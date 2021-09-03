Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России

Дело защиты климата требует жертв. Переход от двигателей внутреннего сгорания на электрический привод в сфере автотранспорта — задача не из лёгких, учитывая наше заметное отставание в данной области. Власти страны во всеуслышание заявили о планах создания "собственной линейки электромобилей" и приняли концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года.

В роли возмутителей спокойствия, как обычно, выступили страны Евросоюза, пообещавшие перестать продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже к 2035 году. В одном ряду с ними идут Израиль, Япония и некоторые штаты США (например, Калифорния). Экологи считают, что по выбросам углекислого газа наземный транспорт следует сразу за сельским хозяйством и энергетикой: на него приходится одна пятая от общего объёма. Только на легковые автомобили приходится 12% всех углеродных выбросов в ЕС.

Европе есть чем похвалиться, если говорить о "зелёном" транспорте. На дороги Германии удалось вывести уже один миллион электромобилей, более половины которых — полностью электрические машины, а остальные представляют собой гибриды на топливных элементах. К 2030 году их число хотят довести до 14 миллионов. В прошлом году в Евросоюзе было продано более миллиона электромобилей, а через десять лет по дорогам континента их должно ездить не менее 30 миллионов. Особо отличилась Норвегия, где экологичные авто обогнали по продажам все остальные.

Западные автоконцерны соревнуются в том, кто раньше перейдёт на выпуск "зелёных" машин. Компания Ford инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии и обещает к 2030 году продавать в Европе только электромобили. С той или иной разницей в сроках такие же планы есть у Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche. Корпорация Honda собирается вложить в разработки $46 млрд в течение ближайших 6 лет, чтобы к 2040 году выпускать только электромобили.

Согласно данным ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), по сравнению с прошлым годом в 2021 году продажи электромобилей в Европе подскочили вдвое (7,5% от общего объёма), а бензиновых и дизельных — упали процентов на 10. Тут дело не в экологической сознательности (хотя и она присутствует), а в специальных мерах поддержки покупателей. Власти Франции предоставляют щедрые субсидии в 6 тысяч евро для счастливых приобретателей нового электромобиля и доплачивают по тысяче евро даже при покупке подержанных электрокаров. Примерно такую же помощь оказывают климатически сознательным автолюбителям в таких странах, как Германия, Великобритания и Китай. Кроме того, ежегодно там вводятся в строй сотни тысяч электрозаправок.

Скидка из "прекрасного далёка"

Электромобиль "Кама-1"

Статистика продаж электромобилей в России на фоне развитых стран мира выглядит довольно безрадостно. Согласно данным Минэкономразвития, по итогам 2020 года парк электромобилей в стране насчитывал до 11 тысяч штук, что меньше 1% от всего автопарка. Больше всего у нас распространены модели Nissan (85%), затем следуют Tesla (6%) и Mitsubishi (4%). Компания KPMG, проводившая своё исследование в прошлом году, насчитала их в России и того меньше — всего одну тысячу, так как учитывала официальные данные импорта, а не количество зарегистрированных в МВД машин. В любом случае, количество эко-дружелюбных авто в России на фоне 45-миллионного парка легковых машин ничтожно мало.

Исследование проводилось в 25 государствах — европейских, азиатских, американских, Австралии и Новой Зеландии. Его авторы вывели индекс, основываясь на соотношении числа электромобилей к общему автопарку в стране, инвестициях в их разработку, наличии электрозаправок и готовности граждан пересаживаться на более дорогие электрокары. Так вот, Россия заняла 23-е место с 1,8 балла из 10. Хуже дела обстоят только в Индии и Бразилии. А если говорить о развитии технологий и инноваций в электротранспорте, то Россия вообще на последнем месте.

Автолюбителей в России можно понять: цены на "зелёные" авто кусаются, а весомых мер поддержки для этого рынка нет. Самая доступная модель — Nissan Leaf выпуска 2012 года — стоит 450 тысяч рублей, BMW 5 серии — 3,4 млн., а Tesla разных моделей обойдётся в суммы от 4,7 до 11,6 млн рублей. Причем, за последние 10 лет стоимость батарей для электромобилей снизилась с 1110 до 137 долларов за киловатт-час. Что интересно, правительство России в прошлом году утвердило скидку 25% для покупателей отечественных электрокаров стоимостью не дороже 2,5 млн рублей. Загвоздка в том, что в нашей стране они пока не производятся, так что скидка стала подарком из "прекрасного далёка".

Зато в России обнулили ввозную пошлину на "зелёные" авто, в некоторых регионах их владельцев освободили от уплаты транспортного налога. В правительстве рассматривают и такие льготы, как снижение стоимости проезда по платным дорогам и бесплатная парковка, но о денежных субсидиях — молчок. Сеть электрозарядных станций у нас тоже в зачаточном состоянии: менее 700 на 11 тысяч авто. Их должно быть по одной на 10 электрокаров, чтобы можно было комфортно заряжаться без длительного ожидания в очередях.

На выходе — первый российский электрокар

Электромобиль Zetta

В августе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта России до 2030 года с бюджетом почти 600 млрд рублей. В результате её реализации, разделённой на два этапа, каждый десятый автомобиль, сходящий с конвейера, должен быть электрическим и должно появиться 9400 зарядных станций по всей стране. Кроме того, планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных батарей и построить тысячу водородных заправок.

Что касается мер по стимулированию рынка электротранспорта, то предусмотрены программы поддержки спроса: льготные лизинг и кредитование, льготы по транспортному налогу и т. д. Для поощрения инвесторов правительство готово заключать с производителями выгодные специнвестконтракты. В предстоящие годы будут постепенно вводить такие меры, как бесплатный проезд на автотрассах, введение бесплатных парковок для электрокаров, установят минимальную долю их продаж для автопроизводителей и импортёров и минимальную норму использования российских электромобилей для государственных нужд.

С запуском серийного производства собственных электромобилей в России пока как-то не задалось. На слуху два проекта — это Zetta предпринимателя Дениса Щуровского и "Кама", разработанная "Камазом" и Петербургским политехническим университетом. Гораздо лучше дела обстоят с серийным производством и эксплуатацией электробусов. "Камаз", ГАЗ и "Волгабас" в сумме выпускают их ежегодно три сотни. Всё больше электробусов ГУП "Мосгортранс" можно видеть, например, на улицах Москвы: по состоянию на июль текущего года их было более 700.

Судя по заявлениям и утверждённой концепции, у правительства есть желание следовать общемировому тренду в наращивании доли "зелёного" транспорта. Главное, чтобы слова не расходились с делами. Так получилось, что в прошлом году компании Zetta пришлось отложить запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1, так как ей было отказано в займе от Фонда развития промышленности. Весной этого года в прессе прошли сообщения о визите в Тольятти главы Минпромторга Дениса Мантурова и его встрече с представителями Zetta. Возможно, личное участие министра придало хороший импульс проекту. Во всяком случае, в августе стало известно, что серийное производство первого российского электрокара могут запустить ещё до конца текущего года.

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