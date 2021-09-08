Уже скоро: назван срок начала поставок по "Северному потоку - 2"

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" компания "Газпром" планирует начать 1 октября. Об этому сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Начало поставок — 1 октября

"Российский газовый гигант хочет начать поставки газа по первой нитке "Северного потока — 2" в Германию 1 октября", — сообщило агентство.

Напомним, строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года. А 6 сентября компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG объявила о сварке последней трубы второй нитки.

Ранее сообщалось, что в "Газпроме" рассчитывают поставить до конца текущего года 5,6 млрд кубометров газа по "Северному потоку — 2".

При этом Bloomberg отмечает, что сроки фактического поступления газа в европейскую газотранспортную систему будут по-прежнему зависеть от решения немецкого регулятора. Ранее этот самый регулятор постановил не выводить "Северный поток — 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно ей, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

Планы Украины и прочие нюансы

В связи с чем на Украине заявили, что украинская компания, управляющая газотранспортной системой, "как нельзя лучше подходит" на роль независимого от "Газпрома" оператора для управления "Северным потоком — 2". Помешать строительству трубопровода в Киеве не смогли, но рассчитывают все же получить какую-то прибыль от его запуска.

Трубопровод, напомним, рассчитан на поставку 55 млрд кубометров газа ежегодно. Правда, в связи с ограничениями со стороны Евросоюза, трубопровод может быть задействован только на половину своей мощности.

Тем временем, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла отметки 671 доллар за тысячу кубометров. Цены на газ растут на протяжении длительного времени. Причем в Азии они еще выше, чем в Европе, а потому все свободные объемы сжиженного природного газа (СПГ) направляются туда.

В Европе же остро стоит вопрос заполнения газовых хранилищ перед зимним отопительным сезоном. Стоит заметить, что с октября начинается новый газовый год.