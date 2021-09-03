ВЭФ-2021: власть, медиа и бизнес в борьбе за природу и совесть

3 сентября в столице Приморья, городе Владивостоке, прошел второй рабочий день Восточного экономического форума (ВЭФ — 2021). Основные мероприятия состоялись на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Если на первых сессиях ВЭФ были затронуты преимущественно вопросы рынка труда, состояния мало бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы ВРП, то сегодня много внимания было уделено проблемам экологии и защиты окружающей среды от загрязнения.

В рамках сектора "Экономика нового времени…", состоялась сессия "Государство, бизнес, креативные индустрии — экология глобальной общественной культуры". Модератором сессии выступил управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

Участники и гости сессии предложили собственный взгляд на вопросы развития массовой культуры экологического потребления, обсудили, почему экология — это не просто наука, а особый образ жизни, подняв при этом наиболее актуальные вопросы экологической повестки:

"Что происходит на разных уровнях для сохранения окружающей среды?"

"Как мусорная реформа влияет на компании и жизнь людей?"

"Каким образом музыкальная индустрия может обратить внимание населения страны на решение экологических проблем?"

"Что может сделать каждый из нас уже сегодня, и как вовлечь большее количество людей в экологические программы?"

"Как внутренний туризм и путешествия помогают продемонстрировать последствия деятельности человека, по-другому взглянуть на природу, окружающую среду и изменить своё отношение к ней?

Вячеслав Бутусов

Одним из спикеров сессии был рок-музыкант, писатель, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов. Он высказался на тему важности сохранения окружающей среды и отметил, что в вопросах экологии важно обращаться к своим внутренним мотивам, ориентироваться на совесть.

"Музыка и другие разделы культуры — все они влияют на формирование общественного мнения, общественной культуры. Когда я читаю какие-то материалы, связанные с охраной природы: различных мыслителей, просветителей, святых отцов — очень часто встречается термин "экология души", что говорит о том, что степень чистоты нашей души каким-то образом отражается на внешнем мире, хотим мы этого или нет", — рассказал артист во время своего выступления.

В качестве примера Бутусов привел строки российского писателей Михаила Пришвина, который сказал: "для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты".

"Когда мы понимаем вопрос: чем мы можем помочь природе, в технологическом смысле, — это оправданно. Мне кажется, природа призвана пробуждать в нас, или не давать уснуть, такому понятию, как советь. А советь приведет нас правильным путём к правильному отношению к окружающей среде и, в общем-то, к благоденствию",

— подчеркнул Бутусов.

Первый заместитель генерального директора ИД "КП"Роман Карманов

Мнение артиста поддержал первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Комсомольская правда", сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

"Мне кажется, очень правильно, что медиа включились в продвижение экологическое повестки. Для этого настал подходящий момент: с одной стороны, медиа поняли, что необходимо продвигать эти вопросы, с другой стороны — аудитория уже готова эти сигналы считывать и воспринимать. На самом деле, уже выросли целые поколения молодых людей, для которых экологическая повестка естественна", — поделился мнением Роман.

Он отметил, что именно эти люди (молодое поколение) (прим. Ред) являются основными потребителями контента, поэтому основные идеи по продвижению экологической повестки и экологической культуры должны пронизывать все существующие медиа потоки.

"Решение этих вопрос невозможно без объединения всех сторон: власти, медиа, бизнеса, сообществ. Инициатива может исходить от любой из сторон, но в конечном итоге она должна быть подхвачена всеми. Все должны сесть за стол переговоров, принять общие рабочие карты и двигаться в общем направлении, тогда проблемы будут решены", — подвел итог Карманов.

Напомним, в этом году во Владивостоке проходит уже шестой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ — 2021). Основная тема форума — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. В этот раз на форум приехали представители 60 стран мира.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, а в его программу включено более 70 деловых мероприятий: от приветственного коктейля и культурной программы, до сессий на тему экологии и высоких технологий.