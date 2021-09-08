Без нормативов и шаблонов: сможет ли Москва "приблизить" Дальний Восток?

Вокруг развития дальневосточного региона России в последние дни было сломано немало копий. И дело не только в прошедшем во Владивостоке экономическом форуме. С некоторых пор власти страны придают чрезвычайное значение опережающему развитию данного региона. И несмотря на определённые успехи, основная работа ещё впереди.

Идея создания вокруг города Владивосток первого в регионе города-миллионника на время стала медийной сенсацией, заслонившей другие значимые темы. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. Озвученный план включает присоединение к тихоокеанской жемчужине города Артём и строительство нового города-спутника. При этом будет делаться акцент на создание более комфортных жилых кварталов с "благоустроенными территориями, стандартами по парковым зонам, детским площадкам и парковочным местам".

Ещё одной резонансной темой стала инициатива министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Ангаро-Енисейском макрорегионе и Южной Сибири трёх-пяти новых городов — крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300-500 тысяч человек. Президент Владимир Путин идею министра принял вполне благосклонно, исходя из общеизвестного принципа, что "будущее России должно прирастать Сибирью". Даже на фоне открывающихся возможностей по развитию Арктики она не уходит на второй план, так как с точки зрения инфраструктуры и климата "гораздо более приспособлена" для освоения в интересах всей страны.

Новые инициативы не получили единодушной поддержки даже во властных кабинетах, что уж говорить о представителях бизнес-кругов и экспертного сообщества. Вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко увидела в ней принятый в советское время метод "развития отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических — на территории российских субъектов". Глава Сбербанка Герман Греф считает, что создание новых агломераций "позволит уйти от хаотичной застройки вокруг предприятий". По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на Дальнем Востоке нужен десяток городов, а "не один большой город и всё остальное — пустошь".

Представители бизнеса считают, что ориентироваться нужно на создание предпринимательской среды, создание рабочих мест и социальной инфраструктуры. Следует привлечь будущих жителей комфортной городской средой, повышенной транспортной мобильностью, доступным жильём и хорошей экологией. Как считает замглавы Минстроя Никита Стасишин, важно хорошо себе представлять, "что это будут за города, к чему они будут привязаны с точки зрения производств, что там будет с трудовыми ресурсами".

Он знает: город будет

Сергей Шойгу

Как будто бы отвечая на возникшие вопросы, министр Сергей Шойгу добавил к своим инициативам определённую конкретику. Русское географическое общество, президентом которого он является, при участии ученых РАН и экспертов Центра стратегических разработок на протяжении более 10 лет разрабатывает предложения по развитию Сибири. Возможно, уже осенью результаты этой работы после согласования в правительстве будут представлены главе государства. Шойгу уверен, что в Сибири хватает ресурсов, энергии и людей, остаётся создать современные производства и определить источники финансирования для запуска этих процессов.

По мнению Шойгу, площадки для строительства новых городов в Сибири должны быть "скоррелированы с ресурсными возможностями региона и программами развития транспортных сетей". Между Братском и Красноярском может быть промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Около Лесосибирска может появиться кластер "Лес и строительные материалы". Министр Шойгу также предлагает организовать углехимическое производство в районе Канска. Новые агломерации призваны стать полюсами притяжения как для населения всей России, так и для соотечественников, находящихся в странах СНГ и дальнем зарубежье.

В Приморье, как в Калифорнии

Владимир Путин

Глава государства высказал немало идей, касающихся развития Дальнего Востока, в ходе посвящённого ему совещания и пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин подчеркнул колоссальный потенциал дальневосточного региона, не раз вспомнил о роли "наших выдающихся предшественников", свойственный им и современным поколениям дальневосточников дух первооткрывателя. Это перспектива развития нашей страны не на десятилетия, а на столетия вперёд, считает президент страны. Поэтому опережающее развитие Дальнего Востока рассматривается как "наш долгосрочный и абсолютный приоритет". И тут не обойтись без масштабной программы обновления дальневосточных городов.

"Речь идёт не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов, — считает Владимир Путин. — Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности".

Как отметил президент, в последнее время стоимость жилья в регионе подросла, отмечается нехватка доступных предложений на рынке. В этой связи объём жилищного строительства до 2024 года должен превысить уровень 2019 года в 1,6 раза. В дальневосточных городах должен работать удобный, экологически чистый общественный транспорт. Во избежание риска загрязнения природы в портовых городах президент поручил оснастить все российские грузовые порты системами экологического мониторинга.

Эксперты отмечают, что цель привлечь дополнительный приток людского капитала на Дальний Восток требует решения целого комплекса проблем. Среди них низкий уровень зарплат при высокой стоимости товаров потребления, сложности с получением медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах, транспортная разорванность внутри региона и т. д. И нужны нестандартные подходы в их решении.

Экономист Василий Колташов привёл в пример Калифорнию, заселение которой происходило параллельно с расширением железнодорожной сети. Развитие Дальнего Востока должно быть привязано к инфраструктурно-коммуникационной модернизации Сибири. По мнению Колташова, население городов надо увеличивать за счёт бюджетников, военных, расширения Тихоокеанского флота, переноса на восточное побережье высших и средне-специальных учебных заведений и т. д. Чтобы Приморье стало российской Калифорнией, государство вновь должно запустить масштабные проекты с участием частного бизнеса, считает эксперт.

Учась на уроках прошлого

На совещании, посвящённом развитию Дальнего Востока, президент Путин посетовал, что в своё время власти "затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог". Как итог, сегодня мы не можем в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке и нарастить экспорт в соответствии с резко возросшим спросом. Это означает упущенную выгоду и для компаний, и для бюджета регионов, и для всей страны. Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи исходя не из текущей, а уже из более отдалённой стратегической перспективы, считает президент.

Глава государства порекомендовал членам правительства не опираться "на безликие нормативы", когда речь идёт о Дальнем Востоке, вкладываться в него сейчас, чтобы завтра был ощутимый результат. Если руководствоваться здесь "какими-то усреднёнными формулами, действовать по шаблону", тогда кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему не получить. Это касается вопроса связности территорий, субсидирования авиабилетов, учёта специфики малонаселённых районов.

Из истории царской России можно вспомнить политику Петра Столыпина, сделавшего немало для переселения крестьян в Сибирь. Но то была аграрная страна и людей удавалось привлечь одним лишь обещанием выделить участки земли. Сегодня мы живём в другой реальности, и необходимы намного более значимые стимулы. Ещё потребуется немало усилий членов правительства, политиков, учёных, предпринимателей, инженеров и строителей, чтобы наш Дальний Восток стал для россиян ближе и притягательнее.

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