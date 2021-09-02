Никита Масленников: "Престиж строительной профессии остался за гранью добра и зла"

В четверг, 2 сентября, замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на Восточном экономическом форуме, что ведомство обсудит с Узбекистаном возможность ввоза из республики в Россию трудовых мигрантов на чартерных поездах. По его словам, пилотный проект централизованного ввоза узбекских рабочих на российские стройки может заработать уже в этом году.

В России остро не хватает рабочих рук — из-за того, что многие мигранты из Средней Азии вернулись домой в связи с пандемией. Оставшиеся в России рабочие из Украины и Белоруссии не в состоянии восполнить имеющийся дефицит кадров.

О реальном положении дел в строительной индустрии в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

— Самая большая проблема у нас в строительном комплексе. И здесь общий дефицит рабочих мест на строительных площадках. По оценках Министерства строительства, в настоящее время порядка трёх миллионов человек. Экономические последствия этого, естественно, тоже понятны.

С начала 2020 года стоимость жилья в новостройках выросла на четверть. В прошлом году прирост был больше 18 %, сейчас за 7 месяцев уже имеем 16 с небольшим. На круг выходит четверть.

Это достаточно серьёзная проблема, потому что оборотная сторона нехватки рабочих — причём речь идет не только о мигрантах, но и о своих собственных гражданах — специалистов не хватает.

Решения проблемы пока нет. Хотя предложений много, и они разные.

Например, вице-премьер Хуснуллин предлагал заключённых на стройках задействовать, а потом возобновить практику строительных отрядов и вообще стимулировать всех, кто может, так или иначе, принимать участие в строительных работах, в том числе специалистов — пенсионеров.

Всё это, конечно, имеет место быть и, может быть, какой-то результат и даст, но это меры паллиативные, и они не закрывают общую потребность. Потому что да, случилась пандемия, случились карантинные ограничения, очень многие люди, так сказать, перешли на другие рабочие места, потому что строительные объекты были закрыты, и там они и остались. И возникают совершенно новые проблемы, с которыми никогда не сталкивались.

Даже мигранты ищут "ненапряжную" работу

Например, приток среди мигрантов молодёжи из тех же стран Средней Азии достаточно стабилен и высок. Вопрос: куда они идут? Вот они не идут на стройку, а идут разносчиками, доставщиками. Мы видим каждый день на велосипедах на самокатах кого? Молодых ребят. Дай бог им удачи, счастья и радости в личной жизни, но они не работают там, куда хотелось бы инициаторам этой миграции их направить.

— Судя по всему, востребована доставка, раз количество вакансий уменьшается, и мигранты потребность закрывают.

— Естественно, потому что доставка у нас растёт — все довольны.

А вот на стройке — немало проблем. Очень часто говорят: "Строительные специальности сегодня плохо оплачиваются". Миф. Это далеко не так. В среднем неквалифицированный рабочий из Средней Азии на московских стройках получает от двух до двух с половиной тысяч рублей в день.

Это получается за 30 дней с теми выходными, которыми он жертвует, минимум 60 тысяч, а то и все 70. Это, в общем, достаточно серьёзная сумма.

При этом их-то и не хватает. Я уже не говорю о квалифицированных специальностях.

Плиточник, например, — примерно 150 тысяч рублей в месяц.

Электрогазосварщик, без которого тоже никакое строительство не обходится, — доходит до 160 и выше.

То есть, работодатели готовы платить, но людей нет.

Можно найти работу и приехать

С первого июня заработала в рамках Евразийской интеграции информационная платформа, которая называется "Работа без границ". Туда загружаются все вакансии и все резюме по всем пяти странам, которые в рамках этого проекта участвуют.

На сегодняшний день, по оценкам российского правительства — там полмиллиона вакансий по всем странам и уже до двух миллионов резюме.

Но как это заработает, каким образом, когда? К этой системе ещё нужно притираться бизнесам. Потому что, что значит девелоперу работать с ней? Надо создавать специальное подразделение, которое бы отслеживало, сортировало, смотрело, формировало, выбирало — это тоже дополнительные издержки.

Есть вахтовые методы. Минстрой пытается организовать такие вахтовые поезда со странами Средней Азии. Есть попытки организовывать такие вахтовые поезда и с регионами, но в регионах свои проблемы.

Построенное не раскупается

Правительство много делает, с точки зрения регуляторной гильотины, снимая различные, от советских времен оставшиеся ещё нормативы, правила и так далее. Там несколько тысяч уже снято и до конца года ещё около пяти тысяч снимут. Хорошо, нормативные издержки снижаются.

Но стоимость строительства выросла на четверть, а спрос-то на жильё, откровенно говоря, стагнирует: мы строим много, но продать это становится серьёзной проблемой, в силу низкой платёжеспособности наших граждан.

Переключение на строительство арендного жилья — тоже дорого для девелоперов, потому что нужны дополнительные субсидии со стороны государства. Вопрос поставлен, но ещё не решён.

Нет специалистов

У молодёжи на сегодняшний день растёт спрос на средне-специальные учебные заведения. Примерно прирост численности абитуриентов туда — 5-6 процентов в год.

И возникает вопрос: а где наши ещё с советских времен строительные ПТУ? Почему-то про них нигде не слышно.

Электрогазосварщик зарабатывает в Москве 150-160 тысяч рублей в месяц, и, в общем, всё нормально у него. Но мы не слышим об этом в СМИ, мы не видим каких-то специальных телепрограмм по этому поводу.

Что мы об этом знаем?

Только какие-то выборочные оценки отдельных девелоперов: "Я плачу столько-то".

Есть какие-то сводные материалы в мэрии. Но, в целом, престиж строительной профессии, по-моему, остался за пределами добра и зла.

А молодёжь — её мотивировать надо.