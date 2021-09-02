В четверг, 2 сентября, замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на Восточном экономическом форуме, что ведомство обсудит с Узбекистаном возможность ввоза из республики в Россию трудовых мигрантов на чартерных поездах. По его словам, пилотный проект централизованного ввоза узбекских рабочих на российские стройки может заработать уже в этом году.
В России остро не хватает рабочих рук — из-за того, что многие мигранты из Средней Азии вернулись домой в связи с пандемией. Оставшиеся в России рабочие из Украины и Белоруссии не в состоянии восполнить имеющийся дефицит кадров.
О реальном положении дел в строительной индустрии в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.
— Самая большая проблема у нас в строительном комплексе. И здесь общий дефицит рабочих мест на строительных площадках. По оценках Министерства строительства, в настоящее время порядка трёх миллионов человек. Экономические последствия этого, естественно, тоже понятны.
С начала 2020 года стоимость жилья в новостройках выросла на четверть. В прошлом году прирост был больше 18 %, сейчас за 7 месяцев уже имеем 16 с небольшим. На круг выходит четверть.
Это достаточно серьёзная проблема, потому что оборотная сторона нехватки рабочих — причём речь идет не только о мигрантах, но и о своих собственных гражданах — специалистов не хватает.
Например, вице-премьер Хуснуллин предлагал заключённых на стройках задействовать, а потом возобновить практику строительных отрядов и вообще стимулировать всех, кто может, так или иначе, принимать участие в строительных работах, в том числе специалистов — пенсионеров.
Всё это, конечно, имеет место быть и, может быть, какой-то результат и даст, но это меры паллиативные, и они не закрывают общую потребность. Потому что да, случилась пандемия, случились карантинные ограничения, очень многие люди, так сказать, перешли на другие рабочие места, потому что строительные объекты были закрыты, и там они и остались. И возникают совершенно новые проблемы, с которыми никогда не сталкивались.
Например, приток среди мигрантов молодёжи из тех же стран Средней Азии достаточно стабилен и высок. Вопрос: куда они идут? Вот они не идут на стройку, а идут разносчиками, доставщиками. Мы видим каждый день на велосипедах на самокатах кого? Молодых ребят. Дай бог им удачи, счастья и радости в личной жизни, но они не работают там, куда хотелось бы инициаторам этой миграции их направить.
— Судя по всему, востребована доставка, раз количество вакансий уменьшается, и мигранты потребность закрывают.
— Естественно, потому что доставка у нас растёт — все довольны.
А вот на стройке — немало проблем. Очень часто говорят: "Строительные специальности сегодня плохо оплачиваются". Миф. Это далеко не так.
- В среднем неквалифицированный рабочий из Средней Азии на московских стройках получает от двух до двух с половиной тысяч рублей в день.
- Это получается за 30 дней с теми выходными, которыми он жертвует, минимум 60 тысяч, а то и все 70. Это, в общем, достаточно серьёзная сумма.
При этом их-то и не хватает. Я уже не говорю о квалифицированных специальностях.
То есть, работодатели готовы платить, но людей нет.
С первого июня заработала в рамках Евразийской интеграции информационная платформа, которая называется "Работа без границ". Туда загружаются все вакансии и все резюме по всем пяти странам, которые в рамках этого проекта участвуют.
На сегодняшний день, по оценкам российского правительства — там полмиллиона вакансий по всем странам и уже до двух миллионов резюме.
Но как это заработает, каким образом, когда? К этой системе ещё нужно притираться бизнесам. Потому что, что значит девелоперу работать с ней? Надо создавать специальное подразделение, которое бы отслеживало, сортировало, смотрело, формировало, выбирало — это тоже дополнительные издержки.
Есть вахтовые методы. Минстрой пытается организовать такие вахтовые поезда со странами Средней Азии. Есть попытки организовывать такие вахтовые поезда и с регионами, но в регионах свои проблемы.
Правительство много делает, с точки зрения регуляторной гильотины, снимая различные, от советских времен оставшиеся ещё нормативы, правила и так далее. Там несколько тысяч уже снято и до конца года ещё около пяти тысяч снимут. Хорошо, нормативные издержки снижаются.
Но стоимость строительства выросла на четверть, а спрос-то на жильё, откровенно говоря, стагнирует: мы строим много, но продать это становится серьёзной проблемой, в силу низкой платёжеспособности наших граждан.
Переключение на строительство арендного жилья — тоже дорого для девелоперов, потому что нужны дополнительные субсидии со стороны государства. Вопрос поставлен, но ещё не решён.
У молодёжи на сегодняшний день растёт спрос на средне-специальные учебные заведения. Примерно прирост численности абитуриентов туда — 5-6 процентов в год.
И возникает вопрос: а где наши ещё с советских времен строительные ПТУ? Почему-то про них нигде не слышно.
Электрогазосварщик зарабатывает в Москве 150-160 тысяч рублей в месяц, и, в общем, всё нормально у него. Но мы не слышим об этом в СМИ, мы не видим каких-то специальных телепрограмм по этому поводу.
Что мы об этом знаем?
А молодёжь — её мотивировать надо.
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