Зрелая инновационная политика сделает сказку былью

Буксующей российской экономике нужны действенные стимулы развития в виде инноваций и высоких технологий. Среди шести направлений социально-экономического развития страны, обозначенных правительством, особую роль играет технологический рывок. Именно он приблизит нас к решению многих задач в промышленности, экологии и социальной сфере.

Как заявил недавно первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов, ставится задача за 10 лет перестроить производственную базу страны на основе так называемых сквозных технологий (то есть ключевых научно-технических направлений), которые будут определять мировую конкурентоспособность экономик различных стран. В настоящее время национальная технологическая инициатива (НТИ) охватывает почти 2 млн человек и 3 тысячи компаний с выручкой 640 млрд рублей. Готовится к публикации "белая книга" НТИ, в которой перечислены прорывные решения, зачастую превосходящие мировой уровень.

По словам Андрея Белоусова, довольно результативно идёт работа над выполнением соглашений по внедрению сквозных технологий в рамках крупнейших государственных компаний. Но этого недостаточно: к созданию рынков высокотехнологичной продукции необходимо привлекать больше частных инвесторов и компаний. В правительстве предложили объединять стратегические инициативы в группы под названием "технологический проект-маяк". Каждый из них подразумевает достаточно ёмкий рынок, который будет притягивать и частный бизнес, и науку, и технологические стартапы, и государственные корпорации.

Уже в ближайшие годы должны обрести конкретную форму проекты, связанные с созданием беспилотных транспортных коридоров для перевозки грузов, обещает первый вице-премьер. Один из первых таких коридоров, в рамках автотрассы М-11 в направлении Москва — Санкт-Петербург, должны открыть до 2024 года. Среди запланированных проектов коммерческого беспилотного судовождения можно назвать маршрут Усть-Луга — Калининград, доставку грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока. Ещё один проект-маяк нацелен на создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом с помощью персональных носимых устройств.

Премьер-министр Михаил Мишустин — вполне в духе времени — особо выделяет стратегические инициативы, направленные на низкоуглеродное развитие экономики. Речь идёт, например, о проекте создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах. Делу экологии послужит также создание линейки промышленной продукции для производства и применения водорода и строительство полигонов для водородной энергетики, в том числе в арктической зоне.

По словам Мишустина, "запланированные мероприятия в сфере новой атомной энергетики" позволят обеспечить гарантированное снабжение изолированных регионов низкоуглеродной энергией. В результате этой работы должны встать в строй четыре малых плавучих атомных энергоблока и пилотные малые наземные АЭС.

Масса стартапов из инкубаторов

Стратегические инициативы властей для совершения технологического рывка многим могут показаться смелыми фантазиями или пустыми "прожектами". Скорее всего так и случится, если не удастся привлечь к "воплощению сказки в жизнь" широкие массы творчески мыслящих людей, научных деятелей и частных предпринимателей. На последнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Андрей Белоусов отметил, что "у нас достаточно сильно просело создание новых субъектов МСП": в 2019 году было больше миллиона субъектов, а в 2020-м этот уровень опустился до 841 тысячи в год.

Между тем, в правительстве лелеют надежду создать в стране систему выращивания технологических стартапов. Речь идёт о единой сквозной системе "под крышей" институтов развития ВЭБ и РФПИ, которая охватывает весь жизненный цикл стартапов — от формирования команд до коммерциализации и вывода продукции на рынок. В этом году предполагается задействовать в данной системе порядка 200 стартапов, а в 2024-м выйти на цифру 8 тысяч. Первый вице-премьер Белоусов пообещал, что осенью начнёт первые сделки Фонд фондов венчурных и прямых инвестиций, в котором на паритетных началах участвует государство в лице РФПИ и 10 крупнейших частных российских инвесторов.

На вышеупомянутом заседании Совета Михаил Мишустин говорил о планах по созданию вокруг университетов экосистемы технологического предпринимательства, своего рода инкубаторов для массового создания десятков тысяч стартапов в сфере высоких технологий. Эксперт группы "Роснано", сооснователь группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич видит в вовлечении вузов и студентов в эту область огромный резерв для преодоления нашего отставания.

"В России сегодня появляется до тысячи новых стартапов в год и совокупно в них вкладывается не более 5 млрд рублей грантов и инвестиций, если говорить про ранние стадии, — отмечает Денис Ковалевич. — При этом в последние пять лет происходит падение обоих показателей. Отставание от технологических стран-лидеров — в сотни раз, и этот разрыв нарастает. Если у нас завтра не будут открываться десятки тысяч стартапов, то послезавтра не будет и десятка технологических компаний в глобальном топ-1000".

Дорогу инновационному бизнесу!

Как считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сырьевой сектор и отрасли экономики, ориентированные на потребительский спрос, в ближайшие несколько лет будут демонстрировать весьма скромные темпы роста. По этой причине предлагается делать упор в экономике на высокотехнологичные компании. В прошлом году бизнес-омбудсмен представил президенту страны специальный доклад по проблемам регулирования и правоприменительной практики, сдерживающим развитие высокотехнологических компаний.

Коли стране требуется совершить технологический рывок, силами одних лишь крупных корпораций не обойтись. По мнению авторов доклада, одна из ключевых проблем состоит в том, что крупный бизнес страны очень мало инвестирует в исследования и разработки. "Газпром" является единственной компанией, зарегистрированной в России и входящей в мировой рейтинг 1000 Study, с 512-м местом по объёму инвестиций в НИОКР. Есть в рейтинге и компания "Яндекс" (449-е место), но формально она зарегистрирована в Нидерландах.

В последние годы в стране сформировался особый сектор частных высокотехнологичных компаний, которые производят сложную инновационную продукцию и лидируют в своих наукоёмких нишах. Эти быстрорастущие компании выделяются среди остальных уникальными коллективами высококвалифицированных специалистов и использованием достижений лучших российских научно-технических школ. В развитых странах мира они пользуются значительной государственной поддержкой, так как именно такие компании создают новые высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивают существенную долю несырьевого экспорта, обеспечивая наибольшие темпы экономического роста.

По расчётам Ассоциации национальных чемпионов (компаний-лидеров), мультипликативный эффект от быстрорастущих технологических компаний в России составляет 1,92, то есть каждый рубль прироста даёт 92 копейки в смежных отраслях. Причем рост более всего подстёгивается в технологически сложных секторах. Чтобы помочь этим компаниям наилучшим образом раскрыть свой потенциал и нарастить их вклад в экономику России, нужно совершенствовать законодательство.

Авторы доклада прежде всего предлагают ввести единое понятие, а также количественные и качественные характеристики высокотехнологичной и/или инновационной компании, что позволит предусмотреть специальные меры поддержки для них. По мнению экспертов, таким компаниям следует облегчить применение налоговых льгот по НИОКР, повысить доступность финансирования через создание специальных, льготных инновационных кредитных продуктов, стимулировать спрос на инновационную продукцию с помощью госзакупок и введения квот на закупку отечественной высокотехнологичной продукции госкорпорациями и т.д.

Председатель правления Ассоциации национальных чемпионов Олег Фомичёв, выступая за необходимость господдержки высокотехнологичного среднего бизнеса, призывает к выстраиванию в государстве зрелой инновационной политики. Пока в России не удалось создать достаточных инструментов и стимулов, чтобы большая часть нашей экономики начала более активно осуществлять свою инновационную деятельность. Нужна экономическая политика, которая будет побуждать как госкомпании, так и весь частный бизнес создавать новые технологии и продукты.

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