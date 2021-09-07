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Автор Олег Артюков

Президент "Лукойла": высокие цены на нефть опасны. В том числе и для России

Экономика

Считается, что высокие цены на нефть весьма благоприятно отражаются на доходах российского бюджета. И казалось бы, чем выше цены, тем лучше. Однако президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов считает, что цена 100 долларов за баррель может оказаться весьма проблематичной для экономики. И, отметим, это напрямую отразиться на России.

Президент "Лукойла": высокие цены на нефть опасны. В том числе и для России

Почему 100 долларов за баррель — это плохо

По мнению Алекперова, при достижении цены в 100 долларов и выше возможно обрушение нефтяного рынка. Высокие цены, по его словам, могут "стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка".

В интервью "Коммерсанту" президент "Лукойла" заявил, что комфортной для потребителей является стоимость нефти в коридоре 65-75 долларов за баррель. "Страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов", — сказал Алекперов.

Напомним, в прошлом году был период, когда страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению относительно поставок нефти. В результате цены рухнули и порой даже достигали отрицательных значений.

В связи с этим многие эксперты заявляли, что цены на нефть в обозримой перспективе не достигнут прежних значений. И хорошо будет, если цена стабилизируется на отметке 30-40 долларов за баррель.

Падения и взлёты

Стоит заметить, что низкие цены на нефть ударили и по американским производителям. В США достаточно много компаний инвестировали в добычу сланцевой нефти. Однако рентабельна она только при относительно высоких ценах. Как раз цена в 100 долларов за баррель — или чуть ниже или выше — вполне подходит для того, чтобы инвестировать в добычу сланцевой нефти.

После обвала цен весной прошлого года страны ОПЕК+ пришли к соглашению, взяв на себя пропорциональное сокращение добычи нефти. Серьезнее всех сократить добычу пришлось России и Саудовской Аравии.

Резкое снижение добычи привело к постепенному росту цен на нефть. Параллельно увеличивался и спрос. При этом ОПЕК+ продолжает регулировать объемы нефтедобычи и предложения на рынках, чтобы не допустить сильных колебаний.

Между тем, рост цен на нефть вызывает все больше претензий со стороны США к ОПЕК+. В Вашингтоне считают, что объемы добычи и продаж надо увеличивать, поскольку с ростом цен на нефть растут и цены на бензин.

Между тем, аналитики Bank of America считают, что уже к 2022 году цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель.

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