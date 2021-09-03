Проблема для важнейшего проекта: российский миллиардер назвал плохим оборудование из России

Глава компании НОВАТЭК Леонид Михельсон раскритиковал оборудование, которое работает на четвертой линии завода "Ямал СПГ". Линия была запущена совсем недавно, в мае 2021 года. Но, по словам Михельсона, работает плохо.

Чем недоволен Леонид Михельсон

"Плохо она работает. Дело не в самой технологии, полностью все оборудование сделано в России. Такое оборудование, которое еще российские компании не производили. И турбодетандеры, и компрессорная группа совершенно новая. Надо признать, что нашим производителям и заводам еще учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии практически ко всем поставщикам оборудования на четвертую линию. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки, но все меньше", — заявил Михельсон.

По его словам, у компании будут претензии к поставщикам оборудования, в том числе финансовые.

Четвертая линия завода "Ямал СПГ" была построена по собственной технологии "НОВАТЭКа" — "Арктический каскад". К технологии у Михельсона претензий нет, поскольку она увеличила проектную мощность на 0,95 млн тонн, до 20 млн тонн в год.

Впервые всё оборудование для линии было произведено в России. Среди предприятий, которые поставляли оборудование: структура "Росатома" "Атомэнергомаш", "Казанькомпрессормаш", "Криогенмаш". Глава "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов заявил РБК, что ему неизвестно о претензиях НОВАТЭКа.

Один из наиболее значительных российских проектов

Напомним, "Ямал СПГ" один из наиболее значительных проектов по добыче энергоресурсов, который реализуется в России. Его особенность в том, что ставка сделана на поставки сжиженного природного газа. Для этого построен завод по производству СПГ мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд кубометров. Также построен морской порт Сабетта, где производится погрузка продукции на СПГ-танкеры.

Первые три очереди завода были запущены в 2017, 2018 и 2019 годах. И тогда использовалось импортное оборудование. Однако сказываются проблемы с поставками в Россию высокотехнологичного оборудования из-за западных санкций. В связи с чем ставка была сделана на развитие собственного производства. Получается, как видно, далеко не всё.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон входит в число самых богатых людей России. В российском рейтинге, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Михельсон занял пятое место с состоянием 24,9 млрд долларов.