совершается почти круглый год очень многими жителями республики и не только. Там же находитсясвятой источник", — отметил Артур Идельбаев.

Он добавил, что Башкирия в целом является одним из самых удобных туристических мест в нашей стране для активного отдыха.

"Недалеко от Сибая находится один из самых крупных горнолыжных комплексов страны — Абзаково. Сюда даже приезжает кататься Владимир Путин на лыжах. У нас самая популярная сеть сплавных рек. Сюда приезжает сплавляться почти вся Россия, потому что наши реки такие же живописные, как на Алтае, с высокими красивыми скалами и живописными лесами, но в тоже время они безопасны. Здесь могут сплавляться, как двухлетние дети, так и пенсионеры", — заявил замруководителя Центра развития туризма Башкортостана.

Национальный колорит

Повышению туристической привлекательности региона безусловно способствуют особенности культуры и колорита Республики, с которыми в полной мере смогут познакомиться гости и участники Инвестсабантуя.

Согласно официальным данным, в Башкортостане проживает около 4 млн. человек, среди которых и башкиры, и татары, чуваши, казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, евреи, молдаване, армяне, латыши, марийцы, мордва, удмурты и другие. Поэтому во второй день Форума, 10 сентября, в Сибае пройдёт шествие национальных костюмов, которое закончится на центральной площади города концертом фольклорных коллективов и ансамблей песни и танцев.

Помимо этого, на Инвестсабантуе будут проходить два гастрономических фестиваля:

Республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни

и "КумысFEST".

Здесь можно будет попробовать знаменитый напиток кочевников — кумыс, закусить который предложат еще одним традиционным для степняков блюдом — бараньими глазами. Вдобавок к гастрономическим развлечениям гости сабантуя смогут попробовать подоить кобылу и узнать, как производится кумыс, какими целебными свойствами обладает этот напиток, и кто из великих исторических и культурных деятелей использовал его в качестве лекарства от недугов.

Завершением праздничной и культурной программы Сабантуя станет концерт популярной певицы Валерии.

Все мероприятия на форуме будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора. Организаторами Инвестсабантуя выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.