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Автор Антон Куликов

Почему яростный критик энергопроектов РФ по максимуму закупается российским газом

Экономика

Польша на протяжении второго и третьего кварталов стабильно импортирует свыше 900 млн кубометров российского газа в месяц, что соответствует максимальному уровню поставок по контракту с "Газпромом". При этом власти этой страны являются одними из самых последовательных и жестких критиков российских энергетических проектов.

Почему яростный критик энергопроектов РФ по максимуму закупается российским газом

Как Польша по собственной воле стала покупать газ дороже

"В январе-августе 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Польшу на 12%", — цитирует агентство "Интерфакс" сообщение "Газпрома" о производстве и поставках за восемь месяцев текущего года.

Ещё один любопытный момент: в прошлом году польская газовая госкомпания PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж и добилась пересмотра формулы цены поставок. По словам представителей польской компании, "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

В прошлом году цены на газ были крайне низкими. Например, в мае 2020 года цена газа на хабе TTF упала почти в два раза по сравнению с концом марта того же года, с 80 до 46-47 долларов за одну тысячу куб. м; на хабе в Баумгертене газ тогда стоил около 62 долларов за тысячу кубометров. Такой уровень цен не покрывал расходы "Газпрома" на транспортировку и налоги, не говоря уж о хоть какой-то прибыли.

И разумеется, в тех условиях победа PGNiG казалась чрезвычайно выгодной. Вот только сейчас цены в Европе перевалили за 600 долларов за тысячу кубометров газа. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за август — 533 доллара.

Если бы поляки не оспаривали цену и не меняли условия поставок, то сейчас она составила бы для них менее 260 долларов за тысячу кубометров. Но раз они хотят покупать по ценам европейских рынков, то это их дело, разумеется.

Контракт с "Газпромом" поляки заключать не хотят

Польша также сделала ставку на сжиженный природный газ (СПГ). Однако все его свободные объемы вот уже который месяц уходят в Азию, где цена на газ значительно выше европейской. И американские союзники почему-то продают газ азиатским покупателями, а не спешат снабдить "молекулами свободы" (как их называл бывший госсекретарь Майк Помпео) своих польских партнеров.

В августе 2021 года Польша сократила прием сжиженного природного газа по отношению к августу 2020 года на 29%. Хотя средний за 2021 год импорт СПГ пока еще показывает рост к уровню 2020 года на пять процентов.

До 2022 года действует так называемый ямальский контракт, по которому Польша получает из России до десяти миллиардов кубометров газа ежегодно. В Польше контракт продлевать отказываются, рассчитывая компенсировать выпадающие объемы газа за счет поставок СПГ и добычи на норвежском шельфе.

Но, еще раз, вольному воля — если поляки считают, что им выгодно в два раза переплачивать за газ, то кто же этому может помешать?

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