Ирландский суд намерен вынести решение по спору "Уралхима" с офшорами

Высокий суд Ирландии 30 июля 2021 года сообщил о намерении вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска против АО "ОХК "Уралхим" и других лиц от офшорных компаний Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited.

Об этом опубликована информация на официальном сайте АО "ОХК Уралхим".

В своём официальном заявлении "Уралхим" пишет, что принятое решение не предрешает исход дела по существу. Оно касается процессуального вопроса и лишь означает, что суд намерен рассмотреть обоснованность требований вышеуказанных компаний. Решение по существу спора может быть принято только после проведения основного разбирательства, к которому Высокий суд ещё не приступил. После вынесения решения по юрисдикции АО "ОХК "Уралхим" рассмотрит вопрос о его обжаловании.

Между тем, по мнению Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), судиться именно в Ирландии владельцы ТоАЗа решили неслучайно. Дело в том, что одним из ответчиков по ирландскому спору является компания Eurotoaz Limited, зарегистрированная в Ирландии. В 1994 году Владимир Махлай продал совместному российско-венгерскому предприятию (СРВП) "Евротоаз" 10% акций завода за 20 миллионов долларов. В 1995 году Владимир Махлай ликвидировал "Евротоаз", права собственности на его долю акций ТоАЗа перешли к зарегистрированной в Ирландии Eurotoaz Limited, с помощью которой ТоАЗ тогда реализовывал свою продукцию на американском рынке. Позиция бенефициаров ТоАЗа — Eurotoaz Ltd ликвидировался сам.

Ирландская юрисдикция компании Eurotoaz Limited сейчас пришлась владельцам ТоАЗа очень кстати, ведь судопроизводство в этой стране предусматривает возможность удовлетворять требования одной стороны, не приглашая и не заслушивая их оппонентов. "Уралхим" в июле 2018 года оспорил юрисдикцию ирландского суда, так как, по мнению компании, решение по активу, находящемуся и работающему в России, должен принимать российский, а не иностранный суд, замечает РАПСИ.

Агентство также подчёркивает, что судебное разбирательство в Ирландии ведётся по иску четырёх офшорных компаний, которые называют себя мажоритарными акционерами ПАО "Тольяттиазот", хотя в действительности, как установлено приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти, они получили около 70% акций "Тольяттиазота" в доверительное управление. Истцы не раскрывают суду в Ирландии, в чьих интересах заявлен иск и кто является конечным бенефициаром указанных акций. Однако, как было установлено приговором, указанные офшорные компании были использованы осуждёнными Сергеем Махлаем, Владимиром Махлаем и Эндрю Циви как места хранения акций ПАО "Тольяттиазот" с целью сокрытия от других акционеров сведений о собственниках акций.

Как напоминает в своём комментарии "Уралхим", в июле 2019 года Комсомольский районный суд города Тольятти вынес в отношении бенефициарных владельцев ПАО "Тольяттиазот" обвинительный приговор. Сергей Махлай, Владимир Махлай, а также владелец аффилированной с ними швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви и двое других фигурантов были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 cт. 159 УК РФ). Суд приговорил их к 8,5-9 годам лишения свободы и обязал возместить причинённый ущерб в размере 77,3 млрд рублей — в счёт возмещения ущерба, нанесённого ПАО "Тольяттиазот" и 10,3 млрд рублей — АО "ОХК "Уралхим" (миноритарному акционеру ПАО "Тольяттиазот", владеющему 10% акций предприятия).

Другое российское издание, "Собеседник", которое также следит за ситуацией, пишет, что с тех пор число уголовных дел, где Сергей Махлай — основной фигурант, только увеличилось. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке 9 июня 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир осуждён на 7,5 года колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как заказчик преступления.

В своём официальном сообщении "Уралхим" поясняет, что иск доверительных управляющих акциями ТоАЗа к АО "ОХК "Уралхим" и другим лицам был подан в ноябре 2016 года, на завершительном этапе расследования уголовного дела о мошенничестве. В иске утверждается, что ответчики несут ответственность за якобы имеющийся сговор с целью причинения ущерба истцам действиями, направленными на лишение их пакета акций или выгод от участия в акционерном капитале ПАО "Тольяттиазот" и/или причинения ущерба стоимости их пакета акций.

"Уралхим" отрицает все выдвинутые истцами претензии и намерен в Высоком суде доказывать их несостоятельность.

В целях исполнения приговора взыскание ущерба было обращено на контролируемое Э. Циви ООО "Томет", где в апреле 2021 года началась процедура банкротства, а в августе 2021 года суд признал банкротом С. В. Махлая и обратил взыскание на его имущество — сообщается на сайте "Уралхима".