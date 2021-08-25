"Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес

Создание в России сети карбоновых полигонов и ферм должно сыграть большую роль для выстраивания современной системы контроля за выбросами парниковых газов. И дело не только в том, что необходимо дать адекватный ответ жёсткому углеродному регулированию в Евросоюзе. Наряду с вопросами климата решаются задачи в сфере науки и экономики.

Не было печали, да ЕС начал ускоренное движение по "зелёному курсу" и объявил войну выбросам парниковых газов, несущим угрозу климату. Речь идёт прежде всего о трансграничном механизме углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism), который чреват миллиардными убытками для нашего сырьевого экспорта.

По многим ввозимым в страны Евросоюза товарам будут рассчитывать углеродный след, который представляет собой совокупность выбросов на протяжении всего жизненного цикла продукции. Несмотря на поддержку основных принципов международной экологической повестки, с технической стороны вопроса Россия находится в позиции догоняющего. В переговорах с ЕС касательно углеродного налога мы должны располагать своими козырями, такими как достоверная и международно-признанная система контроля эмиссии парниковых газов. Для их измерения в стране необходимо создать целую сеть специальных полигонов.

"Карбоновые полигоны — знаковый проект"

Карбоновым полигоном называют территорию с уникальной экосистемой в лесной зоне, на сельскохозяйственных землях или морском побережье, где разрабатывают и испытывают технологии дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Они представляют немалый интерес для науки, так как предстоит отработать технологии секвестрации углерода и регенеративного земледелия, изучить скорость фотосинтеза разных растений, поглощающую способность лесов и прочее с применением возможностей искусственного интеллекта.

Валерий Фальков

Не так давно Экспертный совет по вопросам развития технологий контроля углеродного баланса при Минобрнауки утвердил пилотный проект по созданию карбоновых полигонов в семи российских регионах: Краснодарском крае, Чеченской Республике, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях. Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, они создаются на базе местных университетов при активном сотрудничестве федеральных, региональных властей, научных организаций, вузов и бизнеса.

"Карбоновые полигоны — знаковый на этот год проект, это задел на создание национальной системы мониторинга парниковых газов, — отмечает министр Фальков. — В конце августа мы планируем презентовать один из первых, наиболее готовых карбоновых полигонов".

Специфика каждого региона не могла не наложить свой отпечаток на характер конкретных проектов. Так, карбоновый полигон Тюменского госуниверситета будет координировать сеть станций Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), охватив территорию от арктических тундр до лесостепи. В Калининградской области собираются делать акцент на обводнении торфяника "Виттгирренский" и изучении потоков углерода на участке в Балтийском море. На кубанском полигоне учёные Института океанологии РАН на участке Чёрного моря исследуют возможности морских водорослей по поглощению углерода из атмосферы. Карбоновый полигон в Чечне — на базе двух местных вузов — будет уделять особое внимание технологиям создания регенеративных пастбищ, методам реабилитации нефтезагрязнённых территорий и оценке секвестрационного потенциала плантаций быстрорастущих деревьев.

Деньги из воздуха

Со временем карбоновых полигонов должно стать больше — 50 как минимум. По словам главы Минобрнауки, в Экспертном совете находятся уже 11 заявок, интерес на сегодня проявляют ещё 10-15 регионов. В сеть полигонов планируется включить и ранее созданные опытные площадки, многие из которых работают десятки лет и накопили большой объём уникальных данных. Они являются большим заделом не только для науки, но и для экономики страны.

Руководитель лаборатории Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулёв полагает, что недостаточно посчитать количество углеродных соединений в атмосфере, необходимо ещё понять, откуда прибыли эти газы. Мы должны выполнить свою часть обязательств, связанных с Парижским соглашением Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Поэтому значение работы полигонов приобретает национальный масштаб: с их помощью предстоит разобраться, какова реальная роль России в этих глобальных процессах.

Всё больший интерес к климатическим проектам стали проявлять представители бизнес-сообщества России. В Минобрнауки ранее сообщали, что индустриальными партнёрами Западно-Сибирской НОЦ в проекте выступают компании "Сибур" и "Газпромнефть". Кроме того, компания "Сибур", основываясь на стратегии устойчивого развития компании до 2025 года, приняла решение поддержать проект создания карбоновой станции в Воронежской области.

Во-первых, российский бизнес пришёл к пониманию, что снижение климатического воздействия — это веление времени и неумолимый тренд на десятилетия вперёд. Во-вторых, как истинные предприниматели они видят открывающиеся рыночные возможности. Если о полигонах мы говорим больше с акцентом на научные исследования, то карбоновые фермы являются исключительно коммерческим проектом.

Владельцы участков с растительностью, поглощающей в больших объёмах углекислый газ и прочие парниковые газы, могут стать участниками системы торговли квотами на выбросы. Получив аттестацию, ферма может продавать компенсационные квоты (ценные бумаги с номиналом в тоннах утилизированного СО2), которые освобождают импортёров от уплаты углеродного налога.

Стоимость эмиссионных квот в Европейской системе торговли (ETS, Emissions Trading System), которая покрывает к настоящему времени около 40% выбросов парниковых газов, знала в последние годы головокружительный рост — от 20 евро перед пандемией до 50 евро сегодня. Эксперты Saxo Bank прогнозируют, что к 2030 году цена тонны СО2 может достичь 100 евро. В 2020 году объём ETS вырос на треть и составил в концу года 51,4 млрд евро. Получается, что углеродный рынок вполне может конкурировать с нефтяным, к тому же деньги можно делать буквально из воздуха.

Обеспокоенность за судьбу планеты

В Минобрнауки выражают надежду, что карбоновые полигоны станут площадками по популяризации науки среди студентов и школьников. Тем более что у молодёжи есть спрос на экологически осознанный образ жизни. По мнению министра Валерия Фалькова, на их базе можно готовить аспирантов и научных работников по таким направлениям, как гидрометеорология, математическое моделирование, экология, биология и другие.

Подготовка кадров, связанная с экологической повесткой и технологической инновационностью, является сегодня перспективным направлением в образовании. Как отмечает заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов, 70% студентов, поступающих на географический факультет, говорят о своей обеспокоенности за судьбу планеты. Исследования в области климата и экологии очень востребованы. По данным ведущей системы цитирования Web of Science, в 2020 году было опубликовано 43 тысячи статей с ключевыми словами "изменения климата".

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко обращает внимание на проявления потепления климата, свидетелями которого мы являемся. В последние годы лесные пожары добрались до Арктики. Горят лета в Якутии, на Чукотке, а за полярным кругом столбик термометра доходит до +38 градусов. По мнению Аноприенко, у России должна быть эффективная политика, которая помогает решить проблему смягчения климата. И в этом деле огромную роль играет сплочение усилий государства, учёного сообщества и бизнеса.

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